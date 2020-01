Loňských šedesát tisíc návštěvníků komplexu českokrumlovských klášterů, nárůst návštěvnosti Schwarzenberské hrobky v Domaníně a zámku v Třeboni. To je jen malá část bilance předběžných výsledků společného česko-rakouského projektu Památky žijí, jehož tříletou realizační část ukončila Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) v závěru roku 2019.

„Sběr kompletních dat potřebných k detailnímu vyhodnocení projektu na obou stranách hranice samozřejmě ještě nějakou dobu potrvá. Z prvních výsledků je však zřejmé, že jeho hlavní záměr, tedy nastartování zájmu o dosud méně známá a turisty neprávem opomíjená historická místa a objekty, se podařilo naplnit,“ uvedla manažerka projektu Klára Kaštylová.

Například o cirka 700 lidí, na celkových více než 50,5 tisíce vzrostla v loňském roce návštěvnost do projektu zapojeného zámku v Třeboni. Schwarzenberská hrobka v Domaníně přilákala téměř 40,2 tisíce návštěvníků, což bylo ve srovnání s předchozím rokem o zhruba osm tisíc více. Tržby obou památek ze vstupného se dohromady zvýšily o téměř milión korun.

„Vedle zvýšení návštěvnosti do projektu zapojených památek, prodloužení doby pobytu turistů a zvýšení počtu přenocování v projektovém regionu, bylo neméně důležitým cílem také rozptýlení turistů po celém regionu. To by postupně mělo alespoň částečně snížit často až neúnosný návštěvnický tlak na některé nejznámější památkové objekty a lokality. Úvodní výsledky naznačují, že i tento trend se podařilo nastartovat,“ poznamenal ředitel JCCR Jaromír Polášek.

O téměř 43 tisíc lidí na přibližně 386 tisíc klesla loni meziročně návštěvnost nejexponovanější jihočeské památky, zámku v Českém Krumlově. O návštěvníky ovšem město nepřišlo. Dalších šedesát tisíc jich totiž prošlo areálem českokrumlovských klášterů. Místem, kterému by se každý ještě před 30 lety raději vyhnul.

Komplex klášterních budov je druhým nejrozsáhlejším areálem v historickém centru Českého Krumlova. Založen byl polovině 14. století rodem Rožmberků a od té doby prošel mnoha proměnami, tou poslední v letech 2014 – 2015. Revitalizaci klášterů podpořila více než 320 milióny korun Evropská unie. Ještě v 90. letech minulého století sloužily některé objekty klášterů jako sklady, nebo zde byly využívány pro sociální bydlení.

„Projekt umožnil kláštery zviditelnit, což jsme jako znovuzrozená památka po procesu revitalizace potřebovali. Ačkoli kláštery navštíví ročně více než 60 tisíc lidí, jsou nyní skutečnou oázou klidu uprostřed rušného města. Díky projektu jsme našli cestu nejen ke kolegům z jiných památek, ale především k našim návštěvníkům, od dětí po seniory,“ konstatoval manažer obchodu a marketingu Klášterů Český Krumlov Roman Švec.

„V jižních Čechách se do projektu zapojilo 42 památkových objektů a městských památkových rezervací, na Vysočině 29, v horním Rakousku čtyři a v dolním Rakousku 21. Celkem tedy na obou stranách hranice 96 památkových objektů a městských památkových rezervací,“ shrnula Klára Kaštylová.