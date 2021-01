Chce tak zjistit, zda má nad svým telefonem ještě kontrolu, nebo on už nad ní – kdo koho ovládá, píše.

Její první zápis je z pondělních 19.47. Vzbudit se nechala v 8 hodin rádiem, jak je zvyklá od ranných školních let, což jí umožňovalo nenechat se hned ráno vtáhnout do „svůdné moci“ telefonu. Po půlhodině ale stejně handy otevírala a hledala v něm novinky. Od pondělka to není možné, nastal „studený exit“.

Nebrouzdala už během snídaně v nekonečných mobilních zprávách jako jindy, „mediální algoritmus“ pochodů v hlavě nahradila dle vlastních rozhodnutí. Mobil ji ale „neopustil“ – během jazykového semináře se přistihla, jak povědomě její pravá ruka putuje do rohu psacího stolu, kde obvykle leží její smartphone. Experti tomu říkají „Phantomgreifen“. V rámci „Mental Balance“-projektu, při němž pozorovali přes app chování 60 000 uživatelů, zjistil, že každý proband otevíral svůj telefon průměrně 88krát denně. „Není divu, že se mé tělo nedovedlo tak vyhraněnému návyku zbavit přímou cestou,“ píše.

Zaznamenala už první den, že se teď může daleko lépe koncentrovat na své úkoly. „Musím si ovšem nejprve zvyknout nemít žádný digitální kontakt k přátelům,“ rozvíjí. Připadá jí zvláštní nevidět žádné zprávy na whatsapp nebo fotky na instagramu. „Takto viděno žiji – samozřejmě kromě svého studia – jako v sociální době kamenné,“ uzavírá.

Foto: Deník/PNP/Annika Happold

Korona-diktatura ne-slovem roku

Porota společnosti pro kritiku jazyka v Darmstadtu vyhlásila dvojici ne-slov roku 2020, píše PNP. Jsou jimi "Corona-Diktatur" a "Rückführungspatenschaften". První výraz mluví o tlaku, který pandémie vyvolala na společnost, respektive o odporu tzv. „napříč myslících“ pravicových extremistů k obranným opatřením proti šíření viru. "Rückführungspatenschaften" je pojem Evropské komise, kterým byly označeny nové mechanismy migrační politiky. „Slovo je cynické a přikrašlující. Odvozem zpátky není myšleno nic jiného než odsun a kmotrovství vedle něho je naopak vlastně pozitivní pojem,“ vysvětluje PNP.

Ne-slovo roku vyhlašují v Německu od 1991. Předloni jím byla "Klimahysterie".

Vídeň staví metro

Zdroj: Deník/Eurocomm

Vídeň zahájila ražbu dvou úseků metra v centru města, včetně nové automatické linky U5. Kvůli stavbě je v okolí radnice omezena doprava a od května bude na dva roky zkrácena U2. Po roce 2026 se na původní stanice napojí nová U5. Unikátní projekt za 2,1 miliardy eur zahrnuje kromě šesti stanic na pěti kilometrech i plně automatické soupravy, informoval Deník Martin Landa ze zahraniční kanceláře města Eurocomm /v Praze.

„Ulovili“ parohy

Zdroj: Deník/PNP

Z pytláctví byl obviněn 22letý český občan přistižený 17. prosince kolem 22.30 hodiny na B12 u Freyungu. „Nejprve kontrola ukázala, že je hledán zatykačem. Vězení se vyhnul zaplacením pohledávky 525 eur. V jeho cestovní kabele ale celníci našli dva daňčí shozy. Uvedl, že je našel v lese u Augsburgu a vzal je s sebou. To je ale zakázáno a zakládá přestupek pytláctví. Mladík byl z něj obviněn a paroží mu zabavili,“ píše PNP.

Vytvořili jednorožce

Zdroj: Deník/PNP

Corinna a Mathias Seitzovi s dcerami Hannou (vlevo) a Rosalií vytvořili v neděli v Rampersdorfu u Schaibingu během hodinové práce sněhového jednorožce. Pro barevné efekty na jeho „kůži“ použili uliční křídy. „Při nynějších teplotách mezi nulou a třemi stupni pohádkové bystosti v místě nehrozí žádné nebezpečí,“ poznamenává list.