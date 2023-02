Pondělí, středa, čtvrtek a pátek od 8 do 11 hodin, v úterý od 15 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 10 hodin. "Nám to stačí, koupíme tady vše, co potřebujeme. A když je třeba větší nákup, jedeme do marketu do Vodňan," říká místní obyvatelka, paní Věra. V úterý 21. února si zaskočila pro pár běžných věcí - noviny, pečivo nebo cigarety. "V roce 2017 byl krám zavřený déle než rok. Když jsme chtěli nakoupit, museli jsme do Drahonic. Byla to komplikace," dodává.