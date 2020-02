„Mobilní technici pracovali i přes víkend a nadále zůstávají v terénu, kde dokumentují vzniklé škody a pomáhají klientům s dalšími kroky.

Menší poškození lze vyřešit rychle a pohodlně s našimi pracovníky rovnou po telefonu. Díky tomu jsme již přes 65 % nahlášených škod v Jihočeském kraji vyřešili,“ doplnil Jan Marek s tím, že většina škod se týká domů, bytů a jejich vybavení, 200 škod je hlášených z titulu pojištění motorových vozidel a přes tisíc škod se týká podnikatelského pojištění.

Na Jindřichohradecku způsobila největší škodu vichřice zřejmě ve Studené, kde utrhla střechu z bytovky se šestnácti byty. Střecha letěla několik stovek metrů a po cestě ničila zaparkovaná auta, sloupy veřejného osvětlení nebo garážová vrata.

Silnice plná hřebíků

Starosta Studené Pavel Škoda přiblížil aktuální stav likvidace škod: „Je to na dobré cestě, firma se toho zhostila, už mají postavené krokve. Měli jsme strach, aby se nezhoršilo počasí a byty neprolil déšť, ale naštěstí deště nebyly tak prudké. Ve čtvrtek by budova měla být už přikrytá. Dík patří jak firmě, která to opravuje, tak i našim hasičům, kteří se zhostili úklidu po této události. Podařilo se nám už odstranit další škody, které střecha způsobila, například opravit přeražené lampy nebo zamést silnici plnou hřebíků, jakmile zmizel led,“ popsal.

Vichr Sabine napáchal značné škody v městských lesích Českého Krumlova, kde objem škod dosáhl 25 procent roční těžby. Lesníci neotálejí a začínají polomy zpracovávat. Vrásky na čele jim ale dělají lidé, kteří navzdory varování do nebezpečných lokalit neustále vstupují. „Lidé nerespektují zákaz vstupu do poškozených lesů,“ upozorňuje Miroslav Štoll, jednatel Lesů města Český Krumlov. „Ačkoliv je lokalita na Dubíku ověšená varovnými cedulemi, narazil tam hajný na lidi, co si tam dělali ohníček, že si budou péct buřty. Stejně tak v lokalitě na Kostnici lezou mezi vývraty stromů, které leží přes cestu… My už ale pro jejich bezpečnost víc udělat nemůžeme,“ krčí Miroslav Štoll rameny.