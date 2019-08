Praporčíku Lukáši Sýsovi je šestatřicet let, je ženatý a má dvě děti. Také hraje ve Vimperku fotbal a trénuje fotbalovou mládež. Na první pohled je obyčejným řadovým policistou, ale opak je pravdou. Jeho unikátnost spočívá v tom, že je také zastupitelem, který byl pověřen řízením městské policie. A to už ve druhém volebním období.

Městské strážníky řídí obvykle starosta nebo pověřený zastupitel. Ve většině jihočeských měst je to právě starosta. Ve Vimperku ale přišel v minulém volebním období starosta Pavel Dvořák s tím, že strážníky dostane na starosti místostarosta Lukáš Sýs, protože je profesí policistou. A v novém zastupitelstvu se starostka Jaroslava Martanová a Lukáš Sýs domluvili, že v tomto modelu budou pokračovat, i když Lukáš Sýs skončil v opozici.

V prvním volebním období byl Lukáš Sýs zastupitelem a místostarostou, který řídí strážníky. Při tom byl ze své práce jako policista dočasně uvolněn pro výkon veřejné volené funkce. Nyní ale dál řídí strážníky a také se vrátil do své práce na vimperské obvodní oddělení Policie ČR.

Strážníky řídí po práci ve svém volnu, ale jak říká, rád pracuje pro své město jako policista. „Policejní práce mě baví a jsem rozený Vimperák a chci, aby to tu fungovalo. A také jsem měl obavy, aby řízení strážníků nepřevzal někdo, kdo tomu úplně nerozumí a začal by třeba dělat věci, které by nebyly ku prospěchu,“ vysvětluje, proč řídí strážníky dál, i když už není místostarosta.

Velmi dobrá spolupráce strážníků a policistů je přitom ve Vimperku letitou tradicí. Dobré vztahy tu fungují dlouhodobě. Třeba i proto, že mezi strážníky je řada bývalých policistů. A dobré vztahy je to hlavní, co se snaží Lukáš Sýs a vrchní strážník Milan Kobera udržet.

Propojení strážníků s policisty přes Lukáše Sýse má pak řadu praktických dopadů, o kterých si jinde mohou nechat jen zdát. Podle Milana Kobery je určitě velkou výhodou, že Lukáš Sýs se dobře orientuje v zákonech. „Je to určitě výhodné ve vysvětlování toho, co městská policie může. Takto se nám spolupracuje jednodušeji, než kdybych to vysvětloval radním. Výhodou toho, že máme Lukáše, je také to, že on to všechno může vysvětlit zastupitelům,“ řekl vimperský vrchní strážník.

A spolupráci si pochvaluje velmi i vedoucí vimperského obvodního oddělení Jan Kurz. „Jako policista je seznámen s celým teritoriem obvodu, s aktuální trestnou činností a rizikovými lokalitami. Má přehled o trestné činnosti v teritoriu, která není v kompetenci městské policie, ale v mnoha případech může koordinovaná spolupráce pomoci státní policii. Může přispět k lepší koordinaci i společnému rozložení sil městské a státní policie při běžné hlídkové činnosti, při dohledu na BESIP i při bezpečnostních opatřeních - v poslední době zejména při pátrání po hledaných osobách,“ řekl Jan Kurz.

Lukáš Sýs a Milan Kobera spolu řeší i personální záležitosti strážníků a připravují také třeba návrh rozpočtu. Respektive jeho rozdělní, protože výši prostředků městské policii určuje zastupitelstvo. „Je výhoda, že Lukáš ví, co opravdu potřebujeme a co je pro nás důležité a není třeba vysvětlovat, třeba proč potřebujeme radar,“ řekl Milan Kobera. Jen v práci to ale podle Lukáše Sýse nekončí. „Není to jen o tom, že se potkáváme v práci. Děláme taky teambuildingy nebo spolu chodíme na bowling,“ dodal s tím, že do dobrých vztahů zapojují i nové kolegy a také je vybírají i podle toho, aby zapadli do kolektivu.

Spolupráce znamená i větší rychlost práce pro veřejnost

Změřit, jak se spolupráce vimperských strážníků a policistů projevuje ve statistikách přestupků a trestných činů, je obtížné. Velký efekt pro veřejnost tu ale je – policejní práce je zde díky spolupráci výrazně rychlejší. Neznamená to, že se vše vyřídí za pár minut nebo dní, ale třeba když policisté mohou dostat záznam z městských kamer okamžitě, dobu šetření to hodně zkracuje.

