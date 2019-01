V Temelíně nakoukli do útrob chladicí věže

Temelín – Jak by si jaderná elektrárna poradila v případě živelné pohromy, výpadku dodávek jaderného paliva nebo jak a kde skladuje to použité, co vše se děje během právě končící odstávky druhého bloku, kde by v budoucnu mohly stát nové bloky. Na to byli zvědaví návštěvníci, kteří v sobotu do Jaderné elektrárny Temelín dorazili na první letošní den otevřených dveří.

Brány elektrárny se pochopitelně z bezpečnostních důvodů veřejnosti neotevírají doslova. Všichni předem přihlášení účastníci netradičních prohlídek museli nejprve projít přísnou kontrolou. Ostraha ověřovala jejich totožnost, každý musel projít rámy na detekci kovů a kontrolu radioaktivity a absolvovat dechovou zkoušku na alkohol. Navíc se po areálu směli pohybovat jen s průvodci a pod dohledem ostrahy.



Společně se vydali po stopách vody. „Ta je pro náš provoz velmi důležitá. Bez vody by neproběhla štěpná reakce, voda je důležitá pro bezpečnost a v podobě páry i pro výrobu elektřiny. A budeme-li sledovat vodu, tak elektrárnu lidem dobře představíme,“ vysvětlila důvody zvoleného tématu Hana Marečková, administrátorka temelínského informačního centra.



První čtyři skupinky, které dohromady čítaly šedesát osob, měly tentokrát narozdíl od minulých let, kdy měly exkurze formu komentovaných projížděk areálem, možnost z bezprostřední blízkosti nakouknout na nečekaná místa.



Návštěvníci viděli například nádrže pro technologickou vodu, zázemí a techniku zdejších hasičů, ale třeba i útroby jedné ze 155 metrů vysokých chladicích věží, a to za plného provozu. Působivý byl už výstup po schodech do patnáctimetrové výšky, odkud se vstupuje dveřmi v plášti věže do království padající ochlazované vody, opačným směrem proudícího vzduchu a nepředstavitelného množství vznikající páry.



„Asi bych se tady dokázal i učit,“ popsal své překvapivé pocity Michael Šatylov z Prahy. „Na mě věže zblízka působí uklidňujícím dojmem, jak tu hučí voda, stoupá pára,“ pochvaloval si. „Překvapilo mě, že Temelín svému okolí prospívá i jinak než elektrickým proudem,“ vyzdvihl další z poznatků prohlídky, kterou s ostatními členy rodiny pojali jako dárek pro strýce.



I Pavla Kašparů dostala prohlídku darem a nejprve z něj nadšená nebyla. „Jsem ale mile překvapená,“ usmívala se, když přiznávala, že uvnitř chladicí věže rozhodně nečekala takovou vlhkost a těžko by i bez osobní zkušenosti tipovala, že je celá stavba tak závratně vysoká.



Mohutnost věží překvapila i Ladislava Kašparů. Také on opouštěl Temelín naprosto spokojený. „Chtěl jsem vidět, jak to v elektrárně ve skutečnosti vypadá. Jsem rád, že jsem se dozvěděl třeba víc i o tom, jak je uloženo použité palivo. Myslím si, že by se sem měl podívat každý, ať už jaderné energetice fandí, nebo je proti,“ míní.



Celkem 256 míst v letošních prohlídkách je již obsazeno. Podle tiskového mluvčího elektrárny Marka Svitáka se ale v podobných aktivitách bude pokračovat i v příštích letech. „Zájemci, na které se nedostalo, mohou navštívit naše informační centrum nebo využít virtuální prohlídku, kterou lze nalézt na webové stránce http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-temelin/,“ navrhuje všem, kdo se chtějí víc dozvědět už nyní.

Autor: Hana Svítilová