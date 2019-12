Třicet dívek v ní zpívá přeformulovaný text na melodii v Německu populární dětské písničky „Moje babička jezdí v drůbežárně na motorce“. Děti k tomuto verši přidaly: „To je tisíc litrů supru za měsíc.“ Dál zpívají například, že při jízdě k lékaři v SUV babička přejede dva dědečky v rolátoru. Na konci každé strofy stojí dále, zhruba přeloženo, že se babička chová k životnímu prostředí „jako staré prasátko“. Denně si peče kotletu, protože maso z diskontu skoro nic nestojí, a podobně.

Po prvních reakcích WDR vysvětlovala, že nejde o novinářský komentář, ale o satirický příspěvek k hysterii vyostřenému tématu diskuse o ochraně klimatu. Redakci se prý ale dotkla výtka, že děti ze sboru byly možná „instrumentalizovány“, což prý absolutně není pravda. Už podezření z nějaké manipulace je pro WDR ale neúnosné, a proto klip stáhla. Do neděle sklidil na 40 000 většinou odmítavých, až nenávistných komentářů na facebooku.

Intendant Tom Buhrow se za video omluvil. Ministerský předseda Severního Porýní-Vestfálska Armin Laschet napsal na twittteru, že instrumentalizovat mladé proti starým je neakceptovatelné, WDR zařazením písně překročila hranice žánru a respektu ke stáří. Místopředseda svazu měst a obcí Wolfgang Kubicki mluvil obdobně – zneužití dětského sboru k denuncování a „převychovávání“ je příkladem televizní machinace a fatálně připomíná praxi zaniklé NDR.

Zeljo Davutovic, umělecký vedoucí dortmundského sboru, podezření z instrumentalizace odmítá, ale jako zúčastněný muzikant se omlouvá všem, kteří se cítili být touto satirou osobně napadeni. Zúčastněným dětem vysvětlili, že píseň míří s nadsázkou a humorem na konflikt generací. Zpěváci a jejich rodiče se mohli dobrovolně rozhodnout, zda se projektu zúčastní. Četná vystoupení sboru v domovech seniorů dokumentují přesgenerační rozsah práce tělesa. „V uplynulých letech jsme vždycky projevovali maximální respekt k seniorkám a seniorům. To si nenecháme vzít ani v budoucnu,“ stojí v prohlášení sboru.

Za vysílač se postavil mimo jiné ředitel německé pomoci životnímu prostředí Jürgen Resch. „Jsou občas dobré a občas špatné vtipy a satiry. Varoval bych ale před jejich přehnaným hodnocením,“ řekl pasovskému deníku ke stažení zmíněné písničky, které označil za hloupost. Nyní je snaha děti a mladistvé diskreditovat akcí Fridays for Future. Tento pokus ale podle něho ztroskotá. „Děti mají se svými požadavky na skončení vytáček a okamžité nastartování účinných opatření zkrátka pravdu,“ řekl. Také mluvčí německé společnosti dětské pomoci Uwe Kamp reakci stanice kritizoval. „Pro děti je to docela blbá situace. Smazáním videa se jim prakticky řeklo, že něco udělali špatně. To je zcela přehnaná reakce vyvolaná přívalem nadávek v síti.“

Hledají matku…

Linecká policie a státní zastupitelství hledají matku, jejíž novorozeně našli kolem jedné hodiny v noci na neděli odložené na rohožce před jedním z bytů ve vícepatrovém domě v Lichtenbergu. Chlapec byl zabalený do textilií a měl pod hlavou polštář. Byl lehce podchlazený, ale jinak v pořádku. Mohl se narodit asi o půlnoci.

Žalobce Philip Christl v OÖN ujistil, že trestněprávní otázky u nich nestojí v popředí. „Děláme si starosti o matku. Vycházíme z toho, že se jí vede špatně, a měla by dostat odpovídající pomoc,“ řekl. Bylo nařízeno vyšetřování pomocí DNA, nejlepší by ale bylo, kdyby se matka sama přihlásila, dodal.

Dítě bylo dopraveno do univerzitní kliniky, kde se mu vede dle okolností dobře. Mluvčí zemské radní pro sociální věci Harald Scheiblhofer připomněl, že v Horních Rakousích mají ženy možnost rodit anonymně, pod lékařskou péčí, bez rizik porodu v osamění. Kromě toho jsou v Horních Rakousích u čtyř nemocnic babyboxy zajišťující odloženému dítěti bezpečí a teplo. V uplynulých třech letech byly využity minimálně, maximálně ve dvou případech. Rakouský zákon předepisuje pro nalezence přechod péče na orgán ochrany mládeže. Ten většinou hledá po uplynutí čtrnácti dnů vhodné náhradní rodiče, ale není vyloučen návrat dítěte k matce.

