Zpátky na hřiště

Obout kopačky a hurá na hřiště. Takový scénář bude mít den s datem 20. duben pro Pavla Nováka, obránce českobudějovického Dynama. A nejen pro něho. On i jeho spoluhráči začínají s dneškem znovu trénovat. „Těším se moc. I na to, že se trošku změní společnost. Celý měsíc jsme byli vesměs jen ve třech, s manželkou a dcerkou,“ přiblížila opora českobudějovického Dynama, jak trávila nucenou sportovní přestávku. Ta trvala dlouhých pětatřicet dní. „Bylo to přepnutí o sto procent. Nejprve jste ve shonu, trénink, zápas, a najednou sedíte doma a nevíte, co máte dělat,“ vyprávěl obránce s pětkou na drese.

Jelikož je tatínkem dvouleté dcerky Matyldy, o zábavu měl postaráno. „Chodili jsme do lesa, na hřiště,“ vyprávěl 30letý Jihočech se smíchem, jak si spolu s rodinou krátili dlouhou chvíli.

Nezahálel ale ani sportovně. Díky připravenému individuálnímu tréninkovému plánu vyrážel každý den běhat, nechybělo ani posilování. „Měli jsme běhat zhruba čtyřicet minut, což vyšlo tak na deset kilometrů,“ přiblížil Pavel Novák realitu uplynulých dní. „Navíc máme na sociálních sítích s klukama vytvořenou skupinu, kde sdílíme své výsledky z tréninků, tak je tam trochu i soupeřivost. Nikdo nechce být poslední,“ smál se sympatický obránce.

A jak podle něj bude vypadat dnešní trénink? „Jediné, co vím, je, že bychom měli být na skupiny. Ale, kdo, s kým budeme a jak to bude probíhat, to se teprve ukáže. Asi si budeme jen nahrávat, protože to musí být bez kontaktu. Uvidíme,“ zamýšlel se rodák z Jindřichova Hradce nad možnou podobou.

Rád bych se vrátil do starých kolejí, říká řemeslník

Po více než měsíci usedne dnes ke svému oblíbenému šicímu stroji v dílně v českobudějovické ulici Na Zlaté stoce Lukáš Ardolf, který provozuje stejnojmenné brašnářství. „Osobně jsem to bral jako dovolenou. V létě totiž nemám moc prostoru si ji dopřát, protože je neustále co dělat, zejména když lidé s dovolenými zjišťují nedostatky svých cestovních zavazadel,“ řekl českobudějovický řemeslník. I on se ale nejprve místo lenošení pustil do vyrábění roušek. „Jak mi ale došel materiál, vypnul jsem úplně,“ uvedl otec dvou malých dětí, kterým se tak mohl věnovat naplno. „O zábavu jsme měli postaráno,“ smál se Lukáš Ardolf.

Do práce se ale těší. „Ačkoliv mám lehce smíšené pocity, protože to hned nebude takové jako dřív. Zazvoní zvonek, hned si nasazovat roušku, držet si odstup, dezinfikovat ruce a to pořád dokola,“ přibližuje výrobce kožených kabelek, peněženek, opasků a dalších věcí pravděpodobný scénář následujících dní, ne-li týdnů. „Je to takové neosobní. Ta pohoda, kdy jsem se zapovídal se zákazníky a rozptýlil se, to je teď bohužel pryč,“ přemýšlel nahlas českobudějovický řemeslník.

A jak se u něj měsíční „ekonomický výpadek“ projevil? „Zapojil jsem se více do on-line světa a konkrétně projekt malynakupvelkapomoc.cz opravdu podpořil zájem o mé stránky na facebooku i webu, takže si lidé ke mně cestu našli jinak. Každopádně jdu ale do práce s pocitem, že bych se rád vrátil do starých kolejí,“ dodal brašnář.

Knihy k půjčení budou dezinfikovat

Trochu rušněji začne být s dneškem na Jihočeské univerzitě (JU). Vrátit se tam, stále však v omezeném počtu, mohou studenti, kteří by měli letos své studium dokončit.

Mluvčí JU Štěpán Kuděj uvedl, že na univerzitě připravují takové opatření, aby zajistili bezpečnost provozu. „Vyjma dezinfekcí u vchodů do budov a na toaletách, které už jsou nainstalované, připravujeme například výdejní okénko v akademické knihovně a dezinfekci knih po jejich vrácení,“ řekl. Vrácené knihy si studenti budou moci znovu vypůjčit až po uplynutí dostatečné doby. „Abychom měli jistotu, že nebudou šířit virus,“ dodal.

Svatby bez gratulací

Celkem čtyřikrát by mělo ke konci dubna na českobudějovické radnici zaznít společné ano novomanželů. S uvolňováním opatření jsou znovu povoleny svatební obřady.

Jak uvedl Jiří Svoboda, primátor města, i nadále ale s maximálním počtem deseti osob a za dodržování hygienických opatření. „Všichni svatebčané musejí udržovat vzájemné odstupy dva metry s výjimkou osob sdílejících společnou domácnost a novomanželů, dodržovat základní preventivní pravidla, jako jsou hygiena rukou a povinná ochrana horních cest dýchacích, s výjimkou snoubenců,“ přiblížil současná pravidla primátor a pokračoval: „Obřad se musí uskutečnit bez osobních gratulací s výjimkou nerizikových osob sdílejících společnou domácnost,“ dodal.

Už vyhlíží trhy v Chlumanech

Nejen návštěvnicí Chlumanského trhu, ale hlavně pravidelnou vystavovatelkou je Jaroslava Dejmková z Husince. Radostnou zprávou pro ni tak bylo zjištění, že jsou ode dneška znovu povolené farmářské trhy. „Hned jsem také psala paní starostce, jestli se v Chlumanech uskuteční ten květnový,“ přiznala sympatická dáma, která vyrábí originální kabelky a peněženky. „Ten květnový údajně ještě ne, ale i tak už se těším. Jezdím tam už šest let, vždycky jsme si tam s ostatními vystavovateli popovídali,“ uvedla Jaroslava Dejmková. „Asi to ale bude přeci jenom trochu jiné,“ přemýšlela nahlas o možné podobě trhů.

I když je v důchodu, nezahálela. „Pustila jsem se do šití roušek a máme rodinný domek a zahradu, takže ani není čas se nudit,“ smála se obyvatelka Husince. Coby seniorka patří do rizikové skupiny, vrásky na čele jí to ale nepřidělává. „Noviny nečtu, na zprávy se raději nedívám,“ přiznala. A co ji na nastalé situaci mrzí nejvíce? „Že nemůžu na pivo, chybí mi kosmetika, kadeřnice,“ přiblížila Jaroslava Dejmková „holčičí“ problémy současné doby.