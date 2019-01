Písecko - Tříkrálová sbírka se v těchto dnech koná na mnoha místech Písecka, kde ji zaštiťuje Oblastní charita Písek. Poprvé se zapojily také Stáje Štětice, odkud v neděli před polednem Tři králové vyrazili na koledu jak jinak než na koních.

Tříkrálová sbírka bude pokračovat ještě v pondělí 7. ledna odpoledne v Putimi i v Písku, kde vyrazí na koledu skauti. Od úterý do čtvrtka bude Tříkrálová sbírka na Logrech v Písku. V pátek odpoledne koledují v Čimelicích a Rakovicích skauti. Od středy 9. ledna do neděle 13. ledna bude koleda v Čížové, Drhovli, Vráži a okolních obcích. Po celou dobu sbírky potkáte koledníky i v obcích na Milevsku.



Tříkrálová sbírka potrvá do 14. ledna.