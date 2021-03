Členové jim staví zvláštní hnízda a umisťují je v privátních zahradách, ve kterých vysazují domácí druhy květin a pokládají odumřelé dřevo a ostrůvky lehké půdy jako hnízdiště. Jsou aktivní na internetu a pořádají osvětu ve školách a školkách. Spolupracují s ovocnáři, které přesvědčují k upuštění uživání pesticidů.

Na podzim se členové sešli v hasičárně v Kirchheimu ke společnému otevření svých včelích “hotelů” s odebráním kokonů. Ty uložili do chladničky se třemi stupni celsia a jejich “příbytky” byly vydezinfikovány. Na jaře si včely majitelé vyzvednou – letos o Velikonoční sobotě 3. dubna u Hanse Hartla z Kirchheimu (hans.hartl@arge-streuobst.at).

“Pořízení domečku pro divoké včely je jednorázové a stojí kolem 70 eur. Pak členové spolku potřebují ročně jen patnáct eur na zmíněnou údržbu,” popisuje list. Informace www.wildbienengarten.at.

“Pátky” pokračují

Sedmá celosvětová akce na záchranu klimatu Fridays For Future pokračuje v pátek 19. března ve Vídni od 12 do 14 hodin s mottem Už žádné prázdné sliby, píší OÖN. Účastníci musejí dodržet protipandemická opatření.

Od 11 hodin bude uzavřena část okruhu od Uranie k Ringturmu, kde mají aktéři demonstrace vytvořit asi tříkilometrový lidský řetěz. Organizátoři oznámili, že budou od účastníků vyžadovat negativní koronatest. Na řadě míst včetně stanic metra budou projevy a muzika. Mítinky budou i jinde v Rakousku a ve více než 50 dalších zemích.

Jak skončí starý most?

Na čerstvě položeném mostu přes Dunaj v Linci pokračují svářecí práce. Díly jeho starého železničního předchůdce leží dál v lineckém přístavu a čeká je nejistá budoucnost, uvedl Volksblatt. Původně bylo plánováno zřídit z historických oblouků “plovoucí zahradu” na Dunaji, ale myšlenka, která vyhrála projektovou soutěž, už byla “potopena”.

Co bude dál, se neví. Společnost Linz Ag říká, že díly budou znovu postaveny “někde v přístavu”. Momentálně zkoumají varianty, ve kterých má důležitou roli také povodňová bezpečnost. Nebezpečí reznutí železa se prý není třeba obávat, protože “most” už nebude mít nosnou funkci.

Obarví míň vajíček

Hornorakouská Agrární komora počítá také letos se značným propadem odbytu velikonočních vajec kvůli koroně, píší OÖN. Normálně Rakušané zkonzumují o Velikonocích kolem 64 milionů vajec. Loni jich bylo o třetinu méně.

Prémie v BMW

Zaměstnanci BMW mohou v červenci počítat opět s “prémií úspěšnosti”, i když letos výrazně nižší než v minulých letech, uvedla PNP. Potvrdil jí to předseda podnikové rady pobočky v Dingolfingu Stefan Schmid. Průměrný odborný dělník tak navíc dostane 2160 eur. Ve špičkových letech značky to bylo až přes 9000 eur. Kromě toho podle nové dohody dostanou všichni zaměstnanci navíc příspěvek k podnikovému důchodu 450 eur.

Pivo zdarma k Josefovi?

Do roku 1969 byly jmeniny Josefa 19. března v Bavorsku státním svátkem. Tradičně se “Seppové” scházeli po mši do hospody k oslavě a v mnoha obcích bylo zvykem, že hospodský každému Pepovi nalil půllitr zdarma, popisují PNP. Což ho mohlo při rozšíření tohoto jména přijít docela draho… Tradice se ovšem udržela dodnes.

19. březen jako památný den sv. Josefa je doložen už v desátému století, popisuje dále list. V roce 1729 jej vyhlásil papež Clemens XI. patronem celé katolické církve. Papež Pius XI. jmenoval Josefa v roce 1937 patronem všech, kdo bojují proti komunismu. Svátek “sv. Josefa dělníka” zavedl papež Pius XII. v roce 1955. Papež František prohlásil rok 2021 Rokem sv. Josefa. “Chtěl tím uctít obzvláštní význam lidí, kteří v této náročné době stejně jako sv. Josef slouží v pozadí a přebírají spoluodpovědnost,” vysvětluje list.

