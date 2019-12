Začátkem listopadu se prachatický cestoval Tadeáš Šíma vrátil po roce a půl roce do Afriky. Na cestách bude zhruba do května, ale tentokrát nepojede jen na kole.

Tadeáš Šíma byl čtyřicet dní v Kongu, kde pomáhal instalovat fotopasti na pytláky. | Foto: Deník / Redakce

V listopadu se do Konga dopravil letadlem. Rozhodl se tam strávit přibližně čtyřicet dnů a udělat podle svých slov něco málo pro záchranu slonů. Na severu země, v Národním parku Odzala-Kokoua, společně s Arthurem Sniegonem ze Save Elephants instaloval fotopasti proti pytlákům. „Na pomoc s fotopastmi jsme si tehdy při mé cestě Afrikou plácli s Arturem, když jsem opouštěl Kongo a vyrážel do Kapského města,“ připomněl Tadeáš Šíma. Spolu s ním do Konga vyrazil ještě další Prachatičák Václav Vítek. Mise instalování fotopastí skončila minulý týden. Původní plán byl vyrazit z Mali do Česka na kole. „To se nepovede, nepodařilo se nám sehnat víza,“ zhodnotil Tadeáš. Kamarád Václav se rozhodl pro odlet do Bangkoku, odkud bude krůčky pokračovat do Austrálie.