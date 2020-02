Ve Vilshofenu v okrese Pasov slibuje kandidát na starostu Hansi Brandl zavedení sazby za obdobný přestupek 200 eur, bude-li zvolen. Obecně v Dolním Bavorsku "požehnalo" obcím ministerstvo životního prostředí "směrnou sankci" 20 eur. Pasov si vydal nařízení, podle kterého může udělovat pokutu za odhození jakéhokoliv odpadu na veřejných místech až 1000 eur, na zelených plochách, hřištích a dalších otevřených volnočasových místech až 2500 eur, píše PNP. Podmínkou ovšem je, že pachatele přistihne, a to se v drtivém počtu případů nepodaří. I proto město postavilo ve Starém městě a v centru 240 odpadkových schránek, z toho 200 s funkcí popelníků. Jsou vyklízeny denně. Pravidelné čistění veřejných ploch má na starost 21 "zametačů" – v centru čistí strojově každý pracovní den, od března do listopadu také o nedělích. Kromě tohoto personálu se sedm lidí stará o čistotu a vůbec o kvalitu pobytu – hlásí škody a znečistění veřejných ploch, případně je hned odstraňují: například plevel a odpad pod lavičkami, nežádoucí plakáty atd.

Stuttgart, Berlín nebo Drážďany vybírají za odhozený vajgl 100 eur, Bavorsko je zatím mírnější, uzavírá PNP. Na snímku je jeden ze sedmi pečovatelů o Staré město Robert Bieringer. Foto: Deník/repro PNP/Jäger

Vydělali prý na brexitu

Jak prohlásil svaz francouzských pivovarníků, má po odchodu Británie z EU jejich země zase nejvíc pivovarů v unii, napsaly OÖN. Je jich prý téměř 2000 a vaří na 6000 různých druhů piv. V Británii jich je 2100, ale ty už se nepočítají. Prezident francouzského svazu Maxime Costilhes zařazuje na druhé místo v EU Německo s asi 1500 pivovary, ale připouští, že SRN má pořád s odstupem největší pivovarnictví s největším výstavem ve společenství. Statistika vykazuje 20 procent evropských piv z Německa, pět procent z Francie. K Francii linecký list dodává, že vedle gigantu Kronenbourg Brewery ve Štrasburku s podílem 30 procent na celkové produkci země vaří pivo převážně pivovary nedosahující ani 300 hektolitrů za rok.

Mizejí lékárny

V Bavorsku bylo v roce 2009 ještě 3447 lékáren, od té doby ale jejich počet klesá, naposledy na 3073, tedy o 10,8 procenta méně. Obdobně se snižuje stav těchto zařízení v celé SRN. Podle svazu lékárníků je Německo se 23 lékárnami na 100 000 obyvatel v prostředku Evropské unie. Pro srovnání, v Řecku jich je 88 na 100 000, v Dánsku jen osm, v Nizozemsku dvanáct.

Zahrál si super-bowl

I když tým amerického profifotbalu San Francisco 49ers prohrál Super Bowl v Miami 20:31 s Kansas City Chiefs, může jeho hráč Mark Nzeocha (30) očekávat koncem února ve svém rodném městě Rothenburg ob der Tauber bouřlivé uvítání, píše PNP. Vyznamenat se ho chystají jeho někdejší mládežnický klub Franken Knights a také město. Nzeocha má být zapsán do jeho zlaté knihy. V jedné zdejší restauraci sledovalo nedělní utkání společně přes 100 lidí, dodává PNP. Snímek "ragbyového" fotbalisty je z archivu od Marka J. Terrilla.

Oslavili dubovou svatbu

V měsíci milujících se (9. února Světový den manželství a pět dní nato Valentýn) oznámila PNP ze svého "revíru" pravděpodobně nejdéle trvající německé manželství - Charlotte (98) a Ludwig (105) Pillerovi ze švábského Memmingenu se vzali 12. září 1939 a budou oslavili tedy už "dubovou svatbu", 80 let společného života. Ke dvojici list uvádí, že Ludwig pochází z Vohburgu v Horním Bavorsku a býval pilotem luftwaffe, jeho choť pracovala jako sekretářka na vrchním státním zastupitelství. Poznali se v roce 1937 v Allgäu, kde Ludwig sloužil. Potkali se v kavárně a on prý chtěl hned tančit. Charlotte mu řekla, že je jí teprve šestnáct a že ještě nebyla v tanečních. Za dva roky se brali, prý spíše "z nouze" – začala válka a on ji chtěl zaopatřit. Desítky let žijí v Memmingenu. Mají dvě děti, pět vnoučat a jedno pravnouče. Za důležité mají mluvit spolu. Pravidelně probírají, co jde dobře a co špatně. "Na potřeb už mají naplánovánu muziku. Ludwig jako pilot si přeje píseň Nad mraky od Reinharda Meye, Charlotte zase Lili Marleen od Lale Andersenové. Žádný ale nechce odejít první," končí PNP.

Jel trochu hlasitěji

Dálniční policii ve Wörthu na Isaru v okrese Landshut upoutal v pátek neuvěřitelný rámus - na cestě zpátky do Itálie jel po A92 italský motocyklista, účastník "setkání slonů", těžkých mašin v Thurmansbangu, napsala PNP. 36letý biker měl na motocyklu nespočet nebezpečných úprav, například výfuk. "Zvlášť znepokojující byla jeho nádrž – přivařil na ni meč z ,excaliburu´ a korunu. Při nehodě by se podle policie mohl o ,ozdoby´ vážně zranit," uvedl list. Další cestu mu zakázali a musel složit pár stovek eur kauci.