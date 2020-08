Už měsíce shromažďuje tým projektu fotografie, originály dokumentů a jímavé příběhy, které v expozici doplní zvláštní výstavu Zámeckého muzea z Freistadtu autorů Fritze Fellnera a Kurta Cerwenky. Výstava podpořená leader-regionem Mühlviertler Kernland bude zahájena 21. srpna v 18 hodin v Hafnerhausu Leopoldschlag. Na snímku jsou organizátoři Reinhard Knoll a Herbert Wiederstein. Foto: Deník/OÖN/Anita Gstöttenmayrová

Přidají stojany na kola

V Linci je nyní asi 13 600 stojanů na kola, ale nestačí to. Místostarosta pro dopravu Markus Hein avizoval v OÖN zlepšení – do čtyř silně frekventovaných míst bude po smontování přidáno po 85 nových stojanech, tedy celkem 340. Klaus Grininger (Zelení) volá ještě po přestřešení odstavné plochy u hlavního nádraží, jak město slíbilo loni v červenci.

Nekonečný boj s automaty

Zdroj: Deník/OÖN

Krátce poté, kdy se rakouské finanční policii podařilo ve dvou akcích zabavit 66 ilegálních výherních automatů, zajistila minulý týden na šesti místech v Linci 38 dalších nepovolených přístrojů, informují OÖN. Na třech „pracovištích“ byly včetně záznamů výher zakotveny do podlah tak, že je musel vyřezat zámečník. Jen v tomto městě už jich bylo letos staženo více než 150, v Horních Rakousích 260. „Při pořizovací ceně kolem 3000 eur za aparát může hráčská mafie ,vydělávat´ měsíčně na jednom i 15 000 eur,“ dodávají OÖN. Foto ze zásahu: Deník/OÖN/BMF

Co to našel v lese?

Zdroj: Deník/OÖN

Záhada kamenného „broku“ dlouhého metr a širokého 80-90 centimetrů, který našel Engelbert Grundl v rodinném lese u Truchtlachingu před 37 lety, jak trčí jako jediný balvan z měkké půdy v širokém okolí, pořád vzrušuje veřejnost i odborníky v Horních Rakousích. „Je něčím mimořádným, ale ne meteoritem, jak několik dnů ví i jeho nálezce,“ popisují OÖN.

Upoutal ho už napoprvé hlavně tím, že na něm neležel žádný mech, a stromy kolem neměly v jeho směru žádné větve. Moc se záhadou ale nezabýval, až po takzvaném blaubeurenském nálezu ve Švábsku. Tam našel před 30 lety při kopání na svém pozemku občan meteorit, ale stejně jako Grundl tomu nevěnoval pozornost. Dobře 25 let „kámen“ dekoroval jeho zahradu, pak skončil ve skříni ve sklepě a byl zapomenut. Při úklidu znovu nálezce upoutala jeho zvláštnost, a vyrozuměl experty. „Byla z toho vědecká senzace – nález byl dosud největším meteoritem objeveným v Německu, o váze 30,26 kilogramu,“ uvedl linecký list.

Zprostředkoval Grundlovi kontakt na Chiemgau Impact Research Team (CIRT), odbornou skupinu, která se zabývá hypotézou dopadu komety nebo asteroidu, který po proniknutí do atmosféry explodoval a trosky měly dopadnout na Chiemgau. Den poté, kdy snímky z lesa CIRT dostal, se novinám ozval dr. Kord Ernstson z Univerzity Würzburg a vyloučil, že by šlo o meteorit. Mohl by to prý být takzvaný „bludný“ blok, který byl v době ledové transportován ledovcem a po jeho odtání zůstal na místě. Pro Ernstsona je věc tak zajímavá, že by chtěl místo podrobněji zkoumat půdním radarem. V širokém okolí totiž podobné „ledovcové“ nálezy nejsou…

Havárie české řidičky

Zdroj: Deník/PNP

Pravděpodobně mokro na vozovce v silném dešti způsobilo v pondělí ráno kolem 7.30 hodiny havárii české řidičky na B12. Podle policie jela přes Philippsreut na Freyung. Dostala smyk, vyjela vpravo ze silnice a narazila zádí do stromu. Stopy vozidlo zanechalo ve výšce půldruhého metru, uvádí PNP. Hasiči z Philippsreutu na místě potkali české kolegy, kteří byli rovněž o nehodě „na přechodu“ vyrozuměni. Podle velitele místní jednotky Christiana Kilgera měla žena velké štěstí, byla zraněna lehce až středotěžce a česká záchranka ji odvezla do nemocnice, její spolujezdec vyvázl bez zranění. Na vozidle byla totální škoda. Foto: Deník/PNP/FFW Philippsreut