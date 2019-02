Linec – Jak i náš list informoval, studenti pedagogické vysoké školy v Linci učí dobrovolně po čtyři dny v týdnu běžence ubytované ve městě němčinu. „Že kurs narazí na takový zájem, s tím jsme nepočítali," říká studentka němčiny a historie Katharina Harrerová.

Užitečně tráví čas. | Foto: Deník/repro

Na myšlenku přišla s kolegou Danielem Dautovicem. „Zatím co my můžeme studovat, jsou tihle lidé nuceni nic nedělat," uvedla v deníku OÖN. Se spolužáky vytvořili skriptum výuky německého jazyka, nakopírovali je a roznesli uprchlíkům ve stanech. Daniel vzal několik azylantů rovnou do školy a zapůsobilo to jako bomba, pokračuje list. „Tři dny nato jich přišly na dvě stovky." Nyní jsou rozděleni do pěti tříd s patnácti lektory. Učí i profesorka Christine Plaimauerová. „Je to víc než jazykový kurs," říká a vypráví, že často ještě dlouho po ukončení lekce se účastníci snaží v němčině komunikovat. „Jeden z mužů se jednou rozplakal, protože nevěděl, jak dál," líčí. Ke kursu se přihlásil kromě azylantů také Afghánec Morteza, který žije poblíž Lince už čtyři roky – chce si němčinu vylepšit a pomoci dalším…

Víc pohybu na železnici

Počet cestujících po železnici se v Rakousku loni zvýšil o čtyři miliony na 278 milionů, nákladní přeprava vykázala šestiprocentní nárůst na rekordních 22,5 miliardy čistých tunokilometrů, píše linecký Volksblatt. Transportováno bylo 113 milionů tun nákladu.

13 privátních společností mělo podíl 11,8 procenta trhu osobní přepravy a 26,2 procenta nákladové.

Sociální rok vojny?

Velitel bavorského bundeswehru generál Helmut Dotzler se vyslovil v PNP pro povinný sociální rok, který by mohl být absolvován i v armádě. Čtyři roky po zrušení všeobecné branné povinnosti je pro bundeswehr těžké udržet stav.

„Postavit se za svou zemi, vědět, že naše vlast je důležitá a krásná, a že se vyplatí dělat něco i pro ni, nejen pro sebe, v tom vidím rezervy," řekl generál. V Německu se podle něho málo přemýšlí o hodnotě bezpečnosti. „Zejména před tématy smrti a zranění mají lidé často obranný reflex. Co se týče nasazení jednotky se zbraněmi k ochraně života a zdraví, v tom je v povědomí v naší zemi co dohánět…" Je přesvědčen, že bundeswehru bude i v budoucnu třeba v mnoha krizových územích světa.

Krostriatlon tří zemí

„Crosstriathlon tří zemí Evropského regionu Dunaj – Vltava" bude v sobotu už pojedenácté. „Akci založily partnerské obce Horní Planá, Wegscheid a Kollerschlag," píší OÖN. „Zvláštností a jedinečností tohoto triatlonu je vedení tratě třemi zeměmi a nikoliv po okruhu. Plavecký úsek odstartuje ve 12 hodin na lipenském jezeře, po něm závodníci na horských kolech projedou malebnou Šumavou a pahorkatinou Mühlviertlu do Bavorska, kde ve Wegscheidu obují běžecké boty a budou pokračovat do cíle na sportovišti v Kollerschlagu." List dodává, že trať už je vytyčena a k prohlédnutí, ale trénovat v závodním tempu se na ní nesmí. (www.3L-Crosstriathlon.com)

Mladí azylanti do Steyreggu

Jak oznámil starosta hornorakouského Steyreggu Johann Würzburger, má být až 34 azylantů ve věku 14-18 let ubytováno v bývalém hotelu Weissenwolff, napsaly OÖN. První uprchlíci jsou v něm očekáváni už v pondělí. Nezletilí v objektu budou 24 hodin denně opatrováni sociálněpedagogickým personálem, předpokládá se i psychologická péče. Kromě toho budou běženci navštěvovat kursy němčiny a speciální vzdělávací projekty k co nejrychleji možné integraci. Provozovatelem střediska je Lidová pomoc Horních Rakous. „Bývalý hotel, jehož provoz byl zastaven pro chybějící živnostenská oprávnění, pronajal majitel Niklas Salm-Reifferscheidt. Finance pro vybavení poskytlo oddělení péče o mládež zemské vlády. Jak dlouho tady mladiství uprchlíci budou, zatím není jasné. Podle starosty Würzburgera se nemá jednat o krátkodobé opatření."

Kámen taoistů u sousedů

Ve Schwarzenbergu na Šumavě za českými humny bude ve čtvrtek 23. července v 17 hodin na náměstí v rámci letní akademie slavnostně odhalen kámen pocházející z centrální oblasti pohoří Lao Shan ve východočínské provincii Shandong, jednoho z nejvýznamnějších míst náboženského taoismu v Číně. Zvláštností zdejší krajiny přitahující turisty z celého světa jsou žulové útvary, kameny nejrůznějších tvarů a velikostí. Jeden z nich se dostal do Schwarzenbergu, kde symbolizuje dlouholetou spolupráci a přátelství obce s hamburským centrem Lao Shan. Snímek je ze skládání kamene po příjezdu. Odhalení bude provázet kulturní program.

Plechovkový protest

Pod mottem „Flashmobem pivními plechovkami za svobodu" se v pondělí od 18.15 do 18.30 hodiny uskuteční demonstrace na Náměstí Nibelungů v Pasově. Svolavatelé chtějí akcí upozornit na přibývající omezování práv na svobodu a úžení státního monopolu moci. „Na povel ,Za svobodu – vypít!´ mají účastníci otevřít plechovku piva a co nejrychleji ji zkonzumovat," popisuje PNP. Následovat mají projevy a diskuse.

Podnikatelé z náměstí v tom vidí ohrožení atmosféry pohostinnosti a žádali zákaz konání shromáždění na tomto místě. Soudy neshledaly, že by základní právo shromažďování krylo i umožnění vstupu na privátní majetek, a žalobě vyhověly. K rychlé apelační stížnosti nyní spolkový ústavní soud jejich rozhodnutí zrušil a flasmob povolil. Uzavřel, že vhledem k tématu mítinku – přibývajícímu omezování svobody a privatizaci vnitřní bezpečnosti – má zvolené místo zvláštní význam. Naproti tomu není patrné stejně významné omezení vlastnických práv majitelů pozemků na náměstí, protože shromáždění je svoláno na patnáct minut, odůvodnil soud.