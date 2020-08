Podnikatelé a privátní sponzoři poskytnou potřebným rodinám v souvislosti s touto cestou příspěvky a dary. Při jízdě na na 560 kilometrů s výškovými rozdíly 6500 metrů podél hornorakouské zemské hranice se bude dvojice zhruba po dvaceti minutách střídat. Počítá s časem kolem sedmnácti hodin.

„Oba jsou letos u toho už počtvrté,“ pokračuje list. „Před dvěma roky jeli celostátní RAA na 2200 kilometrů se dvěma přáteli ve čtyřčlenném týmu, dvakrát dosáhli špičkových umístění v jízdách kolem Horních Rakous. Letos ale bude těžší jet v popředí, protože RAA se chtějí účastnit i četní profesionálové vzhledem k odřeknuté řadě závodů. Důležitější než dobrý výsledek je prý pro ně ale dobrý účel startu.“

Letos chce dvojice ještě v září jet podobný „Race Around Dolní Rakousy“.

S jídly mohou otevřít?

Bavorský ministr hospodářství Hubert Aiwanger (Svobodní voliči) chce ulevit 5000 barů, klubů, diskoték a knajp v zemi v čase koronakrize, píše PNP. „Národ nočních párty stále častěji ,uhýbá´ do veřejného prostoru a konflikty s místními obyvateli se množí. Musíme najít nějaký prostor k umožnění otevření provozoven. Samozřejmě nebude možné konání disko a jiných show, ale lze si třeba představit, že ten či onen bar začne nabízet jídlo, a pak bude moci otevřít,“ řekl ministr. Slané tyčinky nebo buráky by to asi nespravily, jako dolní hranici vidí housky se salámem a bagety. „Jsou už hospody, které se předisponovaly,“ míní.

Především v blížícím se chladném období se obává stahování privátních společností do soukromých prostor, třeba garáží nebo prázdných bytů po babičce, kde by stát už nemohl prosadit ochranná opatření před nákazou. „Musíme opravdu dávat pozor na to, aby v takových místech nevznikala velká infekční rizika,“ dodává Aiwanger.

Placená přestávka od roušek?!

Odborový svaz GPA-djp v Rakousku požaduje zavedení placené přestávky k úlevě od nošení roušek, píší OÖN. „Zaměstnanci v momentálních vedrech vykonávají v maskách těžkou práci, je nutně třeba nějaká úlevy,“ řekla předsedkyně svazu Barbara Teiberová. Sociální demokraté souhlasí a ohlašují odpovídající iniciativu v parlamentu („Práce v masce je zatížením navíc, čtvrthodinová pauza by byla přiměřená“), Hospodářská komora pro to nevidí žádný důvod (podnikové dohody už stanovily různá pravidla přátelská k zaměstnancům, třeba plexiglasové štíty, a organizace práce s přestávkami by byla příliš složitá) a svaz obchodu se při zavedení obává „administrativního supervýbuchu v krizí zmítaném obchodě“. Podle ministra financí Gernota Blümela je problém v kompetenci ministerstva zdravotnictví. To zase sdělilo, že se jím mají zabývat sociální partneři a ministerstvo práce.