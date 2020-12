Tentokrát sáhl po jabloni domácí s názvem Zuccalmaglios Renette, která byla poprvé vypěstována v roce 1878. Její genový pool má obohacovat asi 2000 různých druhů jabloní v Německu. Stromek byl v polovině listopadu vysazen také na veřejné ploše zeleně ve městě, velké přes 1500 metrů čtverečních. Pozemek je volně přístupný a plody může kterýkoliv občan sklízet. Na snímku jsou zřizovatelé – vpravo starosta Hans Schmalhofer, šéf stavebního dvora Alfred Reichl a Wilhelm Bernard ze spolku zahrádkářů. Foto: Deník/PNP/Huber

Taxíky i bez taxametru

Rakouská Národní rada schválila novelu, která umožňuje domluvení ceny za jízdu taxíkem předem po telefonu nebo online, píší OÖN. Zemští hejtmani mají možnost stanovit nejnižší a nejvyšší tarify takové služby. Taxikáři mohou také nabízet jízdy za nižší cenu v případě, že pojede víc osob. Na různých místech mohou další pasažéři nastupovat a vystupovat. Šofér musí dopředu říci, kolik cesta bude stát a jak dlouho potrvá. Předpis odmítají poslanci SPÖ a FPÖ.

Urychlují dálnici

Rakouská dálniční společnost Asfinag tlačí na zrychlení dostavby silnice S 10. V příštím roce odstartuje plánování posledního úseku od objezdu Rainbach do Wullowitz. Na české hranici by chtěli být v roce 2030, řekl pro Volksblatt hlavní projektant Leopold Lechner. Úsek má stát 200 milionů eur.

Rozdávají respirátory

Město Pasov dalo v pátek k dispozici 60 000 respirátorů FFP2, napsala PNP. Budou distribuovány postupně. Přednostně je zdarma dostanou cestující v hromadné dopravě od řidičů vozidel, vyzvednout si je bezúplatně mohou také další občané na infostáncích dopravního podniku. Každý, kdo může i přes regulace vstupovat do pasovské kliniky, dostane masky rovněž zdarma na bráně. Ochranou už jsou vybavena zařízení seniorů a pečovatelských služeb, připravena je distribuce pacientům na ambulantních službách.

Pronikavě víc padělků

Počet zachycených falešných bankovek v Bavorsku se proti loňsku více než zdvojnásobil, píše PNP. Zajištěno bylo do konce listopadu 21 500 kopií, loni jen 9500. Dobrou zprávou je, že asi 17 500 jich bylo zadrženo ještě před uvedením do oběhu. Přibylo hlavně padělků stylu "Prop Copy" a "Movie Money" – těch bylo asi 73 procent. Jsou to duplikáty bankovek používaných například při natáčení filmů nebo při kouzelnických show. Jsou na nich dílčí změny proti originálům nebo malý nápis, že se jedná o kopie. Kdo to ale pečlivě nesleduje, může mít dojem, že jde o pravá platidla. Nabízejí je zejména asijští obchodníci. Z „klasických“ padělků dominují v Bavorsku 50eurovky. Pocházejí údajně z dílen v Neapoli.