Před čtyřmi lety osvobodila občany sídliště Hlinky od nonstop provozu barů a heren vyhláška upravující jejich konec i počátek provozní doby. Občanům, kteří si tehdy oprávněně stěžovali na vše, co s provozem podniků souviselo, a sepsali i petici, se ulevilo. Nyní provozovatelé čtyř podniků v kulturním domě, kterých se vyhláška týká, chtějí vyhlášku zrušit, nebo její platnost rozšířit na celé město.



„Přišli noví zastupitelé, tak to provozovatelé zkoušejí. Tak je to v různých oblastech pokaždé,“ komentuje starosta města Ivo Machálek (Svobodní) snahu majitelů bývalých nonstopů, které vyhláška před čtyřmi lety citelně omezila, o její změkčení.



„Za sebe říkám, že nemám o změnu vyhlášky zájem. Někteří zastupitelé, pokud mají jiný názor, mohou své připomínky posílat radě, která by podle nich případně připravila návrh na změnu, kterou by se pak zastupitelé zabývali. Myslím však, že z devadesáti procent souhlasí s ponecháním ji v platnosti tak, jak je,“ uvedl Ivo Machálek.



Zatímco starosta je s vyhláškou spokojen a nerad by ji měnil, Jan Novák (Piráti) je odlišného mínění. „Jsme pro, aby přes týden bylo otevřeno místo do deseti do jedenácti hodin. Aspoň na zkoušku, aby lidé pracující do dvaadvaceti hodin mohli přijít na pivo nebo si dát pizzu. A hlavně jsme proti zpřísňování vyhlášky. Ve městě jsou už jen dvě hospody, které mohou mít otevřeno kdykoli, zbytek je nějak omezen,“ vyjádřil Jan Novák názor Pirátů.



Zastupitelé by rádi vyhověli občanům, jež se chtějí vyspat, i podnikatelům, kterým delší provoz víc vydělá. „Chceme diskuzi s občany i majiteli podniků,“ ujišťuje Ondřej Bouška. „Musíme zvážit i situaci majitelů, kteří si na druhou stranu musí uvědomit, že provozují hospodu uprostřed sídliště.“ Prostě situace není jednoduchá. David Slepička (ČSSD) by nic neměnil, protože se to osvědčilo.



„Pro nás samozřejmě čím déle otevřeno, tím lépe. Ale myslím, že na sídlišti je nereálné mít jako dřív neomezený provoz,“ míní Miroslav Zunt z Queens baru. „Před čtyřmi lety bylo kolem vyhlášky hrozně zle, tak nevěřím, že zastupitelé zvednou ruku ke zrušení. Podnikatelé se báli EET, to nám vůbec nevadilo, ale vyhláška a zákaz kouření nás podřízly. Vypadá to, že hospody na Hlinkách to mají spočtený.“

Co říká vyhláška města

Konec provozní doby:

V pátek, sobotu a dnech před dnem pracovního klidu do 1.00 h následujícího dne, 31. 12. do 4.00 Nového roku, v ostatních dnech do 23 h.

Počátek provozní doby:

V sobotu, neděli a ve dnech pracovního klidu nejdříve od 9 h, v ostatních dnech nejdříve od 8 h.

Omezení provozní doby se vztahuje na všechny pohostinské provozovny, které jsou umístěny v ulicích Hlinecká, Komenského, náměstí Mládeže, U Zastávky.

Dotčení podnikatelé žádají její zrušení, nebo rozšíření platnosti na celé město.