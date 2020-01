VIDEO: Ledová Otava? Kdepak, jako kafe!

Už podesáté se strakoničtí otužilci a jejich kolegové z různých koutů republiky ponořili 1. ledna do Otavy. Novoročního koupání se zúčastnilo před tři desítky odvážlivců od pěti do 82 let. Tím nejstarším účastníkem byl nestor otužování ve Strakonicích Josef Krejsa, který se otužuje již od roku 1972.

Novoroční koupání v Otavě 1. ledna 2020. | Video: Deník/Petr Škotko