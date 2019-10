Hrála kapela Zulissen a děti z hudební školy Dolní Dvořiště zazpívaly Evropskou hymnu, popisují linecké OÖN. „Přes jazykovou bariéru vládla mezi stovkami návštěvníků z obou stran veselá družná nálada,“ dodávají. Zástupci obcí – místostarosta Gerhard Pühringer a starosta Zdeněk Kemény - se na závěr slavnosti vyfotografovali u hraničního kamene. Foto: Deník/repro Pramhofer

Jak za humny plýtvají

V Německu zveřejnil Svaz daňových poplatníků Černou knihu 2019 pranýřující plýtvání obecními (státními) penězi. Bavorsko je v ní zastoupeno devíti případy. O mostu pro hlodavce u dolnobavorského Vilshofenu náš web už informoval. Místem byl veden obchvat v ceně asi 40 milionů eur, který ale procházel životním prostorem plšíka lískového. Aby tato zvířátka mohla silnici přejít bezpečně, byl pro ně za 93 000 eur vybudován ocelový most dlouhý 20 a vysoký sedm metrů. Neví se ovšem, zda přes něj myši vůbec chodí. I Svaz ochrany přírody mínil, že ocelová konstrukce „je pro kočku“… Stavební úřad v Pasově proto oznámil, že využití stavby nyní bude monitorováno, napsal list. Videokamera, která tu za tímto účelem byla instalována, myší turisty zatím nezachytila, k čemuž stavební úřad mínil, že „příroda holt potřebuje čas“, sděluje list.

Další sporné projekty byly ovšem ještě dražší. Náklady generální sanace Německého muzea v Mnichově se od roku 2011 zvýšily z 500 milionů eur na předpokládaných 595 milionů. Zemský svaz daňových poplatníků sice připustil, že jde o projekt století, při kterém se vždycky může přihodit něco nepředpokládaného, „ale takto vysoké překročení nákladů přesto klade otázku po míře rizikového managementu“.

Fotbalový exces

Při utkání hessenské okresní fotbalové soutěže FSV Münster-TV Semd v neděli inzultoval hráč domácích 22letého rozhodčího tak, že ten musel být v bezvědomí přepraven vrtulníkem do nemocnice, píše PNP. Münster se pak s okamžitou platností odhlásil ze soutěže. „Mužstvo se ještě jednou sejde, hráči si vyzvednou osobní věci a bude to,“ řekl předseda klubu Hans-Peter Samoschkoff. Hráče, který mezitím svou chybu uznal, potrestal FSV doživotním zákazem vstupu na stadion.

Nevytížené hřbitovy

Mnoho klasických obecních hřbitovů v Bavorsku a v celém Německu čeká podle expertů krize, nebo v ní už jsou, píše PNP. Předseda zemského svazu pohřebnictví Ralf Michal upozorňuje, že volné plochy v areálech se stále zvětšují. Kult pohřbívání, jak ho známe z dřívějška, je překonán, a obce zaspaly hledání rozumných, době přiměřených forem ukládání mrtvých, říká. Podle něho se nyní v Německu rozhoduje 20-25 procent rodin pro alternativu ke klasickému hrobu – pro společný obecní hrob, uložení na lesním hřbitově nebo pochování do moře. Referent sdružení obcí Richard Stelzer vidí ještě jednu příčinu – rostoucí počet kremací. V bavorských městech je jich 60 až 70 procent, v roce 1990 jich bylo jen 20-30 procent.

Pokuta opilci za smrt

Velkou nevoli vzbudil v Německu rozsudek úředního soudu ve Würzburgu. Ten uložil 21letému řidiči, který v dubnu 2017 po slavnosti vína v Untereisenheimu řídil se 2,89 promile alkoholu v krvi nepřiměřenou rychlostí auto a usmrtil 20letou chodkyni, peněžitý trest 5000 eur a rok zákazu řízení. Soud ho uznal vinným řízením v opilosti z nedbalosti. Znalec psychiatr totiž konstatoval, že při totální opilosti mu nelze klást vinu za jeho jednání. Žalobce se odvolal, navrhoval dva a půl roku vězení za usmrcení z nedbalosti. Chce vyčkat písemného vyhotovení rozsudku a případně si vyžádat nový znalecký posudek k tvrzené neodpovědnosti stíhaného za svůj čin. Zvažuje i odvolání proti odsouzením tří spolujezdců obviněného za neposkytnutí pomoci pouze k peněžitým trestům 1000 a 2000 eur. Aniž by těžce zraněné ženě zajistili pomoc, šli po nehodě spát.

Soudce vzhledem k posudku znalce prý nemohl vynést rozsudek pro usmrcení, zbyla jen nedbalostní opilost. Podle německých novin se omluvil otci poškozené a řekl, že na jeho místě by se jen těžko smiřoval s takovým rozsudkem. Byl vyhlášen „jménem lidu“, ale „lid“ by musel studovat pár ročníků práv, aby porozuměl tomu, jak jsem dnes rozhodl, řekl soudce.

Ve stovkách ohlasů na sociálních sítích uživatelé ortel ostře kritizovali. „Když někdo nezaplatí televizní poplatky, dostane víc!“ napsal jeden.

Ohrožené blaho dětí

Orgány ochrany mládeže v Německu loni shledaly u 50 400 dětí a mladistvých stav ohrožení. Ve 26 procentech byly indicie jejich fyzického týrání. „Jen v Bavorsku zjistily úřady 3121 případů dětí v akutním nebezpečí,“ píše PNP. „K tomu přibývá 2975 latentních ohrožení. Experti se shodují v tom, že černá čísla jsou vyšší.“

V Bayreuthu začaly Vánoce



První vánoční slavnost v celém Německu a nejspíš i v celé Evropě měli v nedávno ještě slunných dnech v Bayreuthu. Někteří návštěvníci přicházeli ještě v plážovém oblečení, k čemuž je vyzvali organizátoři – však bylo sedmnáct stupňů nad nulou! Z reproduktorů zněla vánoční muzika. „V šesti dřevěných chatách se podával svařák, ale také další druhy horkých nápojů včetně zahřátého piva,“ napsala PNP. A komu by bylo pořád chladno, mohl zajít do sauny vedle tržních boud… Předsunutý „adventní trh“ v Bayreuthu má běžet dál denně od 11 do 23 hodin. Foto: Deník/Nicolas Armer