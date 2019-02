Linec – Jak jsme oznámili, 60letá žena porodila ve středu na klinice ve Welsu – Grieskirchenu dvojčata. Jak je počala, k tomu se šéf porodnice Klaus Reisenberger vyjádřil jen obecně. Zpravidla se tak děje implantováním darovaného vajíčka v zahraničí. V lednu schválená novela to umožňuje i v Rakousku, ale příjemkyně tu musí být mladší 45 let (a dárkyně ne starší 30 let). To odpovídá přirozené hranici plodnosti, pro jejíž zachování Reisenberger je.

Taťka s dvojčaty. | Foto: Deník/repro

„Zda má umělé oplodnění starších žen z medicínského hlediska smysl, označil za napínavou otázku," napsal deník OÖN. Těhotenství 60leté přináší komplikace, i když v tomto případě šlo všechno dobře. „Etický soud ale každopádně primář nechce vynášet: kdyby prý k darování vajíčka nedošlo, tyhle děti by nebyly…, " končí OÖN.

Chlapci na snímku v náručí 63letého otce, kteří mají doma ještě sestřičku, mají albánská jména Eldion, což je odvozeno od Eldin a znamená Bůh, a Elmedin, „víře oddaný".

60leté matky byly v Rakousku od roku 1970 podle OÖN jen dvě. Počet těch ve věku od 50 do 59 let stoupá – v roce 1970 byly dvě, v roce 2010 jedenáct, 2013 už třiadvacet. Z prominentních porodů OÖN zmiňují rockerku Giannu Nannini, která před čtyřmi roky přivedla na svět přirozenou cestou dceru Penelope ve věku 54 let.

Porod ve Welsu mnozí odborníci kritizují. Podle ředitele kliniky specializované na „děti na přání" Leonharda Loimera je prokázáno, že těhotné po 45. roce věku, zejména ty, které očekávají dvojčata, mohou mít závažné problémy ohrožující zdraví matky a dítěte kvůli vysokému tlaku, cukrovce nebo hůř prokrvené děloze. „Jsou hranice, které byly v tomto případě dalece překročeny," říká v OÖN.

Se svým týmem provádí ročně více než 1600 umělých oplodnění.

Genetik Markus Hengstschläger, mj. člen bioetické komise, poradního grémia spolkového kancléře, připomíná eticko-společenské otázky a poukazuje třeba na to, že děti takto starých žen matku jako oporu ztrácejí v těžkém období své puberty. Napínavá je podle něho i otázka, zda 60leté maminky nezacházejí s dětmi přece jen jinak než 30leté. V užití darovaného vajíčka problém nevidí, biologické rodičovství je podle něho v časech vysoké rozvodovosti a „patchwork-rodin" přeceňováno. Realita prý ukazuje, že nejdůležitější je dobře se starající osoba. Proto nemá nic ani proti adopci dětí lesbickými páry.

Rakouská armáda ustupuje

Jak náš list informoval, rakouská armáda chystá celoplošný zákaz kouření ve svých objektech včetně volných ploch. Ve čtvrtek návrh „změkčila" – „pod širým nebem" mají být místa, kde se dál bude smět kouřit, píší OÖN. Mluvčí ministerstva potvrdil, že zákaz začne platit ještě letos. V interní směrnici údajně zmíněné sankce za nedodržení prý také nebudou uplatňovány, velení „nechce nikoho kriminalizovat". Jde mu o ochranu zdraví nekuřáků, zejména v základní službě. Bundesheer chce ale také podporovat kuřáky, kteří si chtějí odvyknout – připravuje pro ně odvykací programy.

Pět hvězd na venkově

Se 400 obyvateli je Afiesl nejmenší obcí Mühlviertlu, ale co do známosti trumfne leckteré okresní město, píší OÖN. Zásluhu na tom má hlavně Bergergut, který se během 25 let rozvinul z jednoduchého venkovského hostince v pětihvězdičkový hotel.

Je to dílo hoteliéra-vizionáře Wernera Pürmayera. „Jsme nejen první hotel v regionu, který má pět hvězdiček, ale také jediným luxusním hotelem v celé Evropě, který se zaměřuje výlučně na páry," říká. Každá dvojice tu užívá tzv. privatissima, velmi soukromého prostředí, do něhož je jim servírována i snídaně a-la carte i vícechodové menu. Hotel má vlastní kapli k oddávání i svého organizátora svateb a zdejší hosté také sňatky rekordně zaměstnávají starostu Afieslu Erharda Grünzweila…

