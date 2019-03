Českokrumlovsko /VIDEO/ - Vltava v sobotu v poledne dosáhla druhého povodňového stupně, sešel se kvůli tomu povodňový štáb.

12:45 - Město rozhlasem krátce po sobotním poledni vyzvalo prostřednictvím rozhlasu občany k bdělosti. Mají monitorovat svůj majetek a případné problémy ohlásit. "Svolali jsem povodňový štáb, ale nic zásadního se prozatím neděje. Polečnice, ta je v pohodě úplně," řekl starosta města Dalibor Carda. "Prosíme jen lidi, aby si pohlídali majetek a pokusili se ze břehů odnést to, co by mohlo odplavat. Řeka by mohla ještě o pár centimetrů stoupnout, ale pak se situace začne uklidňovat."