Asi nejčastěji se spolupráce projevuje ve společných výjezdech. Společně policisté a strážníci zasahují v průměru minimálně jednou denně a o víkendech i třikrát čtyřikrát denně. Když dostává oznámení městská policie, posílá na místo hlídku a pokud je to třeba, volá i policisty a stejně to funguje naopak. Nebo rovnou krajský operační důstojník informuje i strážníky.

Lukáš Sýs a Milan Kobera třeba vzpomínají na nedávnou nehodu motorkáře na silnici první třídy nedaleko Vimperka. Na místo vyjelo nakonec šest mužů – čtyři policisté a dva strážníci, aby především řídili a odkláněli dopravu na frekventovaném tahu. A podobné je to, když se domlouvají hlídky na větších veřejných akcích, kde se bude pít alkohol. Přes Lukáše Sýse tu funguje domluva o tom, kdy a kde se budou posilovat hlídky.

Stejně tak velmi pomáhá, když policisté mohou využít třeba asistenty prevence kriminality, které zaměstnává městská policie. Ti mají kontakty v problémových komunitách a třeba jejich pomoc s doručováním písemností může výrazně zrychlovat trestní řízení.

A podle vrchního strážníka Milana Kobery strážníci také policistům hodně pomáhají díky kamerovému systému, který ve městě tvoří 32 kamer. „Někde se třeba stane nehoda a přijdou k nám dopravní policisté a když zjistíme, že je to na záznamu vidět, tak to okamžitě proti podpisu dostanou,“ řekl Milan Kobera. Šetření policistů taková jednoduchá věc může zrychlit i o několik týdnů, protože jinak by museli vypisovat oficiální žádost o záznamy a čekat na předání.

Podle Lukáše Sýse se tak spolupráce projevuje hlavně v rychlosti a podle Milana Kobery i v tom, jak je ve městě bezpečno. „Co se týče dojezdových časů, tak si myslím, že u nás jsou na velmi dobré úrovni díky tomu, že se dokážeme nahradit,“ řekl Lukáš Sýs. „Tady se třeba nemusí lidé bát jít sami domu ve tři hodiny v noci,“ řekl Milan Kobera.

Vimperku se tak podle Lukáše Sýse vyhýbá chování, které by se dalo nazvat naschválem. „Co mám informace, tak jsou města, kde strážníci přijedou na místo, vyhodnotí událost jako podezření na trestný čin, nezabývají se tím a předávají to Policii ČR. Tak to u nás nefunguje. Tady když hlídka strážníků dostane oznámení třeba o krádeži v supermarketu, tak když to předávat nemusí, tak to řeší,“ řekl.

A jaké reakce na spolupráci přichází?

Policejní práce patří v Čechách k sledovaným a hodně komentovaným záležitostem. Milan Kobera i Lukáš Sýs se tak samozřejmě na ulicích setkávají s reakcemi na jejich spolupráci a dozvídají se jí často z očí do očí. „Na facebooku se setkávám s negativními reakcemi, ale pak když se potkáte s lidmi na ulici osobně, tak jsou rádi, že tu městská policie je a že se nám to tu takhle prolíná a mají díky tomu větší komfort,“ řek Lukáš Sýs a Milan Kobera potvrdil, že se setkává se stejnými reakcemi.

A stejné je to podle obou mužů vedoucích vimperské strážníky i v zastupitelstvu, kde může Lukáš Sýs problémy s bezpečností města rychle vysvětlit nebo pro ně hledat řešení. „Kolegové zastupitelé kvitují, že mám zkušenosti od státní policie,“ řekl. A práci mu nekomplikuje ani to, že je v tomto volebním období v opozici. „Dlouhodobě říkám, že Vimperk si nemá hrát na koalici a opozici. Proto se nevnímám jako opoziční politik, ale beru se jako střed a proto si myslím, že se mnou nikdo nemá problém a já to chci dělat dobře pro Vimperk,“ řekl. „To nevnímám ani já, že by nám někdo házel klacky pod nohy nebo na nás vyvíjel nějaký tlak,“ dodal Milan Kobera.

A protože Lukáš Sýs řídí městskou policii po práci ve svém volnu, dotýká se jeho pověření k řízení strážníků i jeho rodiny a manželky. „Nadšená z toho samozřejmě není, ale chápe to a podporuje mě v tom, protože mě to baví. Našel jsem se v policejní práci a jsem rád, že to dělám a že mohu dělat něco pro bezpečnost ve městě,“ řekl Lukáš Sýs na závěr.