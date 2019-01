Pasov - Když 66letá Renate Gredlerová v neděli dorazila se sedmiletým oslem Valentinem a křížencem Bayquou do Altöttingu, měli za sebou dobře 70 kilometrů chůze z Grafingu u Mnichova. „Což není nic proti tomu, co má před sebou – její cíl je totiž Jeruzalém, vzdálený 2746 kilometrů," píše PNP.

Renate Gredlerová a spol. | Foto: Deník/repro PNP

Jestli tam s poutnicí dorazí i oba čtvernožci, je prý ovšem otázka. Paní Gredlerová by sice ráda zdolala celou trasu po zemi, ale Sýrie je nyní tabu. Proto chce do Svaté země dorazit lodí nebo letadlem z Řecka nebo Turecka, rozvádí pasovský list. Na palubách není pro zvířata místo, takže by její průvodce dopravil zpátky domů její syn.

Ona sama si musela zastávku v Altöttingu prodloužit o den kvůli zranění kolena, ale to prý nehraje roli – celou cestu odhaduje na půl roku.

Párečky se rozšíří?

O instalaci dvojic stejného pohlaví na semaforech přechodů pro chodce ve Vídni po dobu Song Contestu a „duhové parády", tzv. Life Ballu ve prospěch HIV-pozitivních, tedy do konce června, jsme informovali. Myšlenka se rychle šíří. Například poslanec Národní rady Max Unterrainer (SPÖ) uvítal rozhodnutí města nechat „homopanáčky" na přechodech i po obou akcích a upozornil, že se pro jejich zachování vyslovilo na sociálních sítích už téměř 20 000 lidí. Je to prý skvělý projev občanské společnosti. Je pro, aby toto označení převzala i jiná rakouská města – cena 1285 eur za jedno zařízení je podle něho „absolutně únosná", píše deník OÖN.

Ve Vídni bylo dosud 49 přechodů vybaveno různými kombinacemi dvojic ruku v ruce či v těsném kontaktu.

Správní výbor Mnichova v úterý rozhodl proti hlasům frakce CSU, že kolem Christopher Street Day (CSD) 11. července také oživí světelná značení některých přechodů v centru města motivy homosexuálních a lesbických párů. Iniciativa vyšla od Zelených. Příklad z Vídně prý ukazuje, že tato „šarmantní akce" je dobře přijímána. „Speciální disky stojí celkem 10 000 eur a mohou být opakovaně užívány," uvádí PNP. Kde přesně a na jak dlouho je Mnichov rozmístí, ještě nebylo rozhodnuto.

Politika k folkloru

Spor o zamýšlenou studentskou recesistickou soutěž v lezení mládenců v krojích přes překážky do oken milovaných dívek, o němž Deník informoval, dorazil až do bavorské vlády a sněmu, píše PNP. Markus Söder (CSU), ministr financí, který je i ministrem „lidových zvyků", se vyjadřovat nechtěl – prý snad proto, že je Frank, a problematizovaný lidový zvyk prý není zrovna svébytně francký. Místopředsedkyně vlády a ministryně hospodářství Ilse Aignerová (CSU) z Horního Bavorska, která sama pravidelně dirndl nosí, řekla: „Tohle lezení – Fensterln – je starobavorský zvyk, i když už jej nikdo neudržuje. Dneska se to zkrátka dělá moderněji – chodí se dveřmi, už ne oknem," směje se. I další chystaná pasovská disciplína studentských her, překážkový parkur, při němž muži přenášejí dívky, je pro ni tradiční a logická: „Je šarmantní, když chlapi takhle o ženy usilují. U nás ,ve starých Bavorech´ se to tak dělá…" Žádnou degradaci žen na pouhý objekt v soutěžích nevidí a univerzitě naléhavě doporučuje „odzbrojit", přimhouřit nad akcí oko, píše PNP.

