Tento festival pouličního umění je v tomto městečku každé dva roky. V sobotu bude začátek ve 14 hodin. V ulicích vystoupí kouzelníci, akrobati, skupiny pouličního divadla, žongléři, polykači ohně, děti budou mít divadlo a interaktivní hudební show. Informace na www.speckdackel.atd.

Pěkně jsme se ohřáli

Letošní červen byl nejteplejší, nejslunečnější a nejsušší v historii měření počasí v Rakousku, napsaly OÖN. Předběžná bilance vychází z prvních vyhodnocení dat asi 270 meteorologických stanic a z analýz asi 64 000 datových bodů v zemi. Podle nich nejstudenější květen za posledních 28 let následoval neobvykle vysoceletní červen. Měsíční střed, tedy střední hodnota všech denních a nočních teplot v celém Rakousku, byl o 4,7 stupně nad průměrný červen. „Je výrazně nad dosavadním nejteplejším červnem dějin v roce 2003,“ tvrdí klimatolog Alexander Orlik.

Překročen byl i tehdejší rekord slunečního svitu – letos se slunce ukázalo o 45 procent déle než v průměrný červen, tehdy „jen“ o 33 procent. Nejvíc asi svítilo ve Schwechatu – 360 hodin. Pršelo o 57 procent méně než v průměru. Dosavadně rekordně málo to bylo v letech 1887 a 1976 s 56 procenty srážek. V některých regionech spadla jen desetina průměrného množství. V korutanském Weissensee zaznamenali za celý měsíc jen 15 milimetrů, ve štýrském Gröbmingu jedenáct, ve Vídni-Mariabrunnu jen devět.

Rekord padl i v počtu tropických nocí, kdy teplota neklesla pod dvacet stupňů. Ve Vídni-vnitřním městě jich bylo třináct, o jednu víc než v roce 2003.

Ve středu naměřili rekordní teploty na 26 stanicích. Ve čtvrtek padl korutanský rekord v Hermagoru s 38,1 stupně, ve Štýrském Hradci zapsali štýrské maximum 37,2. Horní Rakousy měly nejteplejší červen za 250 let. „Třináct ze 20 nejteplejších červnů bylo v uplynulých 20 letech,“ připomíná zrychlování systému Bernhard Niedermoser, zemský klimatolog. Další rekordy napadaly v neděli. V Innsbrucku a v Jenbachu měli odpoledne 38 stupňů, v Haimingu překonalo horko 38,5 dosavadní rekord z roku 1983 o dvě desetiny stupně. Bad Goisern (538 m n. m.) a St. Johann-Pongau mají nový hornorakouský červnový rekord 37,4 stupně, atd.

Pivo podraží

Na Oktoberfestu v Mnichově bude stát letos tuplák piva až 11,80 eura, tedy o 30 centů víc než byla nejvyšší cena loni, napsala PNP. Průměrně stoupne cena o 3,11 procenta, pod 10,80 na „Wies´n“ prý litr piva nedostaneme. Festival začne 21. září a potrvá do 6. října.

Smrt české turistky

Ve čtvrtek přišla v salcburském pohoří Tennen při 200metrovém pádu 65letá česká turistka, informoval linecký Volksblatt. Vystoupila dopoledne se dvěma krajany přes jižní zlom na Hochthron (2362 m). Při sestupu k chatě Werfener došlo pozdě odpoledne k neštěstí, informovala policie. Asi 200 výškových metrů pod vrcholem turistka uklouzla a zřítila se příkrou skalnatou strouhou. Kolegové ve věku 39 a 47 let alarmovali okamžitě pomoc. Vrtulník nemohl k místu nehody letět kvůli větru, vyrazili tedy záchranáři a alpská policie, žena už ale byla mrtvá. Tělo snesl v pátek dopoledne vrtulník.

Víc mrtvých u sousedů

Zatím co v Rakousku počet obětí dopravních nehod v prvním pololetí poklesl, v Horních Rakousích se zvýšil na 46, informoval Volksblatt. Víc jich v této zemi bylo naposledy v pololetí 2011, kdy o život na silnicích přišlo 52 osob. Loni jich bylo 42, v roce 2017 jen 36. Experti dávají za vzor Švýcarsko: tam loni zemřelo při dopravních nehodách 233 lidí, zatím co v Rakousku téměř dvakrát tolik, 409. Znalci to přičítají mimo jiné ve Švýcarsku zaváděným takzvaným zónám setkávání se, které provoz ve městech zklidňují – jen v Bernu jich je přes sto.