Linec – Dnes ve 14.32 středoevropského času se zdvihne 111 metrů vysoká raketa Saturn-5 z Mysu Kennedy do kosmu se třemi americkými astronauty k nejnebezpečnějšímu, nejdražšímu a nejvzrušivějšímu experimentu kosmonautiky, který kdy byl podniknut – k přistání na Měsíci. Svět hledí do Ameriky, napsaly 16. července 1969 linecké OÖN pod titulkem Celý svět je v napětí.

Zleva Armstrong, Collins, Aldrin. | Foto: Deník/repro NASA

Jinak mohly dodávat jen pozadí toho, co lidé mohli vidět na obrazovkách, které ještě zdaleka nebyly ve všech domácnostech. „Bývalý mluvčí NASA Haney varoval naléhavě, že Neil Armstrong, Buzz Aldrin a Michael Collins budou vystaveni riziku exploze měsíčního prachu. Ten by mohl v okysličené atmosféře kosmické lodi začít žhnout a vyvolat požár. NASA se problému věnovala v řadě studií, ale vyloučit tento faktor nejistoty nebylo možné.“ Obavy nebyly důvodné, uvedly OÖN padesát let poté.