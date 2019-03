Měla být svědkem toho, jak plejtvák Brydeův, kytovec dosahující délky až jedenáct metrů a váhy údajně až 30 tun, který zrovna „obědval“ své sardinky a kril, „spolkl“ omylem německého potápěče Rainera Schimpfa (51). Urbanková ve skupině „šnorchařů“ byla v tu dobu v bezprostřední blízkosti.

Schimpf „návštěvu“ v tlamě velryby popsal tak, že pocítil tlak kolem boků a okamžitě prý věděl, co se stalo – plejtvák podle něho reagoval na svou chybu a otevřel tlamu, aby ho pustil. Potápěči to připadlo, jako by byl „vyplivnut“ s tunami vody… Scénu sledovali jeho přítelkyně Silke s fotografem Heinzem Toperczerem ze Štýrska. Jeho snímek, který přebíráme z OÖN, v následujících dnech obletěl celý svět…

Heinz Toperczer

Volno na „manifestace“

Po celém světě budou v pátek opět protestovat školáci proti klimatické politice svých vlád, napsaly OÖN. V Rakousku vyzvala organizace "FridaysForFuture" (FFF) ke školní stávce a demonstracím v téměř všech zemských hlavních městech.

Hnutí vyvolala švédská žákyně Greta Thunbergová (16) loni v srpnu, kdy demonstrovala před parlamentem ve Stockholmu za výraznější nasazení své země proti klimatickým změnám. Letos už ji následují školáci z 90 zemí, jak řekla Katharina Rogenhoferová, která akce organizuje v Rakousku.

„Nemůžeme čas ,odsedět´, než budeme sedět u politických pák – musíme jednat teď, jestliže chceme jednou dobře žít,“ přidává se spoluorganizátor Johannes Stangl. Příslušné rámcové podmínky může vytvořit jen politika, a proto chce FFF vstoupit do dialogu se spolkovou vládou. „Jsme politické hnutí, ne hnutí pro legraci,“ zdůrazňuje Stangl.

V Rakousku má projekt široký ohlas. „Na pátek už ohlásily účast celé vyšší třídy mnoha škol včetně učitelů a ředitelů,“ napsaly OÖN. Iniciativu FFF podpořilo více než 12 000 vědců z Německa, Rakouska a Švýcarska.

Rakouský ministr školství Heinz Faßmann (ÖVP) vyjádřil „zásadní sympatii“ pro to, že se školáci „ve smyslu politického vzdělávání“ zaobírají významnými otázkami společnosti a budoucnosti. „Aktivně se účastnit ale nemusejí bezpodmínečně dopoledne, kdy mají současně školní povinnosti,“ řekl.

Manipulace s jazykovými testy?

Podezření ze zmanipulování testů znalosti němčiny zaměstnává rakouskou justici. „Přinejmenším 70 lidí, kteří složili test němčiny Rakouského integračního fondu spadajícího pod ministerstvo zahraničí, mělo podplatit zkoušející, aby v něm obstáli,“ píší OÖN. Na základě koupených testů bylo podle linecké policie dokonce udělováno rakouské občanství. Podezřelá zkušební komisařka měla manipulovat také zkoušky pro cizince, kterým byl následně udělen azyl. Podle zákona museli prokázat znalosti němčiny na úrovni maturity z cizího jazyka.

Jazykové kurzy vedly různé vzdělávací instituce, mnohé za finanční podpory vlády Horních Rakous, ale závěrečné testy nevyhodnocovaly. „Toho zjevně využila podezřelá k tomu, aby pracemi ve velkém stylu manipulovala. Chyby v nich měla následně opravovat a frekventanti, kteří ji podplatili, text ,vypracovali´ podle ní. Komisařka jej pak poslala k centrálnímu vyhodnocení do Vídně,“ uvedl list.

