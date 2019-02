Pivo, kam se podíváš, ale i teplé jídlo nabízely poslední tři dny 29. Mezinárodního pivního festivalu na výstavišti určené veřejnosti. V pavilonu Z to hučelo, lidé s půllitry a kelímky popíjeli spokojeně i venku, neb výběr byl veliký.



Prvně přijel na pivní festival Miroslav Mendl z Českých Velenic, který miluje hořká piva. „Podle mě je skvělá IPA 14º od Zlaté krávy, která chutná po grepu.“ U stánku pivovaru Zlatá kráva postával asi jediný maskot – Tereza Smolová v černé kápi s obrovskými rohy, s níž se návštěvníci toužili fotit. „Jsme menší pivovar, s výrobou jsme začali vloni v prosinci, a proto ještě nemáme sklo – vyrábí se,“ přiblížila Tereza. S pivem byl Miroslav Mendl spokojen, ale na výborné akci malé minus našel: „Kdyby tu od otevření ve tři odpoledne hrály začínající kapely, které zahrají zdarma, aby se ukázaly, byl by to větší zážitek.“ Skupinka mladíků z okolí je již pivními festivaly ošlehaná. „Skvělá atmosféra, dobrý pivo. Pro mě nejlepší Hulvát,“ pochválil Petr z Lipnice lahodný mok z Truskovic na Strakonicku.



Kapela Nezmaři slibovala sobotní čepování ve stánku Antoš. Tonda Hlaváč s úsměvem konstatoval, že 17º Tlustý netopýr je ňaminka. „Strašně moc nám jejich pivo chutná. I když jsme přijeli ve tři ráno z Ostravy ze šňůry a jsme nevyspaní, Pepíčkovi Antošů tu musíme pomoct,“ vesele to komentoval i za zbývající dva muzikanty Tonda Hlaváč.



Že se na pivním festivalu vesele pije, potvrdil v sobotu Petr Bělohlav s Andreou Janouškovou ve stánku pivovaru Hluboká nad Vltavou. „Zatím se od čtvrtka vypilo devět sudů,“ rekapituloval v sobotu v 17 h Petr Bělohlav.



OCENĚNÍ NEJLEPŠÍCH



Večer byli vyhlášeni vítězové 32 pivních kategorií, ve dvou kategoriích cider a dvou minerální vody. Z oceněných piv, jež vybírali z rekordních více než 1250 vzorků z celého světa, zvolili profesionální degustátoři ta nejlepší, kterým udělili Světovou pivní pečeť. Jihočeský pivovar Lyer z Modravy získal za Lyer světlý ležák 12º stříbrnou a s tímtéž pivem, ale 11º obsadil 5. místo. Pár hodin před předáním jsme hovořili s Lukášem Hůlkou z modravského pivovaru: „V týmu je výborná nálada. Je vidět, že spousta práce se vyplatila,“ shrnul veliký úspěch. Zlatou Světovou pivní pečeť si odvezl pivovar Rohozec za Třináctku.



Další jihočeský pivovar Mayzus Breweries Company z Chotovin získal v kategorii extra silné pivo stříbro za Tiple Out. „Jsem rád, že dostanu cenu. Pro obchod není až tak významná, je to spíš takové poplácání na rameno. Aspoň vím, že ta piva asi dělám dobrý,“ svěřil se jeho sládek Petr Adámek. V pomě řování speciálních světlých piv z minipivovarů byl Písecký Otakar zlatý a českobudějovický Beeranek 13 % speciál stříbrný. Úspěšným byl i Výzkumný a výukový minipivovar Jihočeské univerzity, jehož Čtyrák 7º tmavý má bronz v lehkých pivech. Bronzovým mezi nealkopivy se stal třeboňský Bohemia Regent Renegát.