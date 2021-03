Když se Andrey Koblasové z Tábora někdo zeptá, co dělá, tajemně říká, že se otevřelo nebe a získala los. Po dlouho dobu si sbírala materiály, knihy a pomůcky a když se lidé ptali proč, odpovídala, že proto, až jednou bude učit a dostane se ke své vysněné práci.

Řemesla byla v její rodině od nepaměti, pochází ze staré táborské řemeslné rodiny. Jeden z jejích předků byl švec obuvník, ženy vyšívaly kroje a pradědeček vázal koberce. Vyšívání a další techniky ji učila babička, na táborském Starém městě vyrůstala v láskyplném prostředí obklopena klubíčky, korálky, pletacími jehlicemi… Na paličkování začala chodit v první třídě, tam využila speciální podložku zvanou herdule i babiččiny paličky. Když je vzala poprvé do rukou, bylo rozhodnuto.

Učit, učit!

Povoláním je textilní výtvarník a pedagog, konkrétně učitelka paličkování, vyšívání a tkaní a nyní vyučuje na Vyšší odborné škole textilních řemesel a Střední umělecké škole textilních řemesel v Praze a na oboru restaurování a konzervování textilu na VŠCHT. „Moc jsem chtěla na keramiku do Bechyně, ale nedopadlo to. Gympl jsem měla přes ulici, rodinná volba padla na něj,“ říká Andrea Koblasová. Pokračovala nástavbou v Praze na Střední umělecké škole textilních řemesel, známé pod názvem Školský ústav. Obor otevírali jednou za tři roky a tkaní a paličkování ji bavilo nejvíc.

Nebylo to pro ni úplně jednoduché, protože v té době už měla prvního syna a byla svobodná matka. „Tkaní je pro mne vášeň, vidím klubíčko a srdce se mi rozbuší. Provázky, tkaničky a klubíčka ve mě probouzejí emoce. Z klubíčka jsem se musela narodit,“ usmívá se. Hodně ji baví tapiserie a oděvní šperky.

Andrea už 25 let vyučuje na kurzech, ale její touha byla vrátit se do školy, kterou po gymnáziu absolvovala, jako pedagog. „Dnes už je to i vyšší odborná škola a já měla jasno, že tam chci zpátky a učit,“ vysvětluje.

Výhra v nebeské loterii

Než se jí to povedlo, vyučovala na různých typech škol a pracovala v sociálních službách, třeba pro soběslavskou Rolničku. Prošla i jako pedagog výtvarnou výchovou na základní škole v Praze a intuitivně věděla, že vysněné místo vyjde. Na filozofické fakultě si dodělala obor pedagogika a učitelství. „Získat místo na střední umělecké škole s takovou tradicí je něco jako výhra v nebeské loterii. Tady jsou učitelé odborných předmětů v podstatě celý život z jednoduchého důvodu. Obory, které vyučují, jsou tak specifické, že oni jsou coby odborníci nenahraditelní,“ říká Andrea.

Když jí třídní profesorka řekla, že se uvolní místo pedagoga v ateliéru krajky, na otázku, kolik vezme hodin, odpověděla, že všechny, které jí dají… „Mými kolegyněmi jsou paní profesorky, které mne učily a já od nich získávám zkušenosti stále. Ocitla jsem se mezi odborníky a kapacitami v oboru, některé jsem znala z publikací, které léta sbírám, a teď s nimi mohu spolupracovat,“ dodává se zatajeným dechem.

Řemeslo je terapie

Studenti, které vyučuje, se učí postupy tradičních textilních řemesel, výšivky, paličkované i šité krajky a tkaní. Hodně z nich pokračuje dál, protože podle ní se řemesla vrací zpátky do hry, ruční práce jejího oboru jsou vyhledávaným světovým artiklem. Mohou se z nich také stát textilní a oděvní návrháři, kteří jsou schopni si třeba do společenských šatů krajku sami perfektně řemeslně vyrobit.

Trvalo zhruba dvě desetiletí, než se Andrea ke své vysněné práci dostala. Nyní učí na škole sedm let. „Těší mne, že se každým rokem hlásí víc studentů, kteří mají o tak speciální obor a práci zájem. Dnes už je možnost se řemeslem uživit a jsem ráda, že se o něj zajímají a řemeslo začíná být vidět,“ uvádí.

Nic z toho by nešlo bez pomoci lidí, které v životě potkala. Většina z nich byli učitelé a pomáhali i nad rámec své práce. I proto dokončila postgraduální studium psychologie a na škole se věnuje také poradenství. „V současné době je to hodně sociální práce, a tak se spojily všechny mé životní cesty do jedné. Jak říkám studentům, řemeslo je tradice, může být obživou, ale především je terapií,“ uzavírá Andrea Koblasová.