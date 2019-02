Linec - V Riedu bude od 25. do 27. září veletrh pohřebnictví Devota. Jeho část s názvem „Cesta" je určena veřejnosti a je na ni volný vstup.

Ghanské rakve na výstavě. | Foto: Deník/repro

Jakkoliv je téma vážné, umírání a loučení, nebudou chybět ani kuriozity vzbuzující úsměv. Deník OÖN připomíná třeba zvláštní expozici „fantazijních rakví" z Ghany, které si tamní obyvatelé opatřili sami v očekávání smrti. Jedna má podobu mercedesu, protože fanda do aut si tuto značku přál celý život, ale mohl si dovolit až jeho miniaturu – ve velikosti rakve, popisuje list. Další se zhlížel v divokých zvířatech, takže si nechal zhotovit od šikovného truhláře rakev v podobě lva. Na výstavě jsou také rakve ve tvaru dvoumetrové sportovní boty, nadrozměrné bible či papriky. Ve „vážné" části výstavy je řada odborných přednášek, třeba na téma hospiců, práva rozhodování pacientů o sobě, ale i roli rodiny umírajících či posledních pomazání. Zastoupena tu bude také Rosalia Zelenková, jejíž firma čistí místa nálezů mrtvých, například nedávno chladicí vůz v Parndorfu, v němž bylo nalezeno 70 udušených běženců. Jak jako žena takovou práci zvládá, popsala ve své knize.

Lékaři pro uprchlíky

Hornorakouští lékaři nabízejí pomoc běžencům prostřednictvím sítě notarztboerse.at. Přihlásilo se k ní už 350 lékařů. Jsou připraveni poskytovat rychlé ošetření těžce traumatizovaných nebo fyzicky zasažených lidí. „Podle zkušeností potřebuje patnáct procent azylantů už v prvních hodinách po příchodu lékařskou pomoc," říká v OÖN Fritz Firlinger z Nemocnice Milosrdných bratří v Linci, která burzu organizuje. Zájemce ochotný pomoci většinou v nočních hodinách se na webové stránce může zanést do plánu dobrovolných služeb. Vítán je také ošetřovatelský personál.

Kněžské svěcení ženě

Poprvé v dějinách katolické církve v Horních Rakousích obdržela kněžské svěcení žena, píší OÖN. Elisabeth Steineggerová (63) z Außertrefflingu u Lince je přijala z rukou biskupa Johna Okory ve starokatolickém Kristově kostele v Riedu. „Kdo by si kdy pomyslel, že dnes v tomto kostele bude biskupem z Afriky předáno kněžské svěcení ženě," řekl Okoro v kázání.

Steineggerová je v Riedu činná pedagogicky v oboru malby. V roce 2012 byla vysvěcena starokatolickou diakonkou a dva roky působila v církevní obci v Riedu.

Požehnání homosexuálnímu páru?

V sobotu uzavřeli na pasovské radnici registrované partnerství majitelé dvou květinářských obchodů Oliver Storz a Josef Küblbeck. Nezvyklé je, že část svatební ceremonie absolvovali na církevní půdě – v pasovském dómu, píše PNP a dodává, že v erckonzervativním biskupském městě by to mohlo být pokládáno za záměrnou provokaci. Küblbeck to ale v listě SdZ popřel s tím, že naopak mají s diecézí léta výborný vztah. Dodávají pravidelně i ordinariátu, své výstavy květin smějí pořádat v okázalých prostorách biskupské rezidence atd. Bývalý biskup Wilhelm Schraml jim jednou napsal do návštěvní knihy: „Co děláš s přáteli a z nejhlubšího srdce, podaří se dvojnásobně dobře."

„Už dobře šestnáct měsíců ale nevládne dómu Wilhelm Schraml, nýbrž Stefan Oster, a ten je mínění, že sexualita má jediné legitimní místo v manželství mezi jedním jediným mužem a ženou," píše list. „Homosexuály před několika měsíci přiřadil do blízkosti kriminálníků, když na facebooku vzkázal, že ,dokonce mezi členy gangsterské bandy jsou často vysoce ceněny hodnoty jako spolehlivost, vzájemná starostlivost nebo loajalita´. Podle SdZ tím mínil, že tyto hodnoty samy o sobě nemohou být důvodem k akceptování homosexuálních partnerství. Oliver Storz označil článek v SdZ za pořádně tvrdý, ale ,nejkrásnější den v životě´ si jím prý nenechají zkazit."

Odpoledne partneři dojeli ve slavnostně vyzdobeném kočáře od pivovaru Hacklberg na Náměstí dómu a neprodleně vešli do chrámu, líčí PNP. Požehnání, které jim zástupci církve oficiálně odepřeli, si prý udělili sami. Pokřižovali se svěcenou vodou, usedli do lavice vpředu a po několik minut rozjímali. Poté se odebrali na Radniční náměstí, kde se nechali oddat úředníky matriky. Srdečně jim prý pogratuloval i generální vikář Klaus Metzl, zástupce biskupa.

„Z toho, že homosexuální pár zahrne dóm jako místo oficiálního svatebního aktu, by ovšem Stefan Oster nemusel být zrovna nadšen," pokračuje pasovský list. „Také novému pastýři diecéze poslali pozvání, ale zůstalo bez odpovědi. Na dotaz PNP se ale Oster projevil smířlivě. Jeho mluvčí sdělila, že biskup se raduje ,bez výjimky z každého člověka, který se v našem dómu obrací k Bohu modlitbou´," uzavírá deník.

