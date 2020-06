Podle radnice tam blokují místa ve stojáncích, která jinak využívají denní dojíždějící. Proto, a také v zájmu lepšího vzhledu města, správa opakovaně odstraňuje z kritických míst trvale „zaparkovaná“ kola kolem nádraží, center MHD, od koupaliště, sportovní haly apod. Pořádkový odbor organizuje jejich svoz dvakrát ročně, letos například u nádraží pobral na 60 kusů. Před naložením na ně připevňuje lístek s upozorněním na „zrekvírování“. Kdo na svém „odložišti“ kolo nenajde, má se obrátit na úřad ztrát a nálezů. Všechny bicykly, které nebudou do termínu majiteli vyzvednuty, město vydraží.

Výtvarníci a pandémie

Zdroj: Deník/OÖN

Linecké Zámecké muzeum od pátku uvádí výstavu „Kultura potřebuje umění“, práce více než 180 výtvarníků Horních Rakous vytvořené v prvních měsících letošního roku, informují OÖN a prezentují nový formát jako odpověď na otázku, co umělecká scéna země vytvářela během pandémie. Porota vybrala k výstavě z online nabídek autorů tak, aby každý byl představen alespoň jedním dílem. Všechna jsou k prodeji – muzeum neprodává, ale kontakt zájemce s tvůrcem zprostředkují průvodci výstavy. Zastoupeny jsou nejrůznější směry a techniky, od maleb po kresby, od skulptur k videu, od koláže k instalaci, popisuje list. Přehlídka v přízemí muzea potrvá do 13. září, přístup na ni je volný. Informace na ooelkg.at. Foto Deník/OÖN/hes

Bleskové rekordy

Zdroj: Deník/čtk

V očekávání letních bouřek informují OÖN o dvou nových hromových rekordech, jak je ohlásili experti OSN na počasí (WMO) v Ženevě. Nejdelší blesk historie byl změřen 31. října 2018 při bouřce v Brazílii a urazil na obloze vzdálenost přes 700 kilometrů. Dosavadní rekord měřil 321 km a byl zaznamenán v roce 2007 v USA. Rekordem doby trvání je výboj ze 4. března 2019 nad severem Argentiny, který „visel“ 16,73 sekundy, dvakrát déle než jeho předchůdce z roku 2012 z jižní Francie (7,74 sekundy).

Zakáží pomníky nacistů?

Zdroj: Deník/PNP

Bavorská sociální demokracie chce návrhem zákona proti památníkům nacistů ukončit tahanice o hrob válečného zločince Alfreda Jodla na hřbitově Fraueninsel na Chiemsee, píše PNP. Připomíná, že Jodl byl po norimberském procesu popraven a jeho popel rozptýlen. V hrobě na Fraueninsel jsou uloženy obě jeho manželky a on sám má na něm pamětní kříž. Po letech sporů se rodina dohodla s obcí, že Jodlovo jméno na pomníku zakryje a bude tam jen deska s nápisem Rodina Jodlových. O konfliktech kolem uctívání památky tohoto nacisty i hanobení symbolu odpůrci náš web opakovaně psal. Foto z archivu Deník/PNP/Kas.

Vystupují z církve

Katolickou církev opustilo v biskupství Pasov loni rekordních 4281 věřících, píše PNP. Předloni jich bylo „jen“ 3568, v letech do 2014 vždy kolem 2000. Ubylo i věřících, kteří chodí na bohoslužby – z 10,8 na 10,4 procenta. Značně méně bylo i biřmování, svátosti uvádění do křesťanského života – loni jen 28, předloni ještě 3703. To ale hlavně ovlivnil nový koncept biskupství „zasvěcovat“ mladé až od 16 let k získání jistoty, že se k tomuto kroku rozhodli svobodně. V celém Německu opustilo církev 272 771 lidí, o 26,2 procenta víc než předloni. Nejvíc jich ztratilo arcibiskupství Mnichov-Freising kardinála Reinharda Marxe – přes 27 000. V Řeznu vystoupilo 10 655 lidí. Evangelická církev v Bavorsku přišla o 32 300 věřících a s koncem roku jich měla 2,3 milionu.

Mají muzeum malby na sklo

Bavorský les má další muzeum. Ministr kultury Bernd Sibler otevřel muzeum zadní malby na sklo v Schönbergu v okrese Freyung. Na 240 metrech čtverečních představuje náboženské lidové umění malé obce Raimundsreutu u Hohenau.

Hřib jako kamen

Zdroj: Deník/archiv VLM

Tu radost z nálezu zdravého krále hub známe taky, ale Němci pro hřib mají přímo okřídlené označení – nazývají jej „Steinpilz“, tedy Houba jako kámen nebo Kamenná houba. Z čeho to pochází, hledala PNP. Jedna varianta vychází z toho, že masa, tedy tělo, hmota, tohoto druhu je pevnější než u jiných hub. Další název odvozují z italštiny – v té se hřib nazývá "il porcino", německy tedy prasátko… Naše Wikipedie má pro hřiby 19 latinských označení, ale slovníky Steinpilz překládají jen jako hřib obecný. Koneckonců je to ovšem jedno, hlavně že rostou – a že je najdeme…