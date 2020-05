„Bude hezky, polojasno, jasno,“ říká Daniel Maňhal s tím, že z počátku bude foukat slabý severní vítr o rychlosti 2 až 5 m/s a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 a 22 °C.

V pátek ráno bude zpočátku hezky. „V průběhu dne přibude oblačnosti a budou ojediněle přeháňky,“ předpovídá hydrometeorolog. Nejnižší noční teploty odhaduje na 7 až 4 °C. Nejvyšší denní teploty na 20 až 23 °C. Vát bude slabý proměnlivý vítr 1 až 4 m/s.

Nejhůře z následujících dnů vypadá, co se počasí týká, sobota. „Nastane změna, bude hodně zataženo, oblačno, déšť nebo přeháňky, ojediněle mohou přijít bouřky,“ líčí Daniel Maňhal. Večer bude srážek ubývat. Následovat bude teplá noc s ranními teplotami 11 °C. V neděli by mohlo být maximálně 20 °C. „V neděli už by to na výlet šlo,“ vzkazuje hydrometeorolog. Vát bude čerstvý západní až severozápadní vítr rychlostí 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s.