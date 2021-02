V centru Vídně manifestovalo asi 10 000 lidí. Deset účastníků bylo zatčeno, asi 800 čeká správní řízení, čtyři policisté byli zraněni – dva upadli, dva byli napadeni.

Podle ministra vnitra Karla Nehammera policie v náročném nasazení odvedla dobrou práci. Podle vídeňského prezidenta policie Gerharda Pürstla, který zákrok osobně vedl, „udržela balanc“, bylo zřejmé, že musí ustoupit a nechat demonstrantům prostor – mezi účastníky byly i matky s kočárky. Přinejmenším v závěru ale zasáhla „masivně“, nasazení mělo vlastní dynamiku, když se protestující pokoušeli obsadit parlament. „Bylo třeba v tísni vždy znovu nouzově rozhodovat,“ dodal ministr. Manifestující křižovali více hodin centrem města. V začátku se pár stovek lidí bez roušek a dodržování odstupů chovalo podle něho pokojně, ale s přibývajícími počty byla jejich nálada agresivnější. V nasazení bylo více než tisíc policistů. V celém Rakousku začalo být stíháno 2300 osob, 32 bylo zatčeno.

Včera vláda oznámila rozvolňovací záměry. Školy se po pololetních prázdninách vrátí od 8. února k prezenční výuce, na základní školy už bez směn. Předpokladem je antigenní rychlotest pro učitele i žáky. Znovu otevře obchod – s povinností FFP2 a omezením počtu zákazníků. Otevřít mohou tělesné služby jako kadeřníci s testem. Otevírají muzea, galerie a zoologické zahrady. Znovu je povoleno setkávání dvou domácností.

V úterý rakouské listy informace doplnily. Testy na školách budou dvakrát týdně odběrem sekretu z nosu. Pokud jej rodiče odmítnou, jejich děti se budou dál učit z domova. V obchodech smí být jeden zákazník na 20 metrů čtverečních (v potravinářských na 10), vždy s respirátorem. V kadeřnictví (9000 podniků s více než 17 000 zaměstnanci a 3000 učni), pedikuře atd. musejí mít obsluha i zákazníci test ne starší 48 hodin. Klienti jej musejí prokázat při vstupu buď na papíře, nebo na mobilu. Udělat si jej mohou privátně v lékárně nebo u lékaře. Test nemusejí předkládat ti, kteří covid prodělali v posledních šesti měsících.

Nedodržení nošení roušek a bezpečnostních vzdáleností bude pokutováno 90 místo dosavadních 25-50 eur. Testy ne starší sedmi dnů ode dne vjezdu musejí předkládat i pendleři. I oni se musejí online registrovat. Cestující kromě toho musejí do desetidenní karantény, dobrovolné testy po pěti dnech už se nepřipouštějí.

Slunce pouště pro BMW

Firma BMW nakoupí v budoucnu pro stavbu svých motorů a karosérií aluminium tavené sluneční energií v arabské poušti, informuje PNP. To má v deseti letech uspořit 2,5 milionu tun emisí oxidu uhličitého. Koncern Emirates Global Aluminium (EGA) s pouštním solárním parkem u Dubaje má BMW dodat jen v tomto roce 43 000 tun hliníku za stovky milionů. Zpracováván má být ve slévárně lehkých kovů BMW v Landshutu. V e-autech má aluminium nižší vahou dorovnávat vysokou váhu baterií, píše PNP.

Covid utlumil pašování

Podle Volksblattu uzavření hranic a utlumení pohybu osob loni vedlo k výrazně menšímu pašování cigaret do Rakouska, což státu „přihrálo“ víc na tabákové dani. Vybral na ní rekordních 1,99 miliardy eur. Trafiky v zemi zůstaly otevřené. Odbyt legálních cigaret se zvýšil o 4,2 procenta na 12,23 miliardy, odbyt legálního řezaného tabáku o 14,9 procenta na 776,17 tuny. Počet zajištěných pašovaných cigaret klesl ze 4,99 milionu o 42 procent na 2,89 milionu. Celníci přitom omezili počet zásahů na polovinu, na 995. Cena zabaveného kuřiva byla 355 000 eur. Asi 60 procent pašovaného zboží odhalili na letišti ve Vídni.

Policie loni našla dvě ilegální tabačky a zabavila 15,4 tuny tabáku.

