Podrobnosti prozradil hlavní organizátor akce, Ladislav Kadlec. „Je to spíše taková show ve stylu amerického svátku a děsivých kostýmů,“ objasnil pořadatel.

ZPESTŘENÍ

Soutěžilo se v několika věkových kategorií, ocenění se dočkal nejlepší trik i maska. Za zrodem myšlenky pořádat kostýmovaný závod je desetiletá spolupráce pořadatele s partou Taboard. „Na skateparku jsem v podstatě vyrostl, děláme samozřejmě klasické závody, ale tohle je pro nás i účastníky zpestření, které všechny baví,“ upřesnil.

Časem by rádi prostor pro jezdění rozšířili. "Plánuje se rozšíření skateparku, ale je to běh na dlouho trať. Kamarád za to bojuje několik let, ale žádost stále leží někde na městě," postěžoval si Ladislav Kadlec.

MALÍ OBDIVOVATELÉ

Kostýmy obdivovaly i děti z blízkého hřiště. "Mě se nejvíc líbí jednorožec a vtipný je také prezident Zeman," zhodnotila Adéla Vacková. Kluci z blízkých panelových domů zase nešetřili chválou svého idolu. "Je tu také Jay, dokonce jsem se s ním vyfotil. Je to moje první osobní setkání s ním. Jinak na něj koukám na youtube," prozradil fanoušek Radek.

Role speakera se ujal Matěj Šabatka v kostýmu žraloka bílého. "Všechny kočky a kocoury tu srdečně vítám, těšíme se s odbornou porotou na vaše výkony a doufáme, že si to všichni náležitě užijete," popřál přítomným.

Na prkně se předvedlo více jak 30 jezdců, možnost ukázat své umění měli v několikaminutových hromadných jamech. Nechyběly ani hodnotné ceny od sponzora Flipshop.cz.

Srdcová parta se zdrží vždy až do večera. "Natáčíme video a děláme fotky, když jde o Halloween, tak nesmí chybět ani dýně, svíčky a pochodně, pro efekt je třeba počkat do tmy," vysvětlil Ladislav Kadlec s tím, že pro starší 18 let je připraveno i afterparty v baru Rohlík.

Více o komunitě místních skaťáků se dozvíte třeba také v dokumentu Důkaz o sídlišti Sojčák, který je přístupný na Youtube.