Od roku 2006, kdy zaměstnanec správy z přehlédnutí upřesnění velikosti zásilky objednal pro veřejná zařízení města celý náklaďák toaleťáku, dostávalo každé jednovrstvý šedý papír, který návštěvníci toalet brzy začali nenávidět. V rozhovoru s PNP k tomu starosta Erwin Karg nicméně vtipně říká: „Kolem a kolem vzato to byla dobrá investice do cenného papíru…“

Do stavebního dvora obce tehdy přijely hned dva kamiony tohoto zboží, ale objednávku druhého se podařilo ještě stornovat. Čtyři zaměstnanci pak řadu dnů rozdělovali toaletní papír pro školy, hasiče a správní budovy. Starosta si prý uvědomil, kolik toho bylo, až když nacházel role toaleťáku v každém šupleti, v každé skříni…

Zaměstnanci a další občané města situaci ale brzy přestali mít za vtipnou. „Nikdo se už nesnažil náš papír použít,“ říká Karg. „Byl holt nejlevnější…“ Mnozí si proto nosili do práce s sebou svůj z domova, což prý také nejspíš přispělo k tomu, že ten „úřední“ vydržel déle než normálně.

Starosta vidí na věci i klady. Účet 6000 eur za náklad se zprvu zdál být vysoký, ale už v oné zimě stoupla se zdražením dřeva i cena toaletního papíru, a obec tak koneckonců ušetřila tisíc eur. Posléze znovu objednala velkozásilku této komodity, která má být ale už dvojvrstvá a bílá. Erwin Lang prý přesto ten někdejší jednovrstvý a šedý postrádá. „Mnohem lépe se držel, ten nový je tak komicky měkký,“ říká v PNP.

Rekordně zásahů v horách

Hornorakouští horští záchranáři vyjížděli loni k rekordnímu počtu 444 nehod. Vyprostili 457 osob, z toho 360 zraněných. Osmnácti už nemohli pomoci, což je nejvíc za posledních deset let, napsal Volksblatt.

Kodex chování na pastvinách

Po odsouzení zemědělce k peněžité náhradě celkově 490 000 eur za smrtící útok jeho krav na 45letou německou turistku 28. července 2014 v Tyrolích představila rakouská vláda svůj „akční plán pro bezpečná luka“, napsaly OÖN.

Jak pastevnictví, tak turismus mají pro Rakousko velký význam, řekl kancléř Sebastian Kurz (VP). Je však mnoho nejasností, co je na lukách dovoleno a co zakázáno. To prý vládě nemůže být lhostejné. V budoucnu má pro turisty platit na pastvinách kodex chování. Podle ministryně životního prostředí Elisabeth Köstingerové (VP) má být v analogii pravidel FIS při lyžování přehledný a lehce srozumitelný. „Každý, kdo se na loukách pohybuje, si musí být vědom, že má odpovědnost,“ shrnuje ministryně.

„Kodex má mít i právní dopady,“ pokračuje list. „Ručení držitelů zvířat podle obecného občanského zákoníku bude tak doplněno, že při sporných otázkách nebude ručení automaticky ležet na chovateli, ale bude muset být zohledněno i jednání poškozeného.“ Protože téměř všechny útoky dobytka spoluvyvolal pes, má kodex také jasně předepsat nakládání s ním při pohybu na lukách. Generální zákaz jejich vstupu na pastviny ale plánován není. Zemědělci mají dostat rady, jaká nejvhodnější řešení pro bezpečnost na těchto plochách mají přijmout. „Nechceme, aby pastviny musely být plně ohrazeny nebo uzavřeny,“ říká ministryně zdravotnictví Beate Hartinger-Kleinová (FP).

Pravidla a řešení pojistných případů mají být sjednoceny. Úpravy mají vstoupit v platnost před startem pastevní sezóny v dubnu. Zástupci zemědělských organizací opatření vítají.

Jak Steyr uklízí

Před dvanácti lety začali dobrovolníci ve Steyru sbírat v předjaří v přírodě odhozený odpad, informují OÖN. Při jejich tehdy jednodenní akci snesli ze zelených ploch, cestiček, z lesů a z břehů k likvidaci stovky pytlů nepořádku. „Dnes už je akce ,Steyr uklízí´ organizovaná podnikem města celotýdenní a patří k největším v zemi,“ uvádí list. „Rok co rok propátrává 1500-2000 občanů městské území po ledabyle odhozených věcech, a to bohužel s velkým úspěchem – celkem shromážděili více než 20 tun odpadu, říká vedoucí odboru v městském podniku Renate Reschová. ,Kořist´ uvědomělých Steyrských se nechá vidět: od plastiku přes hliníkové dózy až k jízdním kolům nebo koupacím vanám…“

„Výnos“ bude jistě velký i při letošní akci, která začne 5. dubna, a to přesto, že ve městě je trvale rozmístěno 430 kontejnerů na tříděný odpad. Ke sběru věcí odhozených mimo ně se už přihlásilo více než tisíc dobrovolníků ze škol, školek, spolků a institucí. Iniciativa „Vhodit místo odhodit“ vybaví všechny brigádníky plastovými pytli, městský podnik jim zapůjčí kleště, rukavice a varovné vesty. Za každý kilogram sebraného odpadu věnuje město sociálnímu spolku pomoci jedno euro k vybavení nově zřízeného dobročinného centra nábytkem.

Vyšší důchod dobrovolníkům?

Rainer Blach (71) z Bad Füssingu není spokojen s výší svého důchodu. Proto předložil Spolkovému sněmu petici požadující zajištění dobrovolníků ve stáří srovnatelné s rentou matek, píše PNP.

Blach kromě povolání maloobchodníka skoro celý život vykonával dobrovolnou práci ve fotbalovém klubu SC Egglfing. S pomocí manželky vychovával tři pěstounské děti a kvůli tomu pozastavil i výkon své živnosti. Jeho dobrovolné angažmá ale pro výpočet jeho důchodu nehraje roli, a to chce změnit.

„Bavorští politikové se chovají pokrytecky. Stále veřejně vychvalují dobrovolnou práci, ale když jde o peníze, jsou všichni zticha,“ říká. Posledních deset let, kdy je v penzi, prý zkoušel na situaci upozornit. Na četných seniorských výstavách a veletrzích od Hamburku po Mnichov o tom mluvil s politiky všech stran, ale se žalostným výsledkem, rozvíjí list. Problémy najít podporu měl přitom nejen s politiky, ale zájem o jeho petici neprojevili ani ostatní dobrovolníci. V internetu sklidil za své výzvy jen urážky.