A žena měla postupovat ještě neomaleněji. „Součástí testu byl pohovor dotyčného se dvěma zkoušejícími, kteří poté zpracovali krátké hodnocení kandidáta. Podezřelá měla poznámky toho komisaře, které se jí ,nehodily do krámu´, vymazat a místo něj vepsala vlastní hodnocení – pochopitelně vyhovující. ,Úspěšnost´ lineckých prověrek se rozkřikla a k testům sem přijížděli i žáci z Tyrolska a Solnohradska, řekl kriminalista lineckého velitelství Stefan Rinnerthaler. Uvedl dále, že ve věci obviněné vedli přes 200 výslechů. 110 případů předali státnímu zastupitelství, asi 70 nejspíš bude zažalováno. Před soudem by kromě komisařky měli stanout i uplácející zkoušení, kteří v běžných případech platili několik set eur. Obviněná přijímání úplatků popírá, chtěla prý těm lidem pouze pomoci. Jestli dotyční přijdou i o podvodně přiznané občanství, je na rozhodnutí správních úřadů.

Kam dobytek nesmí

Bavorské ministerstvo životního prostředí vypracovalo seznam sedmnácti zemí mimo Evropskou unii, do nichž zakázalo transport zvířat, protože jsou pochybnosti o tom, že na trase budou dodrženy německé standardy ochrany zvířat, píše PNP. Na listině jsou například africké země, Arménie, Ázerbajdžán, Irák, Irán, Kazachstán, Uzbekistán, ale také Turecko.

Ministr životního prostředí Thorsten Glauber (Svobodní voliči) řekl: „Ochrana zvířat nekončí hranicemi země. Musí být dodržena i při jejich dopravě.“ Veterináři podle něho potřebují „bytelná“ kritéria, zda cesty do cílových zemí mimo unii splňují požadavky EU. Exporty mohou být povoleny, jen pokud plánované trasy převozu, adresy a navigační data jsou srozumitelná a přezkoumatelná. K tomu chce ministerstvo zřídit centrální informační místo pro celé Bavorsko. Pozorovány budou i podmínky chovu a porážek v zemích určení a srovnávána data knih jízd dopravců s údaji z navigace.

Povinná výrobní praxe?

Vzhledem k nedostatku učňů požaduje odborový svaz Stavba zavedení povinných školních praktik v řemeslech, napsala PNP. Žáci by měli mít možnost získávat první zkušenosti ve výrobním provoze, řekl místopředseda svazu Dietmar Schäfers na úvod mezinárodního veletrhu řemesel v Mnichově. Jednou z možností by podle něho bylo povinné krátké praktikum mezi sedmou a dvanáctou třídou.

Taxikáři ve stávce

Ve více bavorských městech, mezi nimi v Mnichově, Norimberku, Augsburgu a Řezně, demonstrovaly ve středu 13. března taxikářské firmy proti zamýšlenému otevření trhu dopravních služeb, napsala PNP. Řada podniků nebrala více hodin žádné zakázky. Před sídlo vlády v Mnichově se ke shromáždění sjelo asi 300 taxikářů z celého Bavorska.

Svaz taxikářů a pronajímatelů vozidel vidí existenční hrozbu pro své firmy v plánech ministra dopravy Andrease Scheuera (CSU) na uvolnění zákona o přepravě osob. Chce například zrušit povinnost najmutých vozidel s řidičem, například jak to praktiuje Uber, vracet se po vykonané jízdě na hlavní stanoviště – nesmějí nabírat další zákazníky takzvaně na ulici. „Bez povinnosti vracet se budou stát brzy noví poskytovatelé vedle nás na štaflu a nabízet stejný servis za dumpingovou cenu,“ říká jeden z mluvčích svazu. Na rozdíl od „alternativních“ poskytovatelů jsou taxikáři vázáni tarifní povinností.

Bavorský ministr dopravy Hans Reichhart (CSU) se ve středu pokoušel svár žehlit – Bavorsko si prý klíčové otázky věci přesně zváží a rozhodne, co z nich by šlo realizovat. „Naprosto jasné musí být, že nesmí dojít k sociálním dumpingu v taxikářské branži,“ řekl.

Víc volna jen „věrným“

Evropský soudní dvůr v Lucemburku potvrdil rakouskou úpravu, podle níž má zaměstnanec nárok na šest týdnů dovolené jen tehdy, když pracuje u stejného zaměstnavatele 25 let, píší OÖN. Podle soudu to není diskriminační, ani to neomezuje volnost zaměstnanců.