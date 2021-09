Pokus soudu dostat strany k jednacímu stolu GDL odmítl, dokud nebudou splněny všechny jeho pořadavky z května. Odmítl také vylepšené tarifní nabídky koncernu, protože by podle předsedy svazu Clause Weselského neměly platit pro všechny členy GDL, ale být omezeny jen na personál vlaků. Tím je prý zřejmé, že DB hodlá část členské základny svazu odejmout. Cílem vedení drah je podle něho "existenční zničení GDL", který má asi 38 000 členů. Stávka má končit po pěti dnech v úterý.

Podle zákona o jednotě tarifů z roku 2015 mají v podnicích se dvěma odborovými organizacemi platit jen pro ten s více členy. Ve velké části železničních jednotek je to z pohledu dráhy EVG s přibližně 204 000 členy, existující od roku 2010 po sloučení největších dosavadních odborů.

"GDL, v podstatě ,zakotvená´ do provozu vlaků, se cítí být nucena rozšířit svůj vliv na další dcery koncernu a chce stejné podmínky pro lidi z provozů jako je mají zaměstnanci ve správě," popisuje PNP. "To připomíná střet z let 2014-15, kdy GDL chtěla svou tarify i pro vlakový personál včetně průvodčích a pro strojvedoucí posunu. Po osmi vlnách stávek dosáhla úspěchu."

Před aktuálním soudním rozhodnutím se Wesselský vyjádřil ve Spiegelu sebejistě: "Co nám mohou vytýkat? Naše požadavky jsou od května na stole. V roce 2015 jsme stávkovali 109 hodin v kuse. To bylo podle soudů přípustné."

Podle Hagena Lesche z Institutu německého průmyslu GDL bojuje znovu o statut tarifního partnera drah. Dosavadní kroky k tomu mu nevyšly. "Cestujícím po železnici nezbývá nic než čekat," končí PNP. Odvolání koncernu v pátek zamítl zemský pracovní soud.

A co zbývá českému člověku? Německá věc je moc komplikovaná, ale z narážek stran se rýsuje opravdový mocenský boj mezi odbory strojvedoucích a Deutsche Bahn AG, největším železničním dopravcem v Německu se zásadním významem pro německé hospodářství, jak uvádí Wikipedie. Mají-li ale předáci strojvůdců opravdu naznačovanou možnost přetáhnout pod svá křídla s líbivou tarifní politikou i ostatní personál (nevznikla-li tato "pravomoc" odboru strojvůdců nějakou "písařskou chybou"), nemůže se jednou stát, že pod GDL budou všichni němečtí "ajzboňáci" snad kromě předáků DB?! Nebudou pak stávky pokračovat v daleko větším rozsahu a nevynutí si třeba další cíle? - Ale to je aktuálně zatím německý problém, o kterém moc nevíme. Naštěstí.

Den doručovatelů tisku

To jsou lidé, na kterých všem vydavatelům vždycky velmi záleželo, než je vytlačila internetová vydání. Dnes už v Česku nemají ani svůj den, respektive nenašli jsme jej v přehledu na Wikipedii. Tam jsou například na 5. září Mezinárodní den charity, na 7. září Mezinárodní den čistého ovzduší za modrou oblohu či na 8. září Mezinárodní den gramotnosti…

Zato ve světě jej mají. Připadá na 4. září.

V USA jím oslavují Barneyho Flahertyho, kluka, kterého 4. září 1833 jako prvního doručovatele najal pro tuto práci Benjamin Day, vydavatel New York Sun. Spolu s ním mají (mít) toho dne svátek i všichni ostatní "roznašeči" tisku.

https://www.zeitungszusteller.at vypočítává "plusové body" tohoto povolání, které je víc než "vedlejším jobem".

Sport po ránu: Spoj užitečné s příjemným - při doručování tisku provozuješ sport na čerstvém vzduchu a současně si něco přivyděláš. Odstartuj fit den už brzy ráno!

Dobrý vedlejší job: Nekomplikovaně a rychle si jako doručovatel můžeš něco přivydělat. Za pouhé 1-3 hodiny práce denně si můžeš dovolit lepší život. Ať už při škole, studiu, své práci nebo zkrátka jen tak k vylepšení - doručovat noviny je optimální vedlejší výdělek!

Zůstat fit: Důchod není žádné umrtvení! Při doručování tisku máš denně pohyb na čerstvém vzduchu. Je dobrý pro zdraví, pomáhá proti nudě a stará se o víc švihu v penzi!

Splníš si sny! Chtěl by sis koupit auto? Konečně splnit sen o vlastním domě? Zase jednou se uvolnit o dovolené? Vyděláš si jednoduše a rychle mezi 200 a 1000 eury a splníš si své sny - roznášení novin ti to umožní!

Samostatná práce: Buď šéfem sám sobě! Při roznášení novin si můžeš svůj čas sám rozdělit. Hlavní je, aby byly ráno bezpečně v poštovní schránce předplatitele.

Přátelské k rodině: Doručovat noviny je perfektní job při rodině: Práce je vykonána brzy ráno, a pak máš celý den čas se starat o sebe a svou rodinu.

