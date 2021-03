Je sobota, 27. března 2021, deset hodin dopoledne a na konci Dubenské ulice mezi českobudějovickým sídlištěm Máj a Branišovským lesem se schází skupina dobrovolníků. "Ještě sem dáme šňůry," finalizují organizační přípravy Andrea Vášáková a Hana Bílková a věší cedulky s nápisy Pytlomat a Ukliďme Česko. Z iniciativy dvou žen se skupinka na okraji největšího českobudějovického sídliště dala dohromady.

Přidají se k dalšímu ročníku akce Ukliďme Česko. Andrea Vášáková říká Deníku, že se chtěla už několikrát v minulosti zapojit do celostátního, a dokonce i celosvětového projektu. Ale vyšlo jí to až letos, když se z Prahy přestěhovala do Českých Budějovic. "Chodím s pejskem do Branišovského lesa," vysvětluje, proč se rozhodla pomoci právě této lokalitě. A samozřejmě s sebou vzala i bělostně chundelatého Topíka. "Bydlím blíž centru. Vůbec sem do lesa nechodím," doplňuje za dvojici Hana Bílková s tím, že i když nemá k místu osobní vazbu, jde ale o dobrou akci, ke které se ráda připojila. "Šla jsem kvůli tomu, že všichni říkají, jak je důležité zachovat přírodu na planetě, ale málokdo pro to něco udělá," vysvětluje Hana Bílková.

Krátce po desáté vyrážejí dobrovolníci do lesa. "Já jdu za Danem a držím pytel. Ve dvanáct se tu sejdeme," zaznívá mezi dvojicemi, trojicemi či čtveřicemi chystajícími se na očistu oblíbeného místa odpočinku Budějčáků. Nakonec se vydává do akce deset dospělých a tři děti. Hned mezi prvními úlovky vedle obligátních prázdných plastových lahví a jiných obalů nechybí například in-line brusle už důkladně prorostlé trávou. Jako originalitu si je fotí Nikola Vydrová. "Zjistila jsem od táty, že můžeme pomoci," zmínila Nikola Vydrová, jak se dostala v sobotu k úklidu a dodala, že je sice z Palačáku na opačném konci města, ale do Branišovského lesa, že chodí běhat.

Pytlomat, tedy místo s pytli na odpadky, rukavicemi a třeba i dalšími potřebami bylo v sobotu nejen u Máje. Další našli dobrovolníci třeba v Šindlových Dvorech u školy. Ovšem zde byla cedulka barevná a spíše vesele laděná. Věci v Šindlových Dvorech připravil učitel Tomáš Kotal, který informaci o akci dostal od vedení školy. "Když je covid a nic moc se nedá dělat, aktivizovalo to hodně žáků a rodičů," oceňuje Tomáš Kotal s tím, že škola se ještě nezúčastnila. V Šindlových Dvorech mají být pytle k dispozici ještě do 31. března, jak to umožňuje oficiální termín. Ale některé byly rozebrané už v pátek večer a v sobotu ráno. Sám Tomáš Kotal se chystal k úklidu v pondělí nebo v úterý po práci.

Radek Janoušek z pražského organizačního centra zmínil pro Deník, že v posledních letech byl počet účastníků stoupající. "Do předloňského roku," uvedl Radek Janoušek a doplnil, že to bylo až 156 000 účastníků. Jenže pak přišel koronavirus. ""Jaro jsme vloni museli úplně zrušit. Podzim byl sice silnější než ročníky předtím, ale vždy jsme měli víc účastníků na jaře," komentuje počty Radek Janoušek. Letos se nebude evidovat počet účastníků, ale uklízecích míst. K sobotě jich bylo nahlášeno na 1200. Díky pytlomatům, tedy místům, kde si lidé jen vyzvedli potřebné věci, se neměli účastníci vlastně ani potkávat. Odvoz sesbíraného odpadu pak zajišťují organizátoři v místě. Na jihu Čech se počítalo se 64 uklízecími místy.

V silných letech bylo v republice přes 3000 "uklízecích" míst za rok. Jarní termín byl tradiční a silnější, podzimní pak celosvětový. V České republice organizuje vše spolek, který se věci věnuje prakticky celý rok. "Celosvětově to letos bude čtvrtý ročník. Ukliďme Česko pořádáme od roku 2014," říká Radek Janoušek s tím, že před časem spolupracovali i s Českým svazem ochránců přírody, který podobné dobrovolnické brigády pořádá už delší dobu. Cesty zmíněných dvou organizací se ale rozešly.

Pro Ukliďme Česko byl inspirací podobný projekt v Estonsku. Původně šlo o upozorňování na černé skládky. Protože se ale moc nedařila zajistit jejich likvidace, začala organizace připravovat úklidy. Z Estonska mají Češi i některé edukační materiály a loni třeba spustili aplikaci Kam s ním, která radí, jak nakládat s odpadem a kam třeba hlásit nutnost úklidu. Pokud se týká pobaltské země, tak Radek Janoušek upozorňuje, že před několika lety nakonec Estonci iniciovali celosvětový úklid planety.

A že se úklid přírody hodí v jakékoliv podobě ukazuje třeba sobotní výsledek ze sídliště Máj. "Za tři hodiny jsme sebrali mraky odpadků včetně pneumatik," popisuje Andrea Vášáková. "Bylo to patnáct pytlů, byl tam i kus lina, rozbité zbytky dveří," líčí, co vše se dá v lese najít s tím, že upotřebeny byly všechny pytle, které dodala s rukavicemi firma FCC Group, za což jí patří dík. "Mám z toho radost, a to jsme nenachodili žádné kilometry, ani jsme nezacházeli moc do lesa. Jsem ráda, že jsme toho tolik zvládli," zdůrazňuje za skupinku dobrovolníků Andrea Vášáková. A připojuje, že se dokonce v průběhu akce přidali i náhodní kolemjdoucí.

Trocha černého humoru ovšem nechyběla situaci, kdy z věžáku naproti lesu jeden muž doporučoval ženě, aby se nikam daleko nejezdila s jejich odpadem a odložila jej rovnou na místě, kam chtěli za pár hodin nanosit z lesa odpadky nadšenci sezvaní Andreou Vášákovou a Hanou Bílkovou…

Andrea Vášáková ale naznačila, že ji těší, že podobná iniciativa k ochraně přírody existuje a že sama nyní bude brát do lesa i jindy na procházky pytel na odpadky. "Jsem ráda, že jsme toho tolik zvládli. Když jde člověk do přírody, mělo by být samozřejmé, že tam odpadky nenechá ležet," zdůrazňuje hlavní poselství akce Andrea Vášáková.