Církevní správa vyhověla a posunula vyzvánění na sedmou. Na veřejném zasedání rady proti tomu zabouřila radní Gabi Fürstová (CSU) „morálním kázáním“ k lidem, kteří tuto změnu „zavinili“. Farní správce Albert Ritzinger míní, že nebyl žádný důvod přání rodiny nevyhovět, farář Dominik Flür řekl novinám jen, že mu k tomu došly nejrůznější názory, a starosta Michael Klampfl problém „přehrál“ na obecní radu, že se přece vyzná… Foto: Deník/PNP/R. Baier

Zase „balík“ ze sázení

V Rakousku padl třetí letošní pětinásobný jackpot ve hře 6 ze 45, obdobě naší sportky. Sázkař z dolnorakouského Waldviertlu jako jediný uhodl „na náhodu“ na jednom ze čtyř tiketů čísla 5, 6, 14, 19, 26 a 30. To mu vyneslo 6 700 911,10 eura. Pro nedělní tah bylo podáno 7,4 milionu tipů na 1,3 milionu sázenek.

Nejbohatší Němec

Je jím osmdesátiletý Dieter Schwarz, zakladatel Lidlu a Kauflandu. Jeho majetek se odhaduje na 41,8 miliardy eur, napsaly OÖN z listu Welt am Sonntag. Na dalších místech následují rodina Reimannových (Coty, Jacobs Douwe Egberts) s odhadnutým celkovým jměním 21,45 miliardy a rodina Wolfgang Porsche (Porsche, VW) se 20 miliardami. Majetek tisícovky nejbohatších Němců je podle WaM aktuálně asi 1,1 bilionu eur, což je o 0,76 procenta víc než loni. Miliardářů je v zemi 251, o osm méně než loni. Pro žebříček jsou zohledňovány nejen akcie, hodnota podniků a nemovitostí, ale také umělecké sbírky a nadace rodin.

Víc marodili

Rakušané byli loni opět o něco déle nemocní. Zaměstnanci ve mzdě strávili v pracovní neschopnosti průměrně 13,1 dne (ženy 13,8, muži 12,9). Marodů (bez úředníků) bylo 4,735 milionu (2,486 mil. mužů, 2,248 mil. žen). 20-34letí stonali průměrně 10,9 dne, 35-49letí 11,6 dne, 50-64letí 18,7 dne. OÖN připomínají, že v roce 1980 lidé chyběli pro nemoc průměrně 17,4 dne. V roce 1990 to bylo 15,2 dne, v roce 2000 ještě 14,4 dne. V posledním desetiletí číslo kolísalo mezi 12,3 a 13,3 dne.

Linec v sedlech

Zdroj: Deník/OÖN

Hvězdicová jízda v Linci v rámci třetích Slavností mobility přivedla do hlavního zemského města přes tisícovku cyklistů z padesátky okolních obcí. Centrálním tématem byla letos bezpečnost hlavních cyklostezek. Do centra zamířily konvoje bicyklů ze Steyreggu, Puchenau, Leondingu, Gallneukirchenu, Hellmonsödtu a Zwettlu an der Rodl. Účastníci startovali hygienicky předpisově v blocích, na dodržování koronavirových opatření je upozorňovala dopravní služba, atd. V pelotonu nechyběla řada lokálních politiků. V programu byl opět „závod“ v rychlosti jízdy po městě. V minulých letech byli jasnými vítězi cyklisté, tentokrát zvítězila elektrokoloběžka, která prý ale nedodržela předepsané rychlostní maximum. Vyhrála jen s půldruhaminutovým náskokem před cyklotaxi. Na snímku Deníku/OÖN/Fabian Jordan projíždějí účastníci před Most Nibelungů.