Pasov – V evangelickém kostele v nejvyšším bodě Jeruzaléma se rozezněly po více než 20 letech zvony.

Rudolf Perner. | Foto: Deník/repro PNP

Jak napsala PNP, jsou tam jako dar německého císaře Viléma II. k začátku minulého století. Až do pozdních devadesátých let zvonily pravidelně. Přece jen ale zestárly, ukázalo se, že byly i chybně zavěšeny a hrozilo, že když šestitunový „kalibr“ rozhoupou, mohl by se uvolnit a poškodit celou zvonici. Bylo třeba je restaurovat. Žádná zvonárna na Blízkém Východě není, a tak jeruzalemští evangelíci požádali o radu známou firmu Perner v Pasově.