Patronem katolické církve je sv. Josef mimo jiné v Mexiku, Kanadě, Čině, v Čechách, v Bavorsku, Peru, Rusku, Vietnamu, Rakousku, na Filipínách. Je také ochráncem manželů a rodin, dětí, mladistvých a sirotků, vychovatelů, cestujících, vyhnanců, bezdomovců, řemeslníků – zejména tesařů, nábytkářů…

Kraslice pro potřebné

Z předávání daru.Zdroj: Deník/PNP

Okresní svaz zemědělců v Rottal-Innu a producent vajec "Thanninger Freiheit" z Hebertsfeldenu obdarovali stůl potřebných v Arnstorfu, píše PNP. Nemajetným, které tato sociální organizace podporuje, věnovali 3000 malovaných vajíček a velký koš čokoládových zajíčků.

“Každoročně je rozdělujeme před řeznictvím Hahn v Eggenfeldenu, abychom upozornili na zdravé potraviny z našeho regionu,” říká předsedkyně svazu Paula Hochholzerová. Protože letos jim to zmařila pandémie, rozhodli se obdarovat chudé touto cestou. Na snímku je předání arnstorfskému stolu. Foto: Deník/PNP/hl

Prezident hlasatel

Na sv. Josefa, oficiální svátek Vorarlberska, se rakouský prezident Alexander Van der Bellen obrátil krátkým slovem na pendlery do této spolkové země. Reproduktory hromadných dopravních prostředků opakovaly jeho slova vícekrát za den. Jen krátce po sedmé hodině byl slyšen ve 210 autobusech. “Chtěl bych vám dnes zkrátka poděkovat. Děkuji vám za nošení roušek, za dodržování odstupů, za ohledy k druhým,” řekl a popřál pěkný den a dobrou cestu.

Obdobně promluvil 10. března ve vídeňské podzemce. Tam se chopil mikrofonu při návštěvě dopravního podniku a poděkoval cestujícím za dodržování protipandemických předpisů.

Muzeum otevře v neděli

Muzeum u sousedů otevírá.Zdroj: Deník/PNP

Hodnoty incidence covidem stoupají, ale v okrese Regen ne. To umožnilo uvolnění některých opatření. Tak může v neděli 21. března znovu otevřít Muzeum skla ve Frauenau se dvěma novými výstavami. "Tipping Point" Simone Fezerové a “Zahaleno” od Mahbuby Maqsoodi byly připraveny už v prosinci, ale nikdo je zatím kvůli koroně neviděl, napsala PNP. Teď má mít muzeum otevřeno v obvyklou dobu, tedy út-ne 9-17, návštěvu je ale třeba ohlásit předem s uvedením termínu na post@glasmuseum-frauenau.de.

Na snímku je expozice Mahbuby Maqsoodi. Foto: Deník/PNP/Bauer

Rozešlou úsměvy

Logo akce.Zdroj: Deník/PNP

Iniciativa rodiny Kirschnerových "Lächeln senden" měla velký ohlas už o Vánocích. Mnoho lidí jí na výzvu poslalo “usmání se na ostatní” ve formě vlastnoruční keramiky, kresbiček, maleb či dopisů, a Kirschnerovi zásilky dál rozdělovali domovům seniorů v Tannu, Eibergu a Kirchdorfu, píše PNP.

Teď o Velikonocích chtějí iniciátoři akci zopakovat ve větším rozměru. Rozšířili výběr obesílaných domovů a přidali k nim pečovatelská zařízení. Kdokoliv vytvoří cokoliv, co může vyvolat úsměv druhých, může to poslat nebo donést na adresu Lächeln senden, Bruckthal 5a, 84367 Reut/Taubenbach. Vedoucí sociálních zařízení, kteří se akcí cítí být osloveni, se pak mohou ohlásit jako zájemci o dárek u rodiny nebo na adrese laechelnsenden@gmx.de. Foto: Deník/PNP/privat

V úterý ucpou silnici

Kolos na cestě.Zdroj: Deník/PNP

K dopravním omezením dojde na spolkové silnici 299 v úterý 23. března. Ráno vyjede z firmy Linde v Schalchenu u Tachertingu XL-tahač s výměníkem tepla pro Rusko. Vůz je dlouhý 66 metrů, široký 4,90 metru a vysoký 6,85 metru, popisuje PNP. Policie transport doprovodí Tachertingem a do Marktlu. Další cesta povede ve středu do dolnobavorského Karpfhamu, na čtvrtek je plánován dojezd do přístavu v Pasově. Odtud výměník zamíří lodí po Dunaji, průplavem Rýn – Mohan – Dunaj a různými vnitrozemskými vodami do Brém k pokračování severním baltským kanálem do cíle v Rusku. Tam bude klíčovým komponentem zařízení na zkapalňování zemního plynu. Foto: Deník/PNP/Linde