Pátý ročník soutěže, kterou organizují Jihočeské nemocnice ve spolupráci s Jihočeským krajem, je minulostí. V kategorii vyšších odborných zdravotních škol a vysokých škol zvítězil tým kapitána Josefa Diviše ze SZŠ a VOŠZ České Budějovice, v kategorii středních zdravotních škol tým kapitána Filipa Richtera ze SOŠZ a SOU Český Krumlov.

Šestapadesát soutěžících, rozdělených do čtrnácti týmů, čekalo během soboty dvanáct dovednostních disciplín. „Nejvíc nám asi dal zabrat překotný porod,“ shodovala se většina soutěžících. Na ten se dorazil podívat také senátor Jaroslav Větrovský společně s europoslankyní Radkou Maxovou.

Zajímavostí bylo, že studenti mnohdy do poslední chvíle nevěděli, co je vlastně čeká. O to bylo soutěžní klání napínavější.

Jihočeská sestřička se každý rok koná v jiné nemocnici. Vloni soutěžící hostili ve Strakonicích.

„Myšlenkou akce je představit studentkám a studentům, kteří si vybrali jako svoji budoucí profesi sesterskou práci, konkrétní jihočeskou nemocnici a v ní modelací skutečných situací v reálném prostředí prověřit jejich vědomosti i praktické odborné znalosti,“ vysvětlil zakladatel projektu Jihočeská sestřička a člen představenstva Jihočeských nemocnic Michal Čarvaš.

„Vítězové se do disciplín pustili s vervou a předvedli skutečně skvělé znalosti a dovednosti. Celkově byli soutěžící šikovní, což je pro jihočeské zdravotnictví pozitivní zpráva,“ sdělil předseda představenstva Nemocnice Tábor Ivo Houška.

Soutěž se konala pod záštitou jihočeské hejtmanky Ivany Stráské. „Jsem velice ráda, že se tato soutěž stala milou tradicí. Jednotlivé zdravotnické školy tu mají jedinečnou šanci poměřit si mezi sebou své síly. A právě tato zdravá soutěživost vede ve finále ke zvyšování úrovně těchto škol,“ sdělila.

Zároveň dodala, že úroveň zdejších zdravotnických škol je velmi dobrá a odpovídá tomu, na jaké úrovni je jihočeské zdravotnictví vůbec. Absolutnímu vítězi předala cenu v podobě poukazu pro dvě osoby na víkendový pobyt.

Vyhlášení výsledků se uskutečnilo večer v hlavním sále hotelu Palcát.

Doprovodný program obstaraly například břišní tanečnice nebo kapela Dětský pokojíček. Večerem provázel Roman Anděl. Zajímavým zpestřením byla také módní úborů přehlídka zdravotních sester z různých historických období.