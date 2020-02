Linec – Příjmy státního rozpočtu z daní v Rakousku loni stouply podle ministerstva financí dvakrát víc, než se předpokládalo, píše Volksblatt.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv VLP

Zvýšily se o tři procenta na 90,9 miliardy, a to hlavně díky dani z příjmu 28,5 miliardy. Spolkové země z této položky dostaly 16,5 miliardy, obce 11 miliard. Vyšší byla i daň ze zisku právnických osob (9,4 miliardy). Daň z obratu proti očekávání poklesla, ale se 30 miliardami je pořád největším příjmem státního rozpočtu. Ten celkově předběžně činí 1,4 miliardy eur, asi 0,35 procenta hrubého domácího produktu. Rozpočtováno bylo „jen“ plus 514 milionů eur. Příspěvek Rakouska do rozpočtu Evropské unie klesl o 490 milionů na 3,1 miliardy.