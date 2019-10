Kolem 14.30 napadl v Leopoldschlagu poblíž hraničního přechodu Wullowitz nožem dva lidi. Jednoho těžce zranil, druhého zabil a pak ujížděl s odcizeným Citroënem C3.

Úterní OÖN přinesly podrobnosti. Muž žil na privátě v Leopoldschlagu s partnerkou a dvěma společnými dětmi. Z domova odjel na kole k ubytovně pro azylanty ve Wullowitzu. Tam se dostal do sporu s pracovníkem zařízení Davidem H. (32), údajně pro neshody v souvislosti se zprostředkovávaným pracovním místem. Podle svědků se pokoušel proříznout mu hrdlo, ale jiní azylanti ho odtrhli. Dva z nich při tom byli zraněni. Vyprostil se jim a muži vrazil nůž do hrudi. Poškozený byl vrtulníkem přepraven do linecké nemocnice a po akutní operaci je mimo nebezpečí smrti.

„Po činu odjel útočník na kole. Asi po 300 metrech narazil na 63letého sedláka Franze G. v garáži před jeho statkem. Zaútočil na něho nožem a zabil ho. Jeho tělo objevili sousedé, když našli demolovaný bicykl se stopami krve. Pachatel z místa odjel s autem oběti (na dolním snímku). Po rozsáhlém pátrání byl zatčen ve 21.45 na lineckém Bulgariplatzu,“ uvádí list. Podle zjištění užil při smrtelném útoku jiné zbraně než v prvním případě. Žádná ale do večera nebyla zajištěna.

OÖN dodávají, že by se mohlo jednat o onoho muže, který se projevil agresivně už v červenci – měl zaparkovat při zkoušce ve freistadtské autoškole, ale vyrazil a dlouhé minuty jezdil kolem s hvízdajícími pneumatikami, prý snad aby přesvědčil o svých řidičských schopnostech.

Ubytovnu azylantů ve Wullowitzu provozuje od roku 2015 Červený kříž. Nyní je v ní asi 20 běženců.

Starosta Leopoldschlagu Hubert Koller k zavražděnému panu G. řekl, že žil se sestrou na malém statku, který si pronajal asi před třemi roky. Byl bezdětný, členem dobrovolných hasičů a svazu seniorů. K dotazu na případné dosavadní incidenty v ubytovně starosta uvedl, že podle policie, která tam opakovaně kontroluje, dosud žádné nebyly, sousedé to prý ale vidí jinak. V Leopoldschlagu se pokoušeli ubytované běžence integrovat, když jim dávali například práci ve stavebním dvoře – také Ali Achmadovi.