Pasov - Deggendorfer SC bude hostit v pátek v předkole play-off třetí nejvyšší německé hokejové ligy EHC Klostersee. Předseda klubu Artur Frank, rozhořčený tím, že SC nesmí z rozhodnutí města při rizikových utkáních čepovat na stadionu pivo, udělal několik dnů před zápasem jedinečné rozhodnutí. „To nejde, abychom kvůli hrstce výtržníků nesměli občerstvit stovky seriózních fanoušků Deggendorfu," řekl.

Fandové si přece zaslouží pivo! | Foto: Deník/repro PNP

Tak tomu bylo i při posledním utkání doma s Klostersee 5. února (6:4). Frank poukazuje na to, že k zápasu přicestovalo jen šest fanoušků hostů, ale „kvůli nim" klub nesměl čepovat pro 507 svých příznivců. Opatření města, které má za riziková i utkání se Selbem, podle předsedy působí klubu finanční ztráty – a chodí prý také méně diváků.

„Nyní Frank s policii a s Německým hokejovým svazem přijali řešení, které má zase pípy roztočit. Je radikální a pravděpodobně jedinečné v Německu. Udělíme fandům EHC generální zákaz vstupu na stadion v Deggendorfu, vysvětlil s tím, že o tom vyrozumí i vedení hostujícího týmu," napsala PNP. „Nechceme naše diváky, kteří se chovají pokojně a nikdy nedělají problémy, už dál trestat.´"

Policie a pořádková služba klubu má důslednou kontrolou osobních dokladů zajistit, že proslulí „rowdies" z Klostersee, klubu z mnichovského předmětí Grafing, se na stadion nedostanou. Artur Frank nicméně ujišťuje, že „neutrálně oblečení" fandové, kteří při kontrole „nebudou budit dojem příslušnosti k násilnické scéně EHC", na zápas rozhodně vpuštěni budou, uzavírá PNP.

Počítač „zapomněl přestoupit"

Na letišti v Düsseldorfu zůstalo v pondělí ležet asi 1200 kufrů, informuje pasovská PNP. Důvodem bylo, že software vykládky zavazadel si „neporozuměl" s přestupným dnem – zařízení nepoznalo 29. únor jako den. Opakovaně docházelo k poruchám a problém vyřešilo až přeprogramování počítače v poledne. „Doufáme, že to za čtyři roky uděláme lépe," uvedl mluvčí třetího největšího německého letiště, kterým denně prochází až 50 000 kufrů.

Internet na mobilech

62 procent všech přístupů na internet v Saúdské Arábii šlo loni přes mobilní přístroje, což je nejvíc na světě. Následovaly Irsko a Filipíny. Ze střední Evropy na tom bylo nejlépe Švýcarsko, celkově sedmnácté, před Německem, kde přes mobily bylo otevřeno 32 procent internetových stránek. Rakousko, které má tarify mobilů nejvýhodnější, bylo na 23. místě, ještě za Portugalskem, píší OÖN.

Džihádista bude školit

Zatím do vězení nemusí nastoupit 19letý Čečenec, který byl za účast v teroristickém uskupení loni ve Vídni odsouzen k 15 měsícům odnětí svobody, z toho pěti nepodmíněně. Bez vědomí rodičů cestoval do Istanbulu, aby se odtud dostal do Sýrie, kde chtěl podpořit Islámský stát, píší OÖN. Hned první den v Turecku si to ale rozmyslel a požádal matku, aby si pro něho přijela..

Jak řekl mluvčí Zemského soudu v Linci, bylo mu přislíbeno dodatečné zmírnění trestu s podmínkou, že na školách bude mít pět přednášek a mladistvé informovat o nebezpečích islámismu a důsledcích, které jim hrozí, když jeho propagandě „sednou na lep". 3. března bude mít bývalý džihádista první vystoupení. Na jaké škole, to soud nechtěl novinám říci.

Se zbraněmi k soudu

Počet zbraní odebraných při bezpečnostních kontrolách příchozím k Zemskému soudu v Linci se loni opět zvýšil, a to o deset procent, uvedly OÖN. Každý měsíc stráž zajistila kolem 200 nožů, v březnu dokonce 300. Na vstupech do budovy, kde jsou i okresní soud, státní zastupitelství a vazební věznice, je za měsíc kontrolováno až 16 000 osob.

Loni se zvýšil i počet odebraných obranných sprejů, a to zhruba o 20 procent na 30 měsíčně. K tomu přichází měsíčně asi 300 jiných nebezpečných předmětů jako šroubů, nůžek, nářadí, pilníků, ale také láhví a injekčních stříkaček. Tyto věci se návštěvníkům při odchodu z budovy vracejí. Průměrně jednou měsíčně jsou odhaleny drogy, k jejichž řešení je pak volána policie. Sedmnácti lidem byl zakázán vstup do budovy.

Vozili konopí z Čech

Čilý obchod s konopím pašovaným z Čech odhalili kriminalisté z Pergu. 54letý muž a jeho 22letý syn od začátku minulého roku do konce srpna ilegálně dovezli celkem 9,6 kilogramu konopí v „pouliční" obchodní ceně 96 000 eur, uvedly OÖN.

