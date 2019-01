Tábor – Letecký akrobat a člen Aeroklubu Tábor Martin Šonka v neděli dokonal svou dlouhou pouť za titulem v ostře sledované sérii Red Bull Air Race.

Martin Šonka. | Foto: Deník / Pavel Šácha

Bezprostředně po rozhodujícím vítězném závodě v Dallasu našel ve svém mobilu i gratulaci od starosty Tábora Štěpána Pavlíka. „S Martinem se známe. Jeho bratr Josef, který je manažerem jeho týmu, se mnou hraje v kapele. Proto Martina docela pozorně sleduji a průběžně si tu a tam napíšeme,“ svěřil se Štěpán Pavlík. „Měl jsem i za něj obrovskou radost. Loni mu to uteklo v posledním závodě, předtím skončil třetí… Po těch letech úsilí si to moc a moc zasloužil,“ dodal čelní představitel města nad Jordánem.



Spontánní soukromé blahopřání táborského starosty doprovodilo oficiální pozvání na radnici pro Martina Šonku s jeho přítelkyní a třemi dětmi. „Ve středu jsme ho odeslali a později s Martinem domluvíme nějaký konkrétní termín. Až to všechno kolem něj trochu pomine,“ doplnil Štěpán Pavlík s úsměvem.