Královnou bílé klobásy

Na slavnosti v Bodenmaisu byla Christin Hermannová (24) z franckého Schlüsselfeldu zvolena třetí bavorskou Královnou bílé klobásy, „prémiového produktu bavorského uzenářství", jak řekl patron volby ministr Helmut Brunner. Ten také inicioval databanku těchto specialit, která už zahrnuje na 250 výrobků. Při volbě se představilo šest kandidátek, které také odpovídaly na znalostní otázky k přípravě bílého vuřtu a musely složit a přednést zdravici. „Ví, o co jde, když se o této uzenině mluví, protože je vedoucí prodeje v řeznickém oddělení firmy svých rodičů se 150letou rodinnou tradicí," píše o nové královně PNP.

Našla příbuzné po 73 letech

Edith Köhlerová, rozená Glaserová, žije v Dolním Sasku, s manželem ale zavítala na dovolenou do Hohenau v okrese Freyung-Grafenau. „Byla to návštěva cílená, protože v Bavorském lese hledala domov svého otce a jeho rodinu," píše PNP. „Jeho fotografii nosí stále při sobě. Věděla, že pobýval v srpnu a v září 1941 v lazaretu v Jáchymově. V tu dobu se seznámil s matkou Edith a jejími rodiči. Narodila se jim dcera. Následovala válka, vyhnání a záchytný tábor, a Edith nakonec vyrostla u tety. Stále toužila otce najít, ale nezískala k němu kontakt ani s pomocí Červeného kříže. Teď po mnoha letech jí vnučka zajistila pobyt v Hohenau, takže mohla hledat. A jako by tomu chtěla náhoda a obrovská porce štěstí, manželé našli na tamním památníku válečných obětí skutečně jméno jejího otce, který zemřel v roce 1943! Díky pomoci švagra místního hostinského se jí navíc podařilo sejít se se dvěma bratranci…"

Na snímku je Edith Köhlerová třetí zleva, vpravo vedle ní jsou její bratranci Fritz a Otto Boxleitnerovi a manžel, vlevo další její nové bavorské příbuzné.

Drahé domy v Mnichově

Ceny rodinných domů v Mnichově jsou nejvyšší v celém Německu. Za dům o 125 metrech čtverečních platí kupec průměrně 775 000 eur, uvádí PNP. Ceny se tak od roku 2012 zvedly o dvacet procent. Podobný nárůst zaznamenala i jiná velkoměsta, byť v nižších absolutních částkách – v Berlíně-západ je domek průměrně za 310 000, v Kolíně za 390 000, v Hamburku za 350 000, ve Stuttgartu za 565 000 eur. „Rozdíly mezi regiony jsou enormní. V durynském Schlotheimu pořídí kupec za cenu mnichovského domu 17 takových nemovitostí – jsou k dostání už za 45 000 eur. V Suhlu je srovnatelný objekt za 80 000 – ceny tu od roku 2012 spadly o téměř 24 procent."

Moc se nevrtí

Rakušan Joachim Strohmeier (31) z Imstu dělá precizní práci na nejvyšším staveništi v Německu – na výstavbě stanice lanovky na Zugspitze (2962 m). „S bagrem se prakticky nesmí hnout z místa, protože před ním se otevírá propast," líčí PNP. Strohmeier ale říká, že je to práce jako každá jiná – dělá pro firmu specializovanou na alpské projekty. Nicméně jeho bagr je pro jistotu ukotven ke skále tlustým ocelovým lanem.

Nová lanovka na Zugspitze má otevírat 21. prosince 2017. Bude jedinečná, nesená jediným pilířem o výšce 127 metrů, nejvyšším pro tyto stavby na světě. Staré zařízení existující od roku 1963 má sloužit až do května 2017.

O církvi a politice

V Salzhofu ve Freistadtu bude od středy do pátku bilaterální konference na téma náboženských kultur v Rakousku a České republice. „Vědci obou zemí představí výsledky výzkumu o religiózních přeměnách od konce první světové války. Tématy jsou také proměny vztahů církví, náboženství a státu a napjatý vztah víry a politiky," píše deník OÖN. Ve čtvrtek od 19.30 h bude veřejný informativní program na téma Víry v Rakousku a v ČR po pádu železné opony.

Proti nemocenským kartám běžencům

Bavorská ministryně hospodářství Ilse Aignerová odmítá zavádění zdravotnických karet pro běžence. „Nesmíme vytvářet žádné další důvody k vycestování," řekla v Mnichově. Elektronická zdravotní karta by vedla k nekontrolovatelnému zmnožení výkonů poskytovatelů medicínských služeb a vzbudila by v mateřských zemích azylantů dojem všezahrnující lékařské péče v Německu zdarma. Ministryně dodala, že vláda sleduje jasnou linii – ano humanitární pomoci, ne neomezenému přistěhovalectví, píše PNP.

List dodává, že uprchlíci si dosud musí každou návštěvu u lékaře předem nechat úředně povolit. Protože je to spojeno s velkými správními náklady, zavedlo pro ně více zemských sociálnědemokratických vlád zdravotní karty. Aignerová má ale dosavadní systém za únosný. „Praxe vystavování oprávnění pro uprchlíky k lékařskému ošetření sociálními úřady se osvědčila a chceme u ní zůstat," řekla.