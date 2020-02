„Ve výzvě k dárcovským darům nebyla o mešitě zmínka, ale v pozvání k ,večeru solidarity´ v lednu se už objevilo slovíčko ,mescid´, mešita,“ uvádí list. Stalo se to prý nejspíš „omylem“, protože oficiálně o mešitu nejde. Ta současná ve městě na Promenade je ale v tak dezolátním stavu, že Atib už před několika lety začala hledat náhradu pro „duchovní péči“. Místo našla v průmyslové zóně, ale politickým stranám až na sociální demokraty se to nelíbilo. Nejsou v zásadě proti mešitě, ale lidovci třeba míní, že muslimům v Mauthausenu musí být umožněn „výkon víry“ v odpovídajícím rámu. Změnu územního plánu z důvodu zvláštního zřetele, pro zmíněné poskytování duchovní péče, odmítla i zemská vláda a městská rada nyní nepřijala návrh Atib, který hovořil o „kulturním místě“.

Stavební povolení ale bylo vydáno, a to na gastronomické a správní centrum s kavárnou a seminárními prostory. Zemský správní soud už také konstatoval, že v průmyslové zóně není povolen výkon náboženství. Předseda spolku Erkan Nayir na otázku, kde budou konat páteční modlitby, proto říká, že k tomu mají dům ve středu města, který jim zůstane modlitebnou, „dokud si to budou moci dovolit“. Tedy prý jistě pět, deset let, končí Volksblatt.

Mléko je problém

Největší rakouská mlékárna Berglandmilch (10 600 dodavatelů) zvýšila v lednu nákupní cenu o cent a v únoru o dalších 88 centů čistého, prý „aby dala znamení,“ píší OÖN.

Za kilo surového mléka tak nyní „svým“ platí 34,58 centu za kilogram, za bio-mléko až 51,68 centu. Konkurence následuje – Kärntnermilch nakupuje od zemědělců za 34,50, Gmundner Milch za 33,137 centu. „V Rakousku bylo před 25 lety 86 000 producentů mléka, dnes 26 500 (v Horních Rakousích 6700) celkem se 530 000 kravami,“ dodává list a doplňuje cenový pohyb nákupní ceny čistého za kilo o tučnosti 4,2 v průměru za rok: 2005 – 29,48 centu, 2010 – 31,80, 2014 – 39,55, loni v září 36,42.

Minigymnázium končí

Na gymnáziu Fockenfeld v hornofalckém Konnersreuthu se šest mladých mužů připravuje v druhém (náhradním) způsobu na kněžský stav, na případné budoucí studium teologie. Nejmenší gymnázium v Bavorsku, možná prý v celém Německu, provozuje řádová provincie oblátů sv. Františka Saleského v klášterním komplexu, v němž nyní žije jen několik z osmi zbylých řádových bratří. Bylo otevřeno v roce 1946, aby umožnilo válečným vysloužilcům cestu k maturitě. Od roku 1955 je v Konnersreuthu. Klesající stav žáků, nedostatek učitelů a naléhavá nutnost adaptace objektu teď vedly k rozhodnutí, že po maturitě nynější šestky gymnázium skončí. Na 25. duben škola připravuje rozlučkovou slavnost a očekává návštěvu mnoha absolventů. Aktuálně tu vyučují hlavně penzionovaní pedagogové, latinu například 83letý řádový bratr. Obrovský komplex kláštera chce řád prodat, nejraději prý k využití pro charitu.

Policistka s „vedlejšákem“

V Landshutu byla z několika vloupání obviněna 45letá bývalá policistka. Podle státního zastupitelství vyhledávala v listopadu 2017 novinách zprávy o úmrtích, ve služebním počítači zjišťovala jejich adresy a pak se spolu se 30letou bývalou životní partnerkou do dvou bytů vloupaly, píše PNP. Odcizily finanční hotovost, šperky a cenné sošky světců. Její přítelkyně byla za tyto skutky odsouzena v roce 2018. Dvojici pomohla odhalit svědkyně, kterou na místě činu upoutalo vozidlo partnerky a poznamenala si jeho poznávací značku. Kromě toho se nyní stíhaná měla dopustit vloupání do kiosku občerstvení. Při domovní prohlídce u ní byla v počítači nalezena pornografie dětí.

Statisíce přes most

Most Nibelungů přes Dunaj v Linci přejelo loni 745 598 cyklistů, o 100 000 víc než před dvěma roky, píší OÖN. Jen v červnu tudy šlapalo 94 822 kolařů, v prosinci pak 40 905.

Třikrát víc horkých dnů

Počet dnů, v nichž teplota přesáhla 30 stupňů, se v Horních Rakousích loni opět zvýšil, například v Aspachu v okrese Braunau na trojnásobek, uvedly OÖN. V Horních Rakousích stoupla průměrná denní teplota o 1,1 stupně. Ubylo také srážek, nejvíc v Mühlviertlu. Ztráty zemědělců v důsledku sucha a úbytku produkce zelené píce vyčísluje Agrární komora na 670 milionů eur, tedy asi 40 procent hodnoty celé produkce.

Dny vína za humny

V lineckém Design Centru bude 14. a 15. února vždy od 13 do 20 hodin veletrh „Vína a pochutnání“. Pořádá jej Vinaria, rakouský magazín vinné kultury, a pozval k němu nejlepší vinaře země, píší OÖN. Chce je přivést k zájemcům formou klasické stolové prezentace. Doplní ji vybrané kulinářské produkty. Vstupné u vchodu je 21 eur. www.weingenusslinz.at

Vrabci se drží

V bavorských zahradách napočítalo 27 000 dobrovolníků v lednu méně ptáků než před rokem, zaznamenala PNP. Nejvíc bylo opět vrabců domácích, následovaly sýkora koňadra, vrabec polní, sýkora modřinka a kos černý. Na zahradu připadlo průměrně 35 viděných ptáků, o dva méně než loni, v Dolním Bavorsku 42,7. V celém Německu ptáky v akci sčítalo přes 143 000 pozorovatelů. Napočítali přes 3,6 milionu opeřenců.

Liberál „rozzuřil“ unii

Ministerským předsedou v Durynsku byl překvapivě zvolen politik Svobodných (FDP) Thomas Kemmerich, který se na podzim jen těsně dostal do zemského sněmu. Teď se hlasy své strany, CDU a „antipřistěhovalecké“ AfD stal premiérem, když těsně porazil obhájce křesla Bodo Ramelowa (Levice).

Bylo to poprvé, kdy některému z kandidátů pomohla do čela spolkové země sporná strana AfD, píše PNP. Šéfa bavorské CSU Markuse Södera to pěkně naštvalo: „Tato nehoda vyžaduje rychlou a důslednou korekturu a zvážení, jak s ní do budoucna naložit. Něco takového se už nesmí opakovat,“ bouřil na bavorském sněmu. Je prý něco na tom, když se napíše, že Kemmerich je „prvním premiérem AfD“, a přidal, že durynskou frakci této strany vede Björn Höcke, zakladatel pravicově nacionalistického křídla AfD. Zvoleného předsedu obhajoval jeho kolega bavorský poslanec FDP Helmut Markwort (83): „Rozhodující je přece, že vyhrál demokrat a že FDP nedělá žádné věci společně s AfD.“ Je přesvědčen, že Kemmerich žádnému poslanci AfD místo ve vládě nenabídne. Připustil, že jde o taktický manévr AfD, ale výsledkem je prý, že komunista Ramelow, nástupce SED, je pryč, a muž FDP využil šance postavit vládu, samozřejmě bez AfD.