Země lyžařů

V uplynulé sezoně bylo v Rakousku prodáno téměř 433 000 párů lyží, píší OÖN. Tím je tento stát druhým největším odbytištěm tohoto produktu po USA 636 000 a před Francií 414 000. Světová produkce se zvýšila o 17 procent na 3,7 milionu párů. Rakouské značky Atomic, Blizzard, Fischer a Head mají na trhu 60 procent. V Rakousku stoupl odbyt o 4,2 procenta. Na lyžích jezdí alespoň občas třetina Rakušanů, na sjezdovkách jsou ale dvě třetiny z 51,8 milionu jezdců ze zahraničí. Stoupá zájem o běžky – v nové sezoně v Rakousku prodali dvakrát víc běžeckých bot než před dvěma roky. Počet turistů na sněhu odhaduje sdružení výrobců až na 700 000.

Spěchal k polévce na sporáku

Rychlostí 205 km/h jel v neděli odpoledne po dálnici A1 u Alhamingu 28letý Linečák. „Jeho ospravedlnění: vracel se prý domů, protože si myslel, že zapomněl hrnec polévky na zapnutém sporáku,“ napsaly OÖN. Řidiči pak přiznaly „polehčující okolnost“ - v úseku omezení rychlosti na 100 km/h na Puckinger Bergu přece zpomalil, jel tam jen 160…

Obce jsou pro ohňostroje

Německý svaz měst a obcí je proti generálnímu zákazu odpalování silvestrovských ohňostrojů, napsala PNP. „Jen paušálními zákazy a omezeními v zákoně se dál nedostaneme,“ řekl listu hlavní ředitel této organizace Gerd Landsberg. Privátní ohňostroje a petardy mají o silvestrech dlouhou tradici. „Patří po mnoho desetiletí k oslavám nového roku a jsou výrazem radosti ze života. Proto nemají být plošně zakazovány,“ míní. Je ale třeba senzibilizovat „ohňostrůjce“ k uvědomění si zátěže, jakou jsou ohňostroje pro spoluobčany, zvířata a klima. „Musíme přesvědčovat k zodpovědnému zacházení s petardami a světlicemi,“ uvedl. Řada obcí už dnes bedlivě dbá na to, aby se ohňostroje nekonaly neomezeně. Je smyslplné vyhlásit určité čtvrti podle místních zvyklostí za „neohňostrojové zóny“ a v těch privátní odpalování pyrotechniky omezit. V mnoha místech je to v blízkosti domovů seniorů a dětí. Zákazy bez kontroly a sankcí nemají smysl, uzavřel.

Kontrolovali dovoz

Rakouská policie vedla v sobotu zvýšené kontroly zaměřené na dovoz ilegální pyrotechniky na hranici s ČR, uvedly OÖN. Hlídky našly u 31 řidičů zakázané předměty. S osmnácti zahájily okamžité trestní řízení, přičemž výše udělených pokut byla celkově v desítkách tisíc eur. Zbytek provinilců byl oznámen příslušným okresním úřadům. Kromě přestupků proti zákonu o pyrotechnice policie zjistila asi 40 případů porušení dalších správních norem.

I letos vedou Sophia a Lucas

Bavorští rodiče pokračovali ve starém trendu – i v tomto roce byla nejoblíbenější jména dětí v zemi Sophia a Lucas. Sophia/Sofia vede žebříček oblíbenosti už od roku 2013, následována spolkově nejčastěji volenou Emmou, dále Annou a Hannou/Hannah. Také u chlapců se čelo nemění od roku 2014 – za Lucasem/Lukasem následují Maximilian, Felix a Elias. Celoněmecký lídr Ben to v Bavorsku dotáhl jen na závěr první desítky.

Husto na Dunaji

Na Dunaji u Pasova letos plulo osmkrát víc osobních lodí než před 30 roky, napsala PNP. Od uvedení do provozu kanálu Mohan-Dunaj v roce 1992 plují po řece i lodě z Rýnu. Podrobněji – zatím co v roce 1990 napočítali v Pasově-Kachletu 3866 nákladních a 205 osobních lodí, v tomto roce bylo nákladních 3907 a osobních 1651.

Jak dopadne šumavská voda?

Spor o to, zda voda ze Šumavy může být stáčena a prodávána, nebo ne, pokračuje. Poté, kdy zemský správní soud zrušil negativní rozhodnutí okresního úřadu v Rohrbachu a povolil tak privátní projekt komerčního odběru vody, zájmové sdružení odpůrců podalo odvolání a k financování právních kroků proti „prodeji hlubinné vody v Ulrichsbergu čistě za účelem zisku“ shání peníze. To může být dost drahé, protože tyto stížnosti mohou podávat jen právníci. Společnost otevřela dárcovské konto u Raiffeisenbanky regionu Rohrbach.