Svou sbírku čítající téměř pět stovek kusů zapůjčila sběratelka Radka Hybášková. „Výstava je tematicky uspořádaná a jako třešnička nad dortu je zde k vidění panenka Barbie vydaná v prvním březnovém týdnu právě k jejímu 60. výročí,“ uvedla knihovnice Soňa Jírová.

Výstavu, na kterou je vstup zdarma, je možné navštívit každý všední den od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin a v sobotu od 9 do 11 hodin v Komunitní centru na náměstí sv. Jana Nepomuckého ve Studené.