Drogu prodávali v okresech Perg a Linec. Z výnosu si financovali přinejmenším částečně živobytí, mladík i svůj vlastní konzum drog. 30. srpna byli přistiženi při dovozu 670 gramů konopí a zatčeni. Šest dalších podezřelých je stíháno na svobodě, v šetření jsou i odběratelé drogy.

Dobře hlídaná parkoviště

Vysoce úspěšná je skupina dozorující parkoviště ve Vídni, uvedly OÖN. Data jí kontrolovaných vozidel jsou předávána policii a ta při vyhodnocení zjistila v posledních dvou letech 440 odcizených automobilů a 378 ukradených poznávacích značek.

Takto bylo rovněž odhaleno 839 vozidel v pátrání v souvislosti s trestnou činností. 4417 automobilů nebylo řádně přihlášeno k provozu. Těm byly odebrány SPZ a technické průkazy.

658 aut na 1000 obyvatel

- to je nejvyšší hustota motorizace v Horních Rakousích. Vykazuje ji klasický „pendlerský" okres Eferding, z něhož dvě třetiny zaměstnanců musí za prací cestovat. Nejnižší počet aut v relaci k počtu obyvatel je ve městě Linci – 501 na sto lidí, dále ve Steyru 548 a ve Welsu 574.

V Eferdingu je jen 7,2 procenta cest absolvováno na kolech (v Braunau 17,8 %, nejvíc v Horních Rakousích).

Postižení v Mauthausenu

Za nacismu byli pokládáni za nehodné života. Od úterka lidé s hendikepem pracují v bufetu pamětního místa koncentračního tábora v Mauthausenu, sdělují OÖN.

V „Bistru Mauthausen Memorial" se osm postižených stará o občerstvení lidí, kteří památník navštěvují. Budou pro ně připravovat polévky, přesnídávky, kávu a zákusky, a servírovat je. Větší skupiny si u nich mohou objednat svačinové balíčky nebo teplá jídla. Osazenstvo podpoří profesionální gastronomové. „Touto iniciativou chtějí ministerstvo vnitra a diakonie dát znamení pro toleranci a rovnost šancí," uvedl list. Kromě jiného chce projekt pomáhat odbourat bariéry v kontaktu s lidmi s postižením.

Vedle dosavadních iniciativ má mauthausenský bufet podle ředitele Diakonie Horních Rakous Gerharda Breitenbergera zvlášť významnou hodnotu. „Na tomto místě dáváme znamení proti vládnoucímu systému, který v minulosti hodnotil lidi s postižením jako méněcenné a nehodné žití," řekl..

Spolupracovníci bufetu budou na svém pracovišti sbírat cenné pracovní a sociální zkušenosti, pokračuje list a zmiňuje například Talu Özcana. Také jeho v Mauhausenu čeká výzva – polovina z 200 000 návštěvníků památníku ročně přichází ze zahraničí a s mnoha zákazníky bude muset mluvit anglicky. „Je si jistý, že také tuto překážku zvládne jako už mnohé v jeho dosavadním životě," píší OÖN.

Internet veřejnosti

Město Linec nabízí veřejnosti 211 „hotspotů", míst s veřejným přístupem zdarma k bezdrátovým datovým sítím, tzv. WLAN. Kromě nich je takto vybaveno všech 62 tramvajových spojů. „V relaci k počtu obyvatel je tak Linec v tomto směru jedničkou mezi rakouskými městy a patří k nejlepším i v celé Evropě," uvádí magistrát. Kromě toho je toto připojení k dispozici i na koupalištích v okolí města a na jeho vánočních trzích. Loni z hotspotů bylo 1,4 milionu vstupů, jen v červenci kolem 132 000. Nejfrekventovanějším místem je Hlavní nádraží, odkud je poskytováno ročně přes 100 000 vstupů.

Chce videorozhodčí

Předseda představenstva Bayernu Mnichov Karl-Heinz Rummenigge se znovu vyslovil pro zavedení videodůkazu ve fotbalové bundeslize. „Navrhuji, aby každý klub mohl za poločas požadovat dvě přerušení hry, při nichž by hlavní rozhodčí přezkoumal záznamy sporných momentů," citovala ho PNP. Dnes trvá zápas dobře 94 minuty, s videozáznamy by to bylo snad sto minut. „Nezpochybňujeme základy fotbalu, chceme jen zápasy udělat o kousek férovější a serióznější," řekl. „Diskutujeme už každý týden chybná rozhodnutí v počtu a míře, jakou jsem za čtyřicet let profifotbalu ještě nezažil.."

Výroky sudích jsou často rozhodující pro sportovní výsledek, pro image klubů, pro rozdělování mnoha milionů eur. „Nemohu přehlédnout, že dnes každý fanoušek na tribuně na svém smartphonu může sledovat, jestli rozhodčí měl při odpískání penalty pravdu, nebo ne. Přitom ale právě rozhodčí je ponechán v nejistotě, protože jsou mu upřeny moderní pomocné prostředky."

PNP dodala, že německá fotbalová liga se spolu s německým fotbalovým svazem chce u FIFA ucházet o účast ve dvouletém testování videodokazování. „To by ale muselo ještě odsouhlasit výroční shromáždění FIFA 4.-6. března v Cardiffu," uzavřel list.