Ministerský předseda Horst Seehofer (CSU) pak univerzitě vzkázal, že v Bavorsku pořád ještě platí zásada: Žít a nechat žít…

Obě disciplíny napadla pověřenkyně univerzity pro rovnoprávnost jako údajně diskriminující ženy.

Řidiči neposluchové

Že omezení rychlosti na 30 km/h v celém Pasově většina řidičů nedodržuje, je všeobecně známo. Poslední vyhodnocení radarového automatu na Staré silnici ve čtvrti Grubweg přineslo negativní rekord – z 84 000 aut zachycených během čtyřtýdenního měření jelo jen každé osmé korektně, povolenou rychlostí, píše PNP. Na Staré silnici je tak situace horší než jinde ve městě, kde povolené maximum dodržuje alespoň třetina řidičů.

„Přesto výsledky měření nezpůsobily na městě žádné pozdvižení – ukázaly totiž také to, že 85 procent vozidel nejelo rychleji než 43 km/h, což policie a správní orgán magistrátu mají za akceptovatelné. Z tohoto hlediska se Grubweg neliší od ostatních komunikací Pasova," uzavírá list.

Jak stárnou Bavoři

Přes nezdravou výživu, kouření a pití žijí Bavoři relativně dlouho, píše PNP. Očekávaná délka života je v zemi vyšší než spolkový průměr: u mužů průměrně 78,3 roku, u žen 83,1. To je téměř dvakrát víc než koncem 19. století.

Odhadem 17 000 kuřáků ročně v Bavorsku umírá předčasně, 10 000 lidí se upije, mnoho občanů jí příliš mnoho a nezdravě.

Důležitou roli při stárnutí prý hraje i vzdělání a s ním spojená výše příjmů. V Bavorsku se v roce 2012 jako velmi zdravých cítilo 86,1 procenta lidí s vyšší kvalifikací, ale ve skupině s nižším vzděláním jen 61,4 procenta. „Přitom se pravděpodobně nejedná jen o subjektivní pocit – silnou nadváhu měla čtvrtina méně vzdělaných, ale jen 11 procent s vyššími školami," dodává PNP.

Staví parádu

Firma Cult-Werk v Aigenu-Schläglu v Mühlviertlu přestavěla za 200 hodin práce z nového Sportsteru Forty-Eight jedinečný originál, Volks-Rock'n'Roller-Bike pro folkrockového zpěváka Andrease Gabaliera. Motocykl v hodnotě asi 25 000 eur mu firma předá při Velden Bike Days 29.-31. května ve Veldenu v Korutanech, píší OÖN. „Celkem jsme odmontovali a nahradili asi 40 dílů a motocykl upravili v Gabalierově designu," říká šéf tuningu firmy Mario Altendorfer. Stroj dostal mj. nový lak v měděné černi, retrosedadlo se dvěma tlustými pery a nová řidítka.

Výfuk dodal tradiční výrobce Remus. „Jeho hlasitost může Gabalier stisknutím knoflíku elektronicky regulovat," dodává Altendorfer. Exkluzivní model Harley má být koncem roku vydražen v tradiční dobročinné dražbě televize RTL z níž potřební získávají ročně kolem osmi milionů eur.

Vrah to vzdal

V úterý večer kolem 19.30 hodiny zazvonil 34letý muž z Paschingu, podezřelý z vraždy 41leté družky, poštovní doručovatelky Doris P. v Traunu (Deník informoval), u dveří rakouského velvyslanectví v Praze. Personál ho pozval dál do čekárny s neprůstřelným sklem a alarmoval českou policii. ´"Až do jejího příjezdu se muž choval klidně a spolupracoval," napsaly středeční OÖN. „Předal také písemné doznání a nechal se bez odporu zatknout, jak řekl mluvčí velvyslanectví." Bylo zahájeno řízení o jeho vydání do Rakouska. Pokud bude obviněný souhlasit, mohl by být do Lince eskortován během jednoho až dvou týdnů. Pokud souhlasit nebude, řízení by se mohlo protáhnout na více měsíců.