Rakouští trafikanti jsou pro výrazné omezení množství tabáku, které cestující mohou dovézt bez cla z jiné země EU, sdělily v pondělí OÖN. Předseda jejich grémia v Hospodářské komoře Josef Prirschl navrhuje, aby místo dosavadních čtyř tyčí (800 cigaret) mohli kuřáci dovážet jen jednu, dále jen sto místo 400 krátkých cigaril, 50 místo 200 cigár a 250 gramů místo kilogramu jemně řezaného tabáku. OÖN k tomu poznamenávají, že už v roce 2010 rozhodl Nejvyšší soudní dvůr, že omezení množství volně dováženého tabáku z EU je protiprávní.

Uvízl při pěšině

Aby přejel tajně do Čech, uhýbal v neděli 32letý řidič z Innviertlu s autem na pěší a cyklistickou stezku u Bad Leonfeldenu. Když uvízl ve sněhu, otočil se, ale na rakouské straně skončil zase v závějích. Místní lidé pomohli auto vytáhnout a zavolali policii. Ukázalo se, že veze rozbrus, kterým v Čechách prořezal závoru, aby mohl ujet do Rakouska. Nemá řidičák a v Schärdingu má ještě nevykonané tresty za přestupky. Těm se zřejmě chtěl vyhnout, a tak byl zatčen, napsaly OÖN.

Balík k vyhrání

V rakouském lottu, obdobě naší sportky, čeká ve středu první letošní šestinásobný jackpot, sedmý v historii. Mohl by obnášet kolem deseti milionů eur.

K nedělnímu pětinásobnému bylo sice podáno 8,2 milionu tipů, víc, než loterijní společnost očekávala, ale na žádném nebyla kompletně tažená vyhrávající šestka 3, 5, 25, 27, 28 a 40. Sázky k dalšímu kolu se přijímají do středy do 18.30 hodiny.

Štěstí měl v sobotu hráč „spirály štěstí“, doplňkové loterie „Vítězná šance“ ke hře o Eurojackpot. Důchodce z Dolního Bavorska bude dostávat dalších deset let zvláštní rentu 5000 eur měsíčně, pokud si nenechá vyplatit 600 000 eur jednorázově. K normální sázce eurojackpotu si přisadil ještě pět eur na spirálu štěstí a tři eura na Vítěznou šanci – a jeho los 547633 vyhrál!

Ovce jako vojáci

Pochod jako na vojně…Zdroj: Deník/PNP

Ovčák Florian Heyn z bavorského Neuschönau umístil na svou stánku facebooku fotografii, na níž jeho ovečky pochodují začátkem ledna ze zimního pastviště do domácího dvora, pečlivě srovnané do dvojstupu. Udiveným uživatelům facebooku Heyn vysvětlil, že ovce nerady chodí hlubokým sněhem, a tak se srovnaly do stop terénního vozidla, se kterým ovčák jel před nimi a razil jim cestu… Foto: Deník/PNP/Heyn

Jak stát „krmí“ strany

Politické strany v Rakousku mají letos nárok na státní podporu celkově ve výši přinejmenším 212 milionů eur, píše Volksblatt. Vysvětluje, že čistě matematicky každý volič přispívá stranám a jejich klubům v parlamentu a sněmech 33 eury.

Celkově nejvíc „zamlaskají“ lidovci, kteří ze všech podpor získají skoro 73 miliony eur. Následují sociální demokraté 56 a FPÖ 36, Zelení 26 a NEOS 15 milionů. Zbytek půjde na malé frakce na zemské úrovni.

Pandémie brání žízni

Německé pivovary loni vystavily 8,7 miliardy litrů piva, o 5,5 procenta méně než předloni. Je to nejméně od roku 1993, kdy nová statistika výroby začala. „Pivovarníkům chyběly hlavně slavnosti a velké akce, zrušené k odvrácení pandémie. Také uzavírání hostinců a restaurací konzum snížilo,“ píše PNP. V Německu se loni prodalo 82,6 procenta domácí produkce, o 5,5 procenta méně než předloni. Export do EU poklesl o 13,1 procenta, vývoz mimo unii se zvýšil o 3,7 procenta.

Čekání na svatby

V Linci nyní nesjednávají žádné pevné termíny svateb, píší OÖN. Hlásit se je online nadále možné, ale bez záruky termínu kvůli koronaviru. „Slabou útěchou svatebchtivým je snad, že letos nejsou žádné ,markantní´ termíny na obzoru, které by bylo škoda nechat propadnout – 21. 1. 2021 už padlo na oběť covidu, data 21. 2. 2021 nebo 21. 12. 2021 sice nabízejí zajímavé kombinace čísel, ale ne ,superatraktivní´. Ten únorový by se už stejně nedal stihnout,“ uzavírají OÖN.