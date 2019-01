Jižní Čechy – Varování meteorologů před silnými lijáky doprovázenými bouřkami nebyla planá. Po prudkém, asi půlhodinovém dešti zaplavila v úterý v podvečer voda například některé ulice v centru Prachatic.

„Také jsme odstraňovali část spadlého stromu na cestě z Prachatic směrem na Zdenice, dva stromy spadly na Vimpersku u obce Buk," informoval v úterý po 18. hodině Tomáš Janda, operační důstojník Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.

V Jindřichově Hradci spadl za bouřky strom přímo v parku, další se poroučel k zemi na silnici směrem na Políkno.

V příštích dnech už nebudeme muset hledět k temné obloze s obavami, kdy ji ozáří klikaté blesky. Úterní bouřky, které večer zasáhly hlavně jihozápad a západ kraje, ale ve větší míře také Táborsko nebo Jindřichohradecko, byly na delší dobu posledními.

Už v noci mají bouřky přejít do podoby vydatnějších dešťů, které budou během středy slábnout. „Ještě se ojediněle objeví přeháňky, stejně jako ve čtvrtek. To už ale bude srážek ještě méně, přechodně by mohlo být i polojasno," řekl Gustav Sysel z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích.

Středa bude nejchladnějším dnem týdne, teploty na jihu Čech zřejmě nepřesáhnou 19 stupňů Celsia. Ve čtvrtek už by se rtuťový sloupec teploměru mohl vyšplhat nad dvacítku. Víkend ale výletům přát nebude, čekají se opět přeháňky a bouřky.