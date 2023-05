Příslušníci Oddělení mobilního dohledu Celního úřadu pro Jihočeský kraj ve třetím květnovém týdnu v rámci pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu kontrolovali nákladový prostor dodávkového vozidla české imatrikulace v katastru obce Kaplice-nádraží na Českokrumlovsku jedoucího ve směru od Českých Budějovic na Dolní Dvořiště.

Cizinec vezl ze SAPY do Lince ryby a mořské plody v nevhodných podmínkách, jihočeským celníkům neunikl. | Video: archiv Celní úřad pro Jihočeský kraj

K jejich překvapení zde nalezli ryby, mořské plody a vepřové uši, které řidič cizí státní příslušnosti převážel volně ložené v nevhodných teplotních podmínkách. Jak vysvětlil mluvčí jihočeských celníků poručík Radek Kréda, jednalo se o klasické dodávkové vozidlo bez jakéhokoli chladícího zařízení. „Řidič dále nepředložil potřebné průvodní doklady k přepravovanému zboží. Pracovníkům celního úřadu pouze uvedl, že zboží převáží z pražské tržnice SAPA do rakouského Lince,“ shrnul.

Na místo přizvaní inspektoři krajské veterinární správy provedeným šetřením zjistili v nákladovém prostoru vozidla 15 kilogramů krabů, pět kilogramů mlžů, 12 kusů kaprů a 7 kilogramů vepřových uší. „Jelikož řidič nepředložil platné průvodní doklady a zboží převážel v nevhodných teplotních podmínkách, rozhodli pracovníci veterinární správy o zajištění potravin,“ dodal mluvčí Kréda s tím, že následně tyto potraviny znehodnotili modrou barvou a nařídili jejich likvidaci v asanačním podniku na náklady kontrolované osoby.

Inspektoři krajské veterinární správy si na místě případ převzali a s přepravcem zahájí správní řízení o pokutě. "Za zjištěná porušení zákona o potravinách může být přepravci uložena pokuta až do výše 50 milionů korun," upozornil poručík.

Potraviny neznámého původu a převážené v nevhodných podmínkách se tak do prodeje ke konečným spotřebitelům nedostaly. "Jihočeští celníci budou v kontrolách nejen dodávkových vozidel pokračovat i nadále," avizoval mluvčí jihočeského celního úřadu.

