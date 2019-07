Celé vnitřní město se promění v obrovské jeviště, organizátoři očekávají na 200 000 diváků. Na 40 scénách vystoupí 115 sólistů a skupin ze 31 zemí, od Austrálie po Francii a od Srbska po Argentinu, uvedl list. Umělci se představí v 700 vystoupeních. Město přehlídku dotuje 230 000 eury, 40 000 dodají sponzoři. Účinkující dostanou ubytování, stravu a část cestovních nákladů. „Vlastní gáže je kloboukovné od diváků,“ říká šéfová festivalu Kathrin Böhmová. Přesto je zájem umělců obrovský, musíme každoročně vybírat z kolem osm set nabídek, dodává. Pokoušejí se brát polovinu ze známých tvůrců, polovinu z nových tváří, pokud možno co nejvíc různých žánrů.

Program začne ve čtvrtek přehlídkou umělců po Landstrasse, pak začnou vystoupení na všech scénách. Každou hodinu začíná nový program, každý umělec vystoupí denně třikrát. V Růžových zahradách Zámeckého muzea, v Biskupském dvoře a ve vnitřních dvorech umělecké univerzity se bude hrát pouliční divadlo, ve Staré radnici a v arkádách Landhausu bude znít hudba, na Farním náměstí bude denně od 20 a 20.30 přehlídka výběru nejlepších čísel. Přesný program bude stanovován každé ráno po dohodě s tvůrci. V poledne bude scénář vytištěn a ve 14 hodin vystoupení odstartují. Celý festival je zdarma.

Podrobnější informace na www.pflasterspektakel.at.

Na světě ubylo milionářů

Poprvé za sedm let pokleslo loni celkové jmění dolarových milionářů na světě, a to o tři procenta neboli o dva biliony na 68,1 bilionu dolarů, uvedla poradenská firma Capgemini se svém World Wealth Report. Víc než milion vlastní 18 milionů lidí, o 0,3 procenta méně než před rokem. Nejvíc se to dotklo regionu Asie-Pacifik, z toho 53 procent Číny, ale ztráty vykázali i evropští boháči. Jejich majetek se snížil o tři procenta, počet milionářů o půl procenta. Také rakouských milionářů ubylo 3,1 procenta na 145 100, píší OÖN. Na Středním Východě naopak počet milionářů stoupl o šest procent, jejich majetek o čtyři procenta. 61 procent lidí vlastnících víc než milion žije v USA, Japonsku, Německu a Číně.

Promítnou si Šumavu

Ve čtvrtek a v pátek 18. a 19. července si v kulinářském centru Schmankerldorf turistického centra ve Vorderweissenbachu vždy od 20 hodin promítnou historické filmové lahůdky ze Šumavy. „Budou k vidění vzácné záběry z dlouho zapomenutých časů i dokumenty pohnutých dějin regionu,“ uvádějí OÖN. Historické poklady dal dohromady redaktor televize ORF Gernot Ecker. Pořady, které při dobrém počasí budou uvedeny pod širým nebem v malebném statku, organizuje Vorderweißenbach ve spolupráci s jihočeskými partnerskými obcemi Přední Výtoň a Frymburk. Vstupné deset eur zahrnuje i něco na zub.