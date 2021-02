Pohyboval se podél hrany stropu – černý, několik centimetrů velký, s jedovatým bodcem na konci ocasu.

Vyslala s fotografií poplašnou zprávu své whatsappové skupině a jeden z kolegů ji trochu uklidnil. Po prvním šoku sebrala odvahu a „ulovila“ škorpiona do sklenice od marmelády. A hned ho také pokřtila – na Herberta. Na radu záchranné stanice v Mnichově navázala kontakt s expertkou na pavouky v okrese Landshut Danielou Krippnerovou (39), která sama drží škorpiony a Herbertovi následně poskytla azyl ve svém teráriu. „Patří k málo jedovatým,“ ujistila. Jde prý pravděpodobně o druh Euscorpius italicus. Jeho jed má účinek asi jako žihadlo včely nebo vosy. Přesto radí – škorpiony nikdy neberte do ruky, nejsou žádnými „plyšáky“…

Jak se štír do bytu dostal, zůstává záhadou. Paní Krippnerová ale „bytnou“ ujistila, že tito štíři žijí osaměle a najít doma dalšího je velmi nepravděpodobné…

Kdo nesmí z Tyrol?

Jak náš web informoval, od pátku nebude smět opustit Tyrolsko nikdo bez negativního testu na koronavir, ne staršího 48 hodin. Kontrolovat to budou na hranici včetně vlakových spojů a letišť policisté a vojáci. Za porušení povinnosti je správní pokuta až 1450 eur, píše Volksblatt.

Opatření je vyhlášeno na deset dnů. Platí i pro osoby, které hranici překračují pravidelně, například pro pendlery. Výjimkou jsou doprava nákladu a také výjezdy cestujících projíždějících Tyrolsko bez zastávky s výjimkou nezbytných nutných přerušení například k návštěvě toalety. Bez testu se může jezdit i k odstranění bezprostředních nebezpečí pro zdraví, život a vlastnictví. Nařízení neplatí pro východní Tyrolsko, exklávu Jungholz a údolí Rißtal u Achensee, dosažitelné jen z Německa.

Vlivný list "Süddeutsche Zeitung" se pozastavil nad tím, že opatření platí až od pátku. „Do té doby mohou tedy tisíce lidí z Tyrol cestovat do zbytku Rakouska, němečtí rekreanti ze svých druhých adres odjet domů i s virem…,“ napsal.

Tyroly mají přes 760 000 obyvatel. Okresy Cheb, Sokolov, Trutnov, které jsou v obdobné karanténě u nás, mají celkem asi 310 000 lidí.

Málo nakažených

Ve Vídni a v Dolních Rakousích začala v pondělí škola. Od té doby tu otestovali na 470 000 žáků a učitelů. Podezření na covid bylo u 198 osob, navazující testy PCR byly pozitivní u 75-80 % z nich. Žádný z nakažených neměl symptomy choroby. Vyhodnoceno bylo dosud 75 % testů. Ministr školství Heinz Faßmann byl potěšen tím, že více než 98 procent rodičů souhlasilo s dobrovolným testem výtěrem z nosu.

Bavoři nám hrozí

„Pokud by Česko nebylo schopné prodloužit svůj stav tísně, pak musí být jasné, že tato země je mutačním územím a také uzavření hranic s ní musí být téma,“ řekl bavorský premiér Markus Söder v televizi ZDF. Totéž platí pro Rakousko, kterým je prý Bavorsko velice nejisté. Karanténa vyhlášená vídeňskou vládou pro Tyrolsko údajně v této zemi nikoho nezajímá, řekl Söder.

Zvýší lázeňský poplatek

Příhraniční obec Philippsreut zvýšila na doporučení dolnobavorské vlády lázeňský poplatek a paušály z druhé adresy, tedy přechodného bydliště, od 1. ledna 2022, píše PNP. Děti do šesti let nebudou platit nic, do 16 let jedno euro (dosud 80 centů), starší dvě eura (1,60). Mládežnické skupiny a hosté v mládežnických ubytovnách zaplatí 60 centů místo padesáti. Lázeňský poplatek mají platit i cestující za prací. Druhá adresa bude stát za rok 15 eur.

Panda-mie…

Panda-mie…Zdroj: Deník/PNP/Boris Roessler

Tak nazval majitel restaurace ve vnitřním městě Frankfurtu svou prostorovou instalaci, ve které místo lidských hostů sedí u prostřených stolů obrovští medvědi panda, napsala PNP k jedné z fotografií, které DPA vyhlásila za snímky roku. „Zatím co svá jídla může kvůli pandémii restauratér nabízet hostům jen s sebou, mají možnost koupit si plyšového medvídka za 150 eur a podpořit tak svého gastronoma,“ píše list. Foto: Deník/PNP/Boris Roessler

Spočítali se

Prvního ledna 2021 žilo v Rakousku 8 933 346 lidí, tedy o 32 282 víc než před rokem. Podle ředitele Statistik Austria Tobiase Thomase se o přírůstek postarali výlučně lidé s jinou než rakouskou státní příslušností. „Bez nich by Rakousku loni ubylo 0,17 procenta občanů,“ řekl. Předběžné výsledky vykazují k 1. lednu v zemi 1 531 262 cizinců. Jejich podíl na celkovém obyvatelstvu stoupl ze 16,7 na 17,1 procenta. Horní Rakousy měly začátkem roku 1 495 756 obyvatel (+0.37 %), Dolní 1 691 040 (+0,40 %).

Vrcholová stojka

Trochu náročné hobby…Zdroj: Deník/PNP

Kuriózní záběr pořídil amatér Helmut Weiderer o víkendu. Na vrcholu Javoru zastihl muže, který se v mrazu svlékl do půl těla a udělal stojku pod vrcholovým křížem! Byl to Kevin Kronschnabl (29) z Marche, který asi rok dělá horské běhy. Ten den předtím si vyběhl už dva jiné kopce v Bavorském lese – Luzný (1373) a Falkenstein (1315)! Své dojmy sdílí s asi 900 příznivci na instagramu pod přezdívkou "shyyyy91". Stojka u vrcholových křížů, původně z legrace, je prý teď jeho poznávacím znamením…

Na snímku je Kevin Kronschnabl na Javoru po své Tour tří vrcholů. Foto: Deník/PNP/Helmut Weiderer