V pořadí už jsou „její“ 27. a 28. Stály dohromady na 350 000 eur a jsou v nich i počítačové učebny a velká sportoviště. V každé se může učit tisíc žáků. „Přicházejí ze všech sociálních vrstev, na tom mi obzvlášť záleží,“ říká paní Fischerová, bývalá učitelka. A snaží se o zrovnoprávnění žen a mužů, což v Indii ještě dlouho nebude samozřejmost. „Než bude ve svém boji proti chudobě ve světě pokračovat, musí teď ale trochu zvolnit – ze zdravotních důvodů. K odpočinku bude čtyři týdny cestovat. Kam? Samozřejmě do svého druhého domova, do Indie,“ končí pasovský list.

Spravedliví mezi národy

Titul Spravedlivý mezi národy uděluje stát Izrael prostřednictvím komise při památníku Jad vašem lidem nežidovského původu, kteří za druhé světové války riskovali svůj život při záchraně Židů před holokaustem. Asi 110 Rakušanům, kteří jej obdrželi, je věnována výstava v lineckém Zámeckém muzeu, slavnostně otevřená v úterý v podvečer, píší OÖN. Prezentuje odvážné činy rakouských Spravedlivých, k nimž patřili vedle některých známých osobností i zcela obyčejní lidé.

Jsou mezi nimi i zemědělci od Mauthausenu Maria a Johann Schatzovi. Jejich příběh přineslo úterní vydání listu. Na jaře 1945 zaklepala na dveře jejich usedlosti Esther Zychlinská a poprosila o trochu vody. Byla v roce 1944 deportována do Osvětimi a pak s dalšími ženami přemístěna do Mauthausenu. Při hledání něčeho k snědku objevila díru v oplocení a uprchla. Totálně vyčerpaná došla pět kilometrů od tábora k Schatzovým. Maria se jí ujala, Johann ji odnesl do komory na lůžko; také děti rodiny o „návštěvě“ věděly. Obzvlášť v pověstném mühlviertelském „honu na zajíce“, rozsáhlém pronásledování uniklých vězňů, byla situace nebezpečná, ale rodina riziko přijala. Esther pomáhala v domácnosti a vydržela na statku až do konce války. V červnu 1945 emigrovala do Izraele, tehdy ještě britského protektorátu Palestina, a založila rodinu. V roce 1995 začala po Schatzových pátrat, našla jejich děti a stále jsou ve spojení. Marii a Johannu Schatzovým byl v roce 2009 posmrtně udělen titul Spravedlivý mezi národy, uvádějí OÖN.

Výstava v Linci bude do 24. května. Od úterý do neděle je otevřena od 10 do 18 hodin, ve čtvrtek do 21, o svátcích do 18 hodin, v pondělí je zavřeno. Vstup je 6,50 eura.