Tvůj job! Jako doručovatel tisku jsi samostatný, a tak svým vlastním šéfem. Můžeš sám rozhodnout, kdy tvá práce začne. Hlavní je, aby noviny přišly včas ke stolu se snídaní. Jako samostatně pracující za to odpovídáš sám sobě a musíš se postarat i o náhradu, když nějaký den nemůžeš.

Máš rád klid bez zácp? Pak si užij brzkého rána při roznášení novin. Poznáš různé regiony, odhalíš i jejich skryté kouty. Prožij jako doručovatel sám, jak šťastní a vděční jsou novinám jejich abonenti! Ilustrační foto: Deník/Linz.news

Linec v záplavě kultury

Od nadcházejícího víkendu se budou v Linci překrývat významné kulturní události. Brucknerfest nabídne pod mottem Odvážné impulsy - Bruckner a jeho žákyně a žáci od 4. září (datum jeho narození) do 11. října (datum jeho úmrtí) více než 30 programů. Tak úvodní koncert 4. září uvede v kostele v Ansfeldenu, u Brucknerova rodného domu, monumentální smyčcový kvartet Es-dur jeho žáka Friedricha Kloseho dokončený v roce 1911, v podání skupiny Quatuor Diotima. Nabídnuta budou také kvarteta Brucknerova.

Pak se cyklus soustředí do Brucknerhausu. Slavnostního aktu 12. září se zúčastní i bývalý prezident Heinz Fischer. Hornorakouský mládežnický symfonický orchestr zahraje mimo jiné Gustava Mahlera, ale i Brucknerova žáka Hanse Rotta (1858–1884). Linecký Brucknerův orchestr uvede 23. září Brucknerovu Sinfonii Nr. 4, Romantickou, atd.

Ars Electronica Festival pozve 8.-12. září ke „A New Digital Deal“. Propojí techniku, technologie, vědu a digitální umění, umělou inteligenci a samozřejmě lidi jako protagonisty. Výstavy proběhnou v OÖ Kulturquartieru (Cyber Arts), na umělecké univerzitě (Loops of Wisdom), připravována je řada přednášek, konferencí a tvůrčích dílen. Na Keplerově univerzitě bude 8. září "cirkus vědy" na téma „Siri, search female programmers“ a podobně.

Pověstné Klangwolke se vracejí do Dunajského parku 11. září od 20.30 s mottem Panta rhei, široce založenou inscenaci úspěšného filmu režiséra Roberta Dornhelma, který slibuje "asociativní obrazy nesčetných obrazů Dunaje". Vstup na zážitek je volný, návštěvníci musejí dodržet protipandemická opatření. 12. září budou v Donauparku "dětská Klangwolke", opět zdarma.

Šroťáci kradli na hrobech

Dva muži ve věku 31 a 58 let stanuli v pátek před soudem v Norimberku. Obžalováni jsou z těžkých krádeží a rušení klidu mrtvých, napsala PNP. Odcizili výzdobu 165 hrobů v hodnotě nejméně 66 700 eur. V září a v říjnu 2020 odnášeli vázy, světla atd. z kovových materiálů ze hřbitova ve Fürthu. "Postupovali podle plánu. Pravděpodobně ještě za denního světla si označili vhodné předměty svítivými páskami, nejspíš následující noc se vrátili, vyrazili prvky z ukotvení a zamaskovali jizvy po nich, jak to šlo. Věci snesli na kraj hřbitova, dosažitelného autem. Barevné kovy prodávali většinou nic netušícím recyklačním dvorům. Dosáhli výnosu asi 3500 eur," uvedl list. Starší dostal čtyři roky a tři měsíce nepodmíněně, mladší dva roky podmíněně.

Telefon k cestě domů

Od 10. září obnoví Linec své volání "k cestě domů", informují OÖN. Zavolat může každý, kdo se cítí ve tmě nejistý, zastrašený, nebo prostě sám. Město linku zavedlo v roce 2019 po vzoru Štýrského Hradce, covid ji ale "upozadil". Krizovým intervenčním týmem proškolení operátoři s volajícími mluví, sledují jejich cestu na online plánu města a mohou v tísni rychle informovat policii. Nezpoplatněná linka 0732/7070-3434 je v provozu v pátek, v sobotu a o večerech před svátky od 22 do 03 hodin.

Mistři balancu

Slacklineři Thomas Spöttl, Yannick Loerwald a Justin Kroppa z Vorarlbergu přešli v Brandnertalu ve 200metrové výšce po laně 65 metrů od jedné gondoly lanovky ke druhé. Podle vlastních údajů tím zlepšili o pět metrů starý francouzský rekord. "Normálně je páska slacklinu napnuta mezi dvěma pevnými body, třeba stromy nebo skalisky. Gondoly Panoramabahnu v Brandnertalu ale visí na volných lanech, což vytváří specifické podmínky," píší OÖN. "Obvykle se lze při přechodu vizuálně orientovat na okolí. V takovéto výšce jsi ale svým způsobem ve vzduchoprázdnu a musíš se spoléhat pouze na pocit," říká předseda rakouského slackline svazu Thomas Spöttl. Trio bylo zajištěno jedním bezpečnostním lanem.