Zase přibylo aut

Loni bylo v Rakousku 6 466 166 motorových vozidel, opět o 1,3 procenta víc než v roce 2013. Osobních aut bylo 4 694 921 - včetně 3386 čistých elektroaut (+64 procent), 12 232 benzinoelektrických hybridů (+22 procent) a 591 dieselelektrických (+29,9). Na zemní plyn jezdilo 2397 aut (+8 procent). Dieselový pohon mělo 2 663 063 vozidel. Počet nákladních aut vzrostl o 2,5 procenta na 418 594. Nejmotorizovanější zemí bylo Burgenlandsko se 640 vozidly na 1000 obyvatel, Horní Rakousky byly čtvrté (608). Ve Vídni to bylo jen 381, v celém Rakousku 547. Více než třetina osobních aut – 1,77 milionu – byla přihlášena před rokem 2005 a je tedy starších 10 let. Celkově bylo v Rakousku 967 881 kusů VW, 349 925 audi, 326 194 oplů, 276 174 fordů, 243 781 BMW, 234 463 mercedesů a 231 687 škodovek. Těch meziročně přibylo nejvíc – 4,5 procenta.

Motocyklů přibylo 2,7 procenta na 208 219, karavanů 2,9 procenta na 22 874. Traktorů a dalších zemědělských vozidel bylo 449 694.

Pojídači čokolády

Jak informuje linecký deník Volksblatt, Rakušané loni snědli 21,2 milionu kilogramů čokolády. Obrat trhu s tabulkovou čokoládou stoupl o 3,5 procenta na 176 milionů eur. Výrobci si stěžují na zdražování surovin – cena lískových oříšků, které celosvětově pocházejí z 80 procent z Turecka, se kvůli špatnému počasí více než zdvojnásobila. Ritter Sport proto například na podzim zvedl ceny za své čtvercové produkty o 15 až 20 procent.

Skoro půl století seděl

Vězení ve Straubingu opustil na podmínku 74letý muž, který byl v roce 1967 – tehdy jako 26letý – odsouzen v Norimberku-Füthu na doživotí za pětinásobnou vraždu a loupež. Dva roky předtím strávil ve vazbě. Zabíjel oběti vždy za poledne, proto mu říkali polední vrah. Jeho pokusy o podmíněné propuštění soudy zamítaly, až v roce 2012 mu je norimberský soud povolil k 1. březnu 2015. Jak i náš list zaznamenal, v uplynulých letech orgány výkonu trestu muže na život na svobodě připravovaly a seznamovaly ho se změnami techniky a zvyklostí během posledního půlstoletí. Ubytován má být v útulku pro muže.

Cizinci ve školkách

Čtvrtina dětí v bavorských školkách měla loni zahraniční kořeny – přesně 137 125 ze 508 575 mělo alespoň jednoho rodiče, který se nenarodil v Německu. V rodině 78 971 dětí, tedy v 15 procentech, se převážně nemluvilo německy. Největší procento dětí s migračním původem bylo ve Schweinfurtu (54,9), v Norimberku 54,1 a v Augsburgu 53,9, nejmenší v okrese Freyung-Grafenau 6,3 procenta.

Vrátili děti matce

Mimořádné rodinné drama popsal páteční linecký deník OÖN. Začalo v noci na 9. červen 2013, kdy měl 39letý Čech napadnout a těžce zranit ve Schläglu 42letou manželku. Ta podala trestní oznámení. Muž během jejího výslechu ujel se dvěma nejstaršími ze čtyř dětí autem do Bavorska. Asi po dvou týdnech jejich matce zavolal, že by mohla děti vidět, a vylákal ji k setkání do Prahy. Na parkovišti tam atakoval ženu paralyzérem a pepřovým sprejem. Pacifikoval ho náhodný svědek a držel ho do příchodu policie. Jeho manželka byla ošetřena v nemocnici, muž byl obviněn a měl být souzen v Jesenici.

V důsledku těchto událostí bylo manželství rozvedeno a děti svěřeny do péče matky. Bývalý manžel jí je ale nepředal a zmizel s nimi nejprve do Čech, později do Francie, kde s nimi nocoval v různých hotelích, většinou bez zaplacení. Od loňského května ho hledala hornorakouská kriminálka a linecké státní zastupitelství na něho vypsalo evropský zatykač. . Fotografie jeho a dětí byly zveřejněny na stránkách rakouského ministerstva vnitra.

„Další kroky byly podnikány ve spolupráci s policií v Jesenici a v Pasově," píší OÖN. „Tak se ukázalo, že se hledaný s dětmi usídlil ve Francii. Dále bylo zjištěno, že se v Rakousku, ve Francii, ve Švýcarsku a v Německu dopustil podvodů. Pod falešnou identitou nabízel online v různých zemědělských internetových fórech krmivo a klienty podvedl o složené zálohy. Když v prosinci 2014 ošidil zákazníka v Čechách, poškozený ho našel při rešerších na zmíněných stránkách rakouského ministerstva vnitra a oznámil to české policii. Jesenickým kriminalistům se pak podařilo hledaného zatknout v nákupním centru v Plzni. Nyní je ve vazbě v Čechách. Děti byly předány matce a jsou v Rakousku," uzavírají OÖN.