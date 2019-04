Právě tímto dnem totiž startuje noční letový provoz, který poslouží budoucím profesionálním pilotům k získání nezbytné kvalifikace Night a těm zkušenějším k prodloužení její platnosti o další rok.

Tuto leteckou akci činovníci Aeroklubu Tábor řádně nahlásili Řízení letového provozu ČR i Úřadu pro civilní letectví. Jako termín jejího ukončení je uveden poslední listopadový den, ale na startovacích drahách i ve vzduchu rozhodně nebude po setmění rušno každý den.

Jak uvedl předseda klubu Jiří Lískovec, uvedené rozmezí je pouze pojistkou pro případ nepřízně počasí.

„V plánu máme jen zhruba deset až patnáct letových nocí,“ potvrdil. „Vzlety letounů budou probíhat od západu slunce do 22. hodiny. Po ní už se předpokládá pouze návrat pilotů z navigačních letů,“ doplnil informaci Jiří Lískovec.

Táborský Aeroklub přijal i další opatření, která otupí zásah nočních letů do poklidných večerů obyvatel v okolí letiště a naplňují příslušné letecké předpisy. „Pokud nebude směrem a rychlostí větru omezena bezpečnost, využijeme pro vzlety dráhu směřující od západu na východ, tedy směrem od obydlených částí města. V souladu s leteckými předpisy bude minimální výška letounů letících nad městem 500 metrů nad zemí, samozřejmě kromě fáze vzletu a přistání,“ prohlásil Jiří Lískovec.

Noční provoz na letišti pochopitelně znovu prozkouší toleranci obyvatel v okolí letiště.

„Dokážu si představit, že to spoustu lidí naštve,“ podotýká Marek Pokorný, jenž bydlí na nedalekém sídlišti Nad Lužnicí a okna jeho pokoje směřují právě k Čápovu dvoru. „Moc to ale nechápu. Teď na podzim si před spaním jenom vyvětrám, a jinak mám okna zavřená. Zase takový hluk to nebude. Startující auta a opilci nás tady ruší častěji než letiště,“ doplnil s úsměvem.

Dá se ovšem předpokládat, že se najdou i lidé, kteří nenechají na aviaticích nit suchou. Extrémní záležitostí bylo chování muže z Maredova vrchu, který se před třemi roky snažil oslňovat piloty laserem. Po zadržení policií své jednání odůvodňoval tím, že ho večerní lety rušily.

